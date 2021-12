Tourismus «Gegen Lädeli- und Gastrosterben»: Steckborn verbietet Dauercamping und will Plätze im Strandbad nur noch temporär vermieten Die Stadt Steckborn ändert ihre touristische Strategie und will im Strandbad neuerdings kein Dauercamping mehr erlauben. Eine temporäre Platzvermietung stärke das Städtchen. Betroffen sind 40 Dauercamper sowie die Pächter. Letztere sprechen von einem «Schlag ins Gesicht».

Sicht auf den Stellplatz vis-à-vis dem Strandbad, der Wohnmobilen dient. Bild: Peter Käser (Steckborn,

28.07.2015)

Das touristische Magnet zieht vor allem im Sommer. Aber auch während der weniger warmen Monate zwischen April bis Oktober wohnen rund 40 Dauercamper auf dem Campingplatz des Strandbades Steckborn direkt am Ufer des Untersees.

Jetzt haben sie Post des Stadtrates erhalten, dass sie ihre Wohnmobile bald nicht mehr dauerhaft hinstellen dürfen. Die Stadt will einen Wechsel vom Dauercamping zur temporären Platzvermietung vollziehen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Jonas Füllemann, Stadtrat und zuständig fürs Ressort Freizeit, Kultur und Tourismus, sagt:

«Durch die temporäre Platzvermietung kommen von April bis Oktober mehr Touristen, welche das Städtli nicht kennen und deshalb in die Altstadt gehen, dort einkaufen und die Gastronomie nutzen.»

Jonas Füllemann, Stadtrat Steckborn, Ressortverantwortlicher Freizeit, Kultur, Tourismus. Bild: PD

Ein Dauercamper hingegen kenne schon alles und nutze in der Regel die Gastro und Einkaufsmöglichkeiten weniger. Die neue Strategie sei eine Massnahme gegen das Lädeli- und Gastrosterben im Zentrum. «Ein Campingplatz mit Standplätzen für Touristen generiert eine zusätzliche Wertschöpfung», teilt der Stadtrat mit. Steckborn könne so seine Position als attraktive Tourismus- und Freizeitdestination stärken.

Untersuchung mit Thurgau Tourismus

Der Wechsel lohne sich touristisch, aber auch finanziell, selbst bei einer tieferen Auslastung. Das habe eine in Auftrag gegebene Untersuchung der Stadt mit Thurgau Tourismus ergeben, sagt Füllemann. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 6000 Franken. Der Stadtrat ergänzt:

«Das Strandbad mit seinem super Standort wird noch mehr zum Magnet, das einen Mehrwert für Steckborn und für die Allgemeinheit schafft.»

Mit dem jetzigen Strategiewechsel erhalten sämtliche Dauercamper fristgerecht ihre Kündigung bis Ende 2022, die aber weiterhin auch als temporäre Camper willkommen seien. Ebenso muss die Stadt mit den Pächtern den laufenden Vertrag überarbeiten. «Wir suchen jetzt das Gespräch und arbeiten eine neue Leistungsvereinbarung aus», sagt Füllemann. Eine Kündigung der Pächter sei nicht die Absicht der Stadt.

Schock und Schlag ins Gesicht

Stefan Schlegel, der mit seiner Geschäftspartnerin Uschi Siegwart seit 13 Jahren das Strandbad pachtet, wurde von der Information aus dem Stadthaus völlig kalt erwischt. Er sagt:

«Wir sind schockiert über diese massive Veränderung.»

Er kenne Dauercamper, die ihre Wohnmobile seit Jahrzehnten in Steckborn stehen haben. «Für sie alle ist das ein Schlag ins Gesicht», meint Schlegel. Auf den ersten Schock will er sich jetzt zuerst seine Gedanken machen und in den nächsten Wochen herausfinden, wie sich der Strategiewechsel auf sein Geschäft auswirkt. «Spätestens bis Ende 2022 müssen wir wissen, was Sache ist», sagt Schlegel. Er spricht zwar von mehr Einnahmen für die Gemeinde. «Für uns ist das aber völlig offen», meint er. Zudem befürchtet er Mehraufwand, etwa in Sachen Personal oder Infrastruktur.

Der Strategiewechsel auf dem Campingplatz ist beschlossene Sache. Ein Vorprojekt soll nächstes Jahr erstellt werden und ist deshalb budgetiert. Aus diesem Vorprojekt, wofür im Budget 2022 rund 12'000 Franken stehen, resultieren dann die Kosten und die Gestaltung für die Umsetzung im Jahr 2023. Denn wie der Campingplatz etwa baulich genau umgenutzt werden soll, sei noch nicht definitiv geklärt. Dafür orientiere man sich auch an umliegenden Campings, etwa am Hüttenberg Eschenz. Bis Ende 2022 jedenfalls wohnen im Strandbad noch temporäre Platzmieter.