Tötungsdelikt in Frauenfeld: Tote Frau ist enthauptet worden

Tötungsdelikt in Frauenfeld: Tatverdächtiger soll heute noch befragt werden

In Frauenfeld wurde am Dienstag eine Frau tot aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei führten innert weniger Stunden zu einem 19-jährigen Italiener. Dieser ist in der Woche zuvor mit einer Schreckschusspistole am Arbeitsplatz erschienen. Die Polizei will den Verdächtigen noch am Mittwoch befragen.