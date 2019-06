Thurgauer Verwaltung wird nicht vor 2021 öffentlich Das Öffentlichkeitsprinzip steht seit dem 19. Mai 2019 in der Thurgauer Verfassung. Dennoch ändert sich vorerst nichts. Für die Erarbeitung des Ausführungsgesetzes hat das Justizdepartement dieses Jahr keine Zeit. Thomas Wunderlin

Ein überparteiliches Komitee verhalft der Initiative zum Erfolg. (Bild: Reto Martin)

Die Stimmbürger haben zwar am 19. Mai 2019 das Öffentlichkeitsprinzip in der Verfassung verankert. Doch vorerst kann niemand gestützt auf die neue Bestimmung Einsicht in amtliche Akten verlangen. Der Regierungsrat weist in einer am Montag veröffentlichen Mitteilung daraufhin, dass zunächst ein Gesetz erlassen werden muss, das die Einzelheiten der Akteneinsicht regelt. Die Initiative hat dem Kanton drei Jahre Zeit dafür eingeräumt. Ist das Gesetz aber in Kraft, kann rückwirkend per 20. Mai 2019 Einsicht in amtliche Akten verlangt werden.

Mit der Arbeit am Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip könne das Justizdepartement erst Anfang 2020 beginnen, erklärt Generalsekretär Stephan Felber auf Anfrage. Derzeit sei das Departement mit drei andere Gesetzesarbeiten beschäftigt, nämlich mit der Justizvorlage, der Umsetzung des neuen Geldspielgesetzes und dem Feuerschutzgesetz. «Diese haben Priorität», sagt Felber.

Der Erlass eines Gesetzes dauert anderthalb Jahre

Der Erlass einer Gesetzesvorlage dauere«im Schnitt anderthalb Jahre». Somit wird das neue Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip nicht vor 2021 fertig sein. Vorgesehen ist unter anderem, den Entwurf einer externen Vernehmlassung zu unterziehen.

Drei Jahre nach Annahme der Initiative kann auf jeden Fall Akteneinsicht verlangt werden. Die neue Verfassungsbestimmung verpflichtet den Regierungsrat, die nötigen Ausführungsbestimmungen per Verordnung zu erlassen, wenn das Gesetz am 20. Mai 2022 noch nicht in Kraft ist. Der Kanton Thurgau sowie die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden müssen dann Einsicht in amtliche Akten gewähren, «soweit nicht überwiegende öffentliche und private Interessen entgegenstehen».