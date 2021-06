Tierschutz Neue Heimat für Vögel im Frauenfelder Industriegebiet: Firma Zaunteam und lokale Vogelschützer realisieren Nistkästen Wenn ein gelernter Landwirt, der nun Zäune verkauft, auf zwei Vogelschutzexpertinnen trifft, resultieren daraus Nisthäuschen für Kleinvögel, Mauer- und Alpensegler sowie ein Wildbienenhotel auf dem Areal des Gewerbeparks Morgenstern. Die Niststandorte werden aber frühestens kommenden Frühling belegt sein.

Montage eines Nistkastens an der Aussenwand des Gewerbeparks Morgenstern. Bild: PD/Sandra Schweizer

«Walter Hübscher kam auf uns zu. Das kommt selten vor, ist aber umso erfreulicher», sagen Margrit Schilling und Sandra Schweizer vom Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld. So konnten kürzlich an der Fassade und auf dem Flachdach des Gewerbeparks Morgenstern in Frauenfeld-Ost, wo Hübschers Firma Zaunteam daheim ist, diverse Nisthilfen für Vögel und auch ein Wildbienenhotel montiert werden. Konkret sind es zehn Nisthäuschen für kleinere Vögel wie Kohlmeise und Blaumeise, Feldsperling und Haussperling, Star, Bachstelze und Hausrotschwanz. Zudem stehen nun insgesamt 13 «Wohnungen» für Mauer- und Alpensegler auf dem Dach.

Unter den Nistkästen: Zaunteam-Inhaber Walter Hübscher mit Margrit Schilling und Sandra Schweizer vom Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Schweizer und Schilling begleiten in Frauenfeld die Mauer- und Alpensegler schon lange. Ein grösseres Projekt realisierten sie vor sechs Jahren beim Kantonsspital, als sie die Nistkästen aufgrund des bevorstehenden Abbruchs des Bettenturms auf das Haus Ara zügelten. Diese Nistkästen waren nun 2020 erstmals belegt. «Wir freuen uns über jeden neuen Niststandort.» Im Falle des Gewerbeparks Morgenstern standen die beiden Expertinnen beratend zur Seite, die Kosten von rund 3000 Franken übernahm Walter Hübscher. Die Spezialanfertigungen wurden von der Werkstatt der Kartause Ittingen geliefert.

Natur ist für den gelernten Landwirt wichtig

Hübscher ist Bauernsohn aus Liebensberg bei Gachnang und gelernter Landwirt. «Nicht nur deshalb liegt mir die Natur am Herzen.» Seine Idee war es, das Firmenareal mittels Massnahmen zu Gunsten der einheimischen Fauna und Flora aufzuwerten.

«Das kommt auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute.»

Auch auf dem Flachdach des Gewerbeparks Morgenstern stehen nun Nistkästen bereit. Bild: PD/Sandra Schweizer

Weiter will er im kommenden Herbst auch Wildsträucher pflanzen lassen. Das sind wichtige Lebensräume für Kleinvögel und Insekten. Wann sich die ersten Mauer- und Alpensegler auf dem Zaunteam-Flachdach niederlassen, ist unklar. Sicher ist: Sie kommen frühestens nächsten Frühling. Sandra Schweizer sagt:

«Sie müssen die Nistkästen einfach finden.»

Die neuen Nistkästen. Bild: PD/Sandra Schweizer

Das könne bisweilen schon ein paar Jahre dauern. Kein Problem für Walter Hübscher. Er wolle mit seiner Firma noch länger hierbleiben, sagt er. Mauer- und Alpensegler seien grundsätzlich sehr standorttreu, meint Margrit Schilling. Eine Chance, dass die Nistkästen schon bald besetzt seien, bestehe über Jungtiere, die eine eigene Familie gründeten.