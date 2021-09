TKB-Millionen «Ein zweiter Wald»: Holz-Branchenverband will ein 83-Meter-Holzhochhaus auf dem Unteren Mätteli in Frauenfeld bauen Ein visionäres Projekt: Lignum Ost hat mit der Eingabe für ein Eidgenössisches Kompetenzzentrum für Holztechnologie bei der TKB-Millionen-Fachjurierung Erfolg gehabt. Die Empfehlung für einen 30-Millionen-Franken-Beitrag steht. Jetzt müssen die Kantonsräte umworben werden, zum Beispiel an einer Infoveranstaltung am Montagabend.

Visualisierung des Holzhochhauses auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD/Stauffer & Hasler Architekten

«Ein Hochhaus aus Holz im Landkanton Thurgau? – Ja, unbedingt.» Lignum-Ost-Präsident Paul Koch beantwortet die eigene Frage gleich selbst und leitet so eine interessante Informationsveranstaltung ein zum Projekt eines Eidgenössischen Kompetenzzentrums für Holztechnologie, Gebäude-I-o-T und Nachhaltigkeit. Hinter dem Projekt steht der Branchenverband der Ostschweizer Holz- und Waldwirtschaft, eben Lignum Ost.

Simon Biegger, Geschäftsführer Lignum Ost. Bild: Mathias Frei

Mit dem Vorhaben ist man bei der Vergabe der 127 TKB-Millionen in die Ränge gekommen. Eine Fachjury hat die Idee so gut bewertet, dass eine Empfehlung besteht für einen Beitrag über 30 Millionen Franken. Dass das noch gar nichts heisst, weiss man aber bei Lignum Ost. Deshalb hat man auf Montagabend in die Aula des Bildungszentrums für Technik geladen. Die Kantonsräte müssen überzeugt werden. Und es sind dann auch gut 30 Interessierte gekommen.

30 der 80 notwendigen Millionen Franken aus dem TKB-Kässeli

Ingo Burgert, Institute for Building Materials, ETH Zürich. Bild: Mathias Frei

Grundidee ist ein Hochhaus aus Holz. Es solle aber weder an der Hochhaus- noch an der Standortfrage scheitern, sagt Lignum-Ost-Geschäftsführer Simon Biegger. Das heisst: Es muss nicht unbedingt ein Hochhaus werden und auch nicht auf dem Unteren Mätteli zu stehen kommen. Wenn es denn aber so käme, wäre das Holzhochhaus mit 83 Metern das höchste aus diesem Baustoff in der Schweiz. Das ganze Projekt beliefe sich etwa auf 80 Millionen Franken. Es erinnert ein wenig an den vor fünf Jahren an der Urne gescheiterten Agro-Food-Innovation-Park - mit dem Unterschied, dass sich im Fall des Kompetenzzentrums für Holztechnologie der Ort schon einigermassen materialisiert. Biegger sagt zum klimafreundlichen Baustoff:

«Wir bauen gewissermassen einen zweiten Wald.»

Lage des Holzhochhauses im Murgbogen. Bild: PD/Stauffer & Hasler Architekten

Gian-Luca Bona, Direktor Empa. Bild: Mathias Frei

Die Begeisterung für den möglichen Wissensort, in dem es auch Wohnnutzung geben soll, ist aber auf jeden Fall vorhanden. Das zeigt die Tatsache, dass sich Ständerat Jakob Stark als Lignum-Schweiz-Präsident und der Frauenfelder Gemeinderatspräsident Claudio Bernold stark machen für das Projekt. Auch Empa-Direktor Gian-Luca Bona und Ingo Burgert, Leiter des ETHZ-Instituts für Baumaterialien, werben für eine Realisierung. Das zweitletzte Wort in dieser Sache hat der Grosse Rat und dann 2022 das Thurgauer Stimmvolk an der Urne, wenn es um die definitive Vergabe der Gelder geht.