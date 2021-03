TIEFBAU Unterhalb des Kantonsspitals Frauenfeld startet an der General-Weber- und an der Unteren Weinackerstrasse eine grössere Strassensanierung Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Jahr. Das hat auch Auswirkungen auf den Stadtbusbetrieb. Zudem gibt es zeitweise ein Einbahnregime.

Achtung, Baustelle.

Bild: Benjamin Manser

(red) Am Montag, 15.März, starten gemäss einer Mitteilung des städtischen Amts für Tiefbau und Verkehr umfassende Sanierungsarbeiten an der General-Weber-Strasse sowie an der Unteren Weinackerstrasse. In einer ersten Phase werden Bauarbeiten an der General-Weber-Strasse durchgeführt. Dazu muss diese im Abschnitt Neuhauser- bis Rosenbergstrasse bis ungefähr am 11.Juni gesperrt werden. Der Stadtbus wird über die Rosenbergstrasse umgeleitet. Anwohnende und Zubringende können zufahren. Parallel zu den Arbeiten an der General-Weber-Strasse werden Arbeiten an der Unteren Weinackerstrasse und Hochwasserschutzmassnahmen am Stadtbach durchgeführt. Während der Bauzeit kann von der Unteren Weinackerstrasse in die General-Weber-Strasse ausgefahren werden. Ab dem 14.Juni soll der Verkehr auf der General-Weber-Strasse für die Bauarbeiten im Einbahnregime vom Spital herkommend geführt werden. Nebst den Arbeiten an den Strassen sowie den Hochwasserschutzmassnahmen am Stadtbach erneuert Thurplus die Elektrizitätsleitungen sowie die Zuleitungen der Wasserversorgung. Die Bauarbeiten werden bis Ende 2021 dauern. Das Amt für Tiefbau und Verkehr bittet Anwohnende und Verkehrsteilnehmende, die Baustellensignalisation zu beachten. Dadurch können Gefahrensituationen vermieden werden.