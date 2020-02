Der Regierungsratskandidat der SVP Thurgau ist am 6. Februar 1979 in Arbon geboren worden. Aufgewachsen ist er in Oberaach. Heute lebt er in Romanshorn, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Sohn eines Malermeisters hat an der Hochschule St. Gallen internationale Beziehungen studiert. 2004 bis 2010 arbeitete er als Sekretär der SVP-Nationalratsfraktion, seither vertritt er beruflich die politischen Interessen der Privatklink-Gruppe Hirslanden. Seit 2008 ist Martin Mitglied des Grossen Rats, wo er sich für gute Regierungsführung engagierte und als Kritiker von Filz und Verschwendung profilierte. (wu)