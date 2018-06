Frauenfeld: Tour de Umleitung Eine organisatorische Meisterleistung mit 120 Wegweisern für die beiden Frauenfelder Tour-de-Suisse-Etappen: Das kantonale Tiefbauamt hat eine 61 Kilometer lange Umleitung geplant, damit den Veloprofis dieses Wochenende an der Tour de Suisse keine Autos in die Quere kommen. Mathias Frei

Hantieren mit einer grossen Umleitungstafel: Bezirkschef-Stellvertreter Silvan Zwahlen und Tiefbauamt-Mitarbeiter Christian Gremlich, der die Tafel später stellt. (Bild: Reto Martin)

Den schnellsten Radrennfahrern der Welt gehören dieses Wochenende die Strassen in der Region Frauenfeld. Damit das in der Praxis funktioniert, braucht es das kantonale Tiefbauamt. «Das wird wohl eine der grössten Umleitungen, die wir jemals gestellt haben», sagt Bruno Keller. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter Betrieb beim Tiefbauamt. ÖV und Privatverkehr werden diesen Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 17 Uhr auf eine 61 Kilometer lange Umleitung geschickt. Diese führt über Wigoltingen, Steckborn, Stein am Rhein, Gisenhard und Uesslingen zurück nach Frauenfeld.

Eine Postauto-Linie fällt wegen Tour de Suisse komplett aus Laut Postauto-Medienstelle haben die zwei Frauenfelder Kurse und die dritte Etappe ab Oberstammheim verschiedentlich Einfluss auf den Postauto-Betrieb in der Region. Am Samstag, 9. Juni, gibt es von 9 bis 18 Uhr Änderungen auf dem Netz der Linien 819 (Kartause Ittingen), 823 (Hüttwilen/Diessenhofen), 826 (Lanzenneunforn/Steckborn) und 829 (Pfyn/Wigoltingen). Dabei können diverse Haltestellen nicht bedient werden. Die Linie 825 (Stein am Rhein) fällt im genannten Zeitraum komplett aus. Alternativ kommt man über Steckborn oder Winterthur nach Stein am Rhein. Die Haltestellen- und Linien-Ausfälle vom Samstag gelten auch am Sonntag, 10. Juni, jedoch bereit ab 8 bis 18 Uhr. Am Montag, 11. Juni, verkehrt die Linie 823 von 9.30 bis 15 Uhr ab Frauenfeld nur bis Nussbaumen. (ma)

Weitere Infos: www.postauto.ch

Zuständig für das Stellen der 120 Wegweiser sind die Männer des Tiefbauamt-Bezirkschefs Frauenfeld, Peter Gort. «Der Aufmarsch der Tour de Suisse ist imposant. Aber für uns ist es auf jeden Fall eine Herausforderung», sagt Gort.

Bis Freitag «blind» gestellt, ab Samstagmorgen «scharf»

Seit Dienstag werden die orangefarbenen Wegweiser «blind» gestellt. Diese Arbeit ist bis Freitagabend abgeschlossen. «Scharf» gestellt werden die Schilder aber erst am Samstagmorgen. Bis 8 Uhr muss die Umleitung stehen. Dafür gehen drei Gruppen zu jeweils zwei Mann morgens um 5 Uhr ans Werk. Damit aber noch nicht genug. Am Samstag ab 17 Uhr gehen die Tiefbauamt-Mitarbeiter auf eine nächste Tour, um die Strassensperrungen und die Umleitung aufzuheben – aber nur bis Sonntagmorgen, denn die Umleitung muss um 8 Uhr wieder funktionieren. Während der Umleitung sind unter anderem 80 Postauto-Haltestelle nicht bedient. Ab Sonntag um 17 Uhr dürfen dann ÖV und Privatverkehr wieder Gas geben. Die Wegweiser sind spätestens nächsten Dienstag wieder zurück im Werkhof Scheidweg. «Eine Schwierigkeit ist, dass die zwei Etappen nicht identisch sind. Das heisst: Wir müssen die Sperrungen am Sonntagmorgen entsprechend anpassen», erklärt Keller. Zudem gelte für das kantonale Tiefbauamt, dass bei Sperrungen von Kantonsstrassen nur Umleitungen über Kantonsstrassen gemacht werden dürfen. Für die Gemeindestrassen seien, wie es der Name schon sage, die Gemeinden zuständig. Ein weiterer Knackpunkt stellten die Thurbrücken als Nadelöhre dar. Von der Tour de Suisse gab es die Vorgabe, dass eine Brücke nur in eine Richtung befahren werden darf. So sind nun an beiden Tagen die Rorerbrücke und die Pfyner Brücke der Tour vorbehalten.

"Das wird wohl eine der grössten Umleitungen, die wir jemals gestellt haben."

(Bruno Keller, stellvertretender Abteilungsleiter Betrieb beim kantonalen Tiefbauamt)

Dieses temporäre Verkehrsregime erforderte eine lange Vorausplanung. Laut Bruno Keller kamen das Tiefbauamt, die Blaulichtorganisationen und das lokale OK in Sachen Streckenplanung vor etwa anderthalb Jahren erstmals zusammen. «Die zwei Etappen, wie sie nun gefahren werden, haben für alle Beteiligten am wenigsten Auswirkungen.» Nur auf Zeit sind auch die Beschriftungen auf den Wegweisern. Ein Tiefbauamt-Mitarbeiter hat während anderthalb Wochen die Ortsnamen aufgedruckt. Danach werden die schwarzen Buchstaben wieder abgetragen, und die Schilder kommen zurück ins Lager – für die nächste Umleitung.