Tierschutz Im Thurgau steigt die Anzahl Verfahren um fast 50 Prozent Jährlich analysiert die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) die Tierschutzpraxis in den Schweizer Kantonen. Im Thurgau wurden deutlich mehr Tierschutzstrafverfahren durchgeführt als im Vorjahr – doch immer noch weniger als im Schweizer Durchschnitt.

Bei der Tierhaltung geht es nicht immer idyllisch zu und her. Die Dunkelziffer bei Tierschutzfällen dürfte hoch sein. Bild: Urs Bucher

Der Vollzug des Tierschutzstrafrechts hat sich gesamtschweizerisch in den vergangenen 20 Jahren deutlich verbessert. Straftaten an Tieren werden immer häufiger untersucht und sanktioniert. Das zeigt die aktuelle Studie der Stiftung für das Tier im Recht (TIR), welche die Tierschutzpraxis im Jahr 2019 analysiert hat.

Doch die Stiftung sieht nach wie vor erheblichen Handlungsbedarf, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Schafe, die in der aktuellen Studie im Fokus stehen, seien durch die tierschutzrechtlichen Bestimmungen nur unzureichend geschützt. An ihnen begangene Verstösse würden zudem von den zuständigen Behörden regelmässig bagatellisiert.

In der Mitteilung ist weiter davon die Rede, dass die Dunkelziffer nicht verfolgter Tierschutzfälle enorm sein dürfte, und dass deutliche kantonale Unterschiede festzustellen seien.

Anzahl Verfahren stieg um 48 Prozent

Ein Blick in das umfangreiche Dokument zeigt, dass im Thurgau die Anzahl durchgeführter Tierschutzstrafverfahren von 2018 auf 2019 um 48,1 Prozent auf 40 Fälle im Jahr zugenommen hat. In relativen Zahlen liegt der Kanton allerdings immer noch unter dem schweizerischen Durchschnitt (TG: 1,43 Verfahren pro 10'000 Einwohner/CH: 2,19). Eine Auswertung der ausgesprochenen Bussen konnte die Studie nicht durchführen, da es zu wenig Übertretungen gab, bei denen es sich um ein reines Tierschutzdelikt handelte.

Bis Ende 2019 hat der Kanton Thurgau mehr als die Hälfte der Empfehlungen aus dem Untersuchungsbericht zum Fall Hefenhofen umgesetzt. Auch das erwähnt die Studie von TIR. Der Grossteil der umgesetzten Massnahmen könne deshalb aber noch keinen Einfluss auf das aktuelle Fallmaterial gezeigt haben.

«Jedoch kann der Anstieg der Fallzahl im Kanton Thurgau bereits jetzt als positive Tendenz gewertet werden.»

Aktuell befindet sich ein neues Veterinärgesetz des Kantons im Vernehmlassungsverfahren. Die TIR hat am Vernehmlassungsverfahren teilgenommen und eine kritische Stellungnahme eingereicht, wie die Stiftung weiter schreibt. Insbesondere kritisiert sie die fehlende Einführung von Parteirechten im Tierschutzverwaltungs- wie auch im Tierschutzstrafverfahren.

Lange Verfahrensdauer führt zu Freispruch

Zum Thema Beweisschwierigkeiten bei Tierschutzverfahren kommt die Studie von TIR ebenfalls auf einen Fall aus dem Thurgau zu sprechen. Problematisch sei demnach die teilweise unverhältnismässig lange Verfahrensdauer bei Tierschutzdelikten. Im Berichtsjahr wurde ein Beschuldigter im Thurgau letztlich freigesprochen, nachdem ihm die Einlieferung einer hochträchtigen und in gesundheitlich schlechtem Zustand befindlichen Kuh in den Schlachthof vorgeworfen worden war. Der Freispruch erfolgte, weil die Tathandlung bereits sechs Jahre zurücklag und sich die betreffenden Personen somit auch bei weiteren Abklärungen wohl nicht mehr an den Tathergang erinnern könnten.