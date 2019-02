Junges Bühnenblut an der Frauenfelder Fasnachtsunterhaltung - Oder: Tiefflieger trifft Plapperstörchin

Die närrischen Tage beginnen in Frauenfeld traditionell am Schmutzigen Donnerstag, also morgen, mit der Stadtübernahme und der Bekanntgabe des närrischen Oberhaupts. Los geht’s um 19.13 Uhr vor dem Rathaus. Später gibt es einen Apéro im Falken-Pub. Im «Swiss Champion» (ehemals «Pöstli») steht zudem eine SchmuDo-Party. Am Freitag, 1. März, steht die Fasnachtsunterhaltung in der Rüegerholzhalle auf dem Programm. Saalöffnung und Start der Festwirtschaft ist um 18.30 Uhr. Das Unterhaltungsprogramm beginnt um 20.01 Uhr.

Am Samstag, 2.März, steigt zuerst die Kinderfasnacht. Um 14.13 Uhr geht der Umzug auf dem Oberen Mätteli los durch die Altstadt und wieder zurück. Danach steht in der ID-Halle (Stadtkaserne) eine Kinderdisco mit Maskenprämierung auf dem Programm. Am Samstagabend tritt um 18.15 Uhr ein bekannter Basler Schnitzelbänkler im Café Hirt (Rhyhof) auf. Danach geht’s in der Rüegerholzhalle weiter mit der Guggenparty «Alkazüül 19» der Rungglä-Süüder. Sechs Guggenmusiken treten zum Battle an. Dazu legt DJ Austi Partysound auf. Türöffnung ist um 20 Uhr.

Am Sonntag, 3.März, ist der internationale Fasnachtsumzug mit insgesamt 48 Wagen, Gruppen und Guggen. Baustellenbedingt führt der Umzug, der um 13.33 Uhr auf dem Oberen Mätteli startet, wieder über den Bahnhofsplatz und die Rheinstrasse durch Altstadt und über Promenade zur Rüegerholzhalle. Dort startet um 15 Uhr das Monsterkonzert inklusive grosser Festwirtschaft. Zu Ende geht die Frauenfelder Narretei am Dienstag, 5.März, mit der Stadtrückgabe um 19.13 Uhr vor dem Rathaus. Danach findet die Uslumpete im «Peggy’s» statt. (ma)

www.murganesen.ch