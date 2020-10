Tierhalteverbot: Pferdezüchter U.K. blitzt mit zwei Einsprachen vor Bundesgericht ab Der Bauer aus Hefenhofen wehrte sich bis vor Bundesgericht gegen ein Tierhalteverbot. Seine Beschwerde wird abgewiesen. Zum Verhängnis wird ihm, dass er einen Kostenvorschuss von 4000 Franken nicht bezahlt hat.

Die Armee holte im August 2017 die Tiere vom Hof von U.K. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Im Sommer 2017 holte die Polizei mithilfe der Armee sämtliche Tiere – vor allem Pferde – vom Hof von U.K. in Hefenhofen. Zuvor waren Fotos von vernachlässigten, abgemagerten und toten Pferden an die Öffentlichkeit gelangt.

Am 9. April 2018 sprach das Thurgauer Veterinäramt ein umfassendes und unbefristetes Tierhalteverbot gegen den Pferdezüchter aus. Den Rekurs dagegen wies das zuständige Departement ab und entzog einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung.

K. zog den Entscheid vor das Thurgauer Verwaltungsgericht. Dieses forderte ihn auf, einen Kostenvorschuss von 4000 Franken zu leisten, sonst werde es nicht auf die Beschwerde eintreten. Denn das Verwaltungsgericht bezeichnete die Eingabe «als offensichtlich unbegründet und aussichtslos».

Der Pferdezüchter zahlte den Kostenvorschuss nicht, das Gericht trat wie angedroht nicht auf seine Beschwerde ein. Dagegen zog K. vor Bundesgericht, wo er ebenfalls abblitzte.

U.K. begründete seine Beschwerde ungenügend

Gemäss dem am Montag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hielt K. in seiner Beschwerde zuerst ausschliesslich fest: «Ich möchte mich zu diversen willkürlichen Anschuldigungen noch nicht schriftlich äussern, da im Strafverfahren Amtsmissbräuche, ungetreue Geschäftsführung und andere diverse Straftaten des Veterinäramtes oder der Regierung im Nachhinein noch geheilt werden können.»

Die Begründung genügt den gesetzlichen Anforderungen für eine Einsprache beim Bundesgericht nicht, weshalb K. aufgefordert wurde, dies innerhalb der Frist noch nachzuholen. Doch auch in seiner zweiten Eingabe legt der Thurgauer nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Das Bundesgericht hält fest: «Seine Vorbringen erschöpfen sich – soweit sie überhaupt sachbezogen sind – in unzulässiger appellatorischer Kritik am angefochtenen Entscheid.»

Das Bundesgericht tritt nicht auf die Beschwerde ein, K. muss die Gerichtskosten von 300 Franken bezahlen. Damit ist das Tierhalteverbot rechtskräftig.

Beschwerde gegen Abrechnung nach Pferdeversteigerung

Nachdem Polizei und Armee die Tiere von U.K. abtransportiert hatten, versteigerten sie dieses im Auftrag des Thurgauer Veterinäramtes. Im Mai 2019 stellte das Amt fest, dass U.K. 2988 Franken aus dem Erlös der Versteigerung zustehen. Der Tierhalter gelangte mit einer Beschwerde gegen die entsprechende Abrechnung an das zuständige Departement, dann an das Verwaltungsgericht und schliesslich an das Bundesgericht. Zudem stellte K. ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

Gemäss dem ebenfalls am Montag veröffentlichten Urteil tritt das Bundesgericht auch auf diese Beschwerde nicht ein. Sie enthalte keine sachbezogene Begründung. Nur mit handschriftlichen Notizen und ohne klare Darstellung seiner gesamten finanziellen Situation habe der Beschwerdeführer seine Bedürftigkeit begründet. Das sei ungenügend. U.K. muss die Gerichtskosten von 300 Franken zahlen.