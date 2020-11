Thurgauer Wald im Stress: Zwei Stürme liefern dem Borkenkäfer neue Nahrung Nach schweren Stürmen hatte sich 2018 die Borkenkäferart Buchdrucker explosionsartig vermehrt. Dieses Jahr gibt es keine Erholung für den Wald.

Nach Ansicht von Marcel Weber, Präsident der Bürgergemeinde Eschenz, sollte Wald auch Einnahmen bringen. Thomas Güntert

Für die Thurgauer Waldbesitzer hat 2020 keine Entspannung gebracht. Die Stürme Petra und Sabine sorgten für weitere Schäden. Die bisher geerntete Käferholzmenge liegt mit 64000 Kubikmeter rund 7000 Kubikmeter unter dem Vorjahreswert, sagte Kreisforstingenieur Ulrich Ulmer.

Das kantonale Forstamt hatte am Dienstag zu einer Bilanzmedienkonferenz in den Eschenzer Wald geladen. Weil noch einiges an käfergeschädigtem Holz steht, geht Ulmer in diesem Jahr von gleichbleibenden Schäden aus.



Nach schweren Stürmen hatte sich 2018 die Borkenkäferart Buchdrucker explosionsartig vermehrt. Zahlreiche Fichten starben ab. Eine chemische Bekämpfung des Borkenkäfers ist im Wald verboten. Ulmer bemerkte, dass es auch schwierig wäre, Pestizide an die richtigen Stellen zu bekommen.



Käferholz ist durch die Blauschimmelverfärbung am übersättigten Markt nicht gefragt. Der Preis liegt bei rund 35 Franken pro Kubikmeter, im besten Fall gibt es für den Waldbesitzer ein Nullsummenspiel.



Ulmer bemerkte, dass Privatwaldbesitzer weniger befallene Käfernester beseitigen müssen. Bei grösseren Flächen komme man aber nicht mehr nach. «Ein Zwangsvollzug wäre rechtlich möglich, wurde jedoch noch nie durchgesetzt.» Die Privatwaldbesitzer bekommen von Bund und Kanton rund 50 Prozent der Aufforstungskosten ersetzt, wenn gewisse Vorgaben erfüllt werden.

Dabei sind vor allem die Herausforderungen des Klimawandels zu berücksichtigen. Laut Ulmer erfordern die künftigen Rahmenbedingungen bei der Wiederaufforstung andere Baumarten als die Fichte.

Hauptschaden zwischen Nussbaumen und Eschenz



Marcel Weber, Präsident der Bürgergemeinde Eschenz, erinnerte sich an die Nacht zum 2. August 2017, als ein Hagelsturm über das 80 Hektaren umfassende Waldgebiet Schoomet zog und innerhalb von zehn Minuten 5 Hektaren Wald umfegte.

«So etwas habe ich noch nie erlebt.»

Die Bürgergemeinde besitzt an vier Standorten 62 Hektaren Wald, wovon insgesamt 8 Hektaren beschädigt wurden. «Die Kosten für die Wiederaufforstung würden sich für die Bürgergemeinde auf rund 120000 Franken belaufen», sagte Revierförster Philipp Eigenmann. Dazu kämen jährliche Pflegekosten von 2500 Franken pro Hektare.

Weber betonte, dass der Wald auch eine wirtschaftliche Einnahmequelle sein sollte. Ein Hektar wurde bisher aufgeforstet. Die Aufforstung wird über mehrere Jahre verteilt, damit sich auch die Pflegemassnahmen staffeln.

Der Standort Schoomet ist ein von der Buche dominierter Mischwald, in dem auch Eiche, Linde, Ahorn, Weisstanne, Lärche und Hagenbuche standortgerecht sind. Durch die Pflanzung von zehn bis zwölf verschiedenen Baumarten soll das Risiko verteilt werden.

Bei der Wiederaufforstung wird auf Naturverjüngung gesetzt. Die verschiedenen Sprösslinge werden je nach Licht- und Temperaturbedürfnissen mit Einzelbaumschützen aus Käferholz, Kunststoff und Drahtgeflecht eingehaust.

Weil die Eiche mit der Trockenheit am besten zurechtkommt, wurde eine Fläche mit jungen Eichen bestockt und mit einem speziellen Zaun geschützt, der vom Forstamt Seerücken aus Käferholz gefertigt wurde.