Ticker Grosser Rat Thurgau: Covid, elektronisch abstimmen und Drohnen für die Landwirtschaft Heute trifft sich der Thurgauer Grosse Rat zu einer ganztätigen Sitzung in Frauenfeld. Wir berichten live ab 9:30 Uhr.

09:00 Uhr

Das Thurgauer Kantonsparlament hat heute eine lange Liste an Traktanden zu bearbeiten. Zu diskutieren wird unter anderem die Frage geben, ob es nun aufgrund der Coronasituation den Gemeinden weiterhin erlaubt sein soll, ihre Beschlüsse an der Urne statt an der Gemeindeversammlung fassen zu können. Und der Thurgau soll die Biodiversität künftig auch mit dem Einsatz von Satelliten- und Drohnentechnik in der Landwirtschaft fördern. Eine Motion verlangt ausserdem, dass am Parlamentsbetrieb auch digital teilgenommen werden kann.