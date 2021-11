Tierseuchen Afrikanische Schweinepest bedroht den Thurgau: Notfallmassnahmen in einer ausgedehnten Übung getestet Im Kanton Thurgau werden 164'000 Hausschweine gehalten. Noch grössere Bestände gibt es nur in den Kantonen Luzern und Bern. Doch was geschieht beim Auftreten einer gefährlichen Tierseuche wie der Afrikanischen Schweinepest?

Sobald der Spürhund im Dickicht eine tote Wildsau gefunden hat, ruft er seine Hundeführerin herbei.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) dürfte über kurz oder lang auch die Schweiz erreichen. «Dies könnte verheerende Folgen für die Hausschweinehaltungen haben», heisst es in einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei.

Die ASP ist eine hochansteckende virale Tierseuche. Sie hat sich in den letzten Jahren von Osteuropa her nach Ostdeutschland ausgebreitet, wo 2020 die ersten Fälle nachgewiesen wurden. Seit 2018 wird in der Schweiz ein nationales Früherkennungsprogramm bei Wildschweinen durchgeführt.

Thurgau hat am drittmeisten Schweine

Im Kanton Thurgau werden nach Luzern und Bern am drittmeisten Schweine gehalten. Insgesamt sind es in rund 336 Betrieben rund 164000 Hausschweine. Oberstes Ziel nach einer allfälligen Ausbreitung der Seuche in der Schweiz ist es, ein Übergreifen der ASP auf die Haustierbestände zu verhindern. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich, eine Ansteckung ist nicht möglich, auch wenn mit Viren verseuchte Fleischwaren verzehrt werden.

Hunde finden Kadaver von Wildschweinen

Bund und Kantone treffen deshalb seit Monaten Vorkehrungen. Kürzlich erfolgte eine schweizweite Krisenübung, in der das fiktive Auftreten der ASP in Wild- und Hausschweinebeständen fingiert wurde. Unter Federführung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) wurde auch der Stand der Vorbereitungen im Kanton Thurgau überprüft. Das Übungsszenario sah ein fiktives Auftreten der ASP bei Haus- und Wildschweinen in der Schweiz und in Liechtenstein vor. Die Phasen der Ausbreitung der ASP von einzelnen Seuchenherden bis zur massiven Ausbreitung der Krankheit in verschiedenen Kantonen wurden dabei durchgespielt. Im Kanton Thurgau fand zu diesem Zweck eine Feld- und eine Stabsübung statt.

Kadaver so schnell wie möglich finden

In der Feldübung wurden zwei Wildschweinkadaver in einem Waldstück ausgelegt. Dies könnte einem realen Seuchenausbruch bei Wildschweinen entsprechen. Damit im Ernstfall tote Wildschweine so rasch wie möglich gefunden werden, waren an der Übung speziell ausgebildete ASP-Spürhunde im Einsatz. Die Hunde sind so trainiert, dass sie den Geruch toter Wildschweine erkennen und die Hundeführerin oder den Hundeführer zum Fundort führen. Beide Kadaver wurden durch die Hunde rasch gefunden.

Grundlagen überprüft

Nach dem Fund ist es wichtig, dass die Kadaver fachgerecht geborgen und entsorgt werden, damit kein Virusmaterial verschleppt wird. Geübt wurde darum auch das fachgerechte Bergen der Kadaver. Das Veterinäramt hat diese Feldübung zusammen mit dem Kantonalen Katastrophen-Einsatzelement erfolgreich durchgeführt.