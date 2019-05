Thurgauer Regierung ist gegen Fragestunde, Grossratsbüro ist dafür Drei SVP-Kantonsräte wollen eine Fragestunde für den Grossen Rat einführen. Der Thurgauer Regierungsrat lehnt dies ab, das Büro des Grossen Rats ist knapp dafür. Larissa Flammer

Blick in das Rathaus Weinfelden, wo am 13. März der Grosse Rat tagte. (Bild: Donato Caspari)

In neun Kantonsparlamenten gibt es eine Fragestunde. Drei weitere Kantone kennen ein anderes Instrument für eine relativ schnelle Antwort und in Appenzell Innerrhoden können Kantonsräte am Ende einer Sitzung einfach Fragen stellen.

Auch viele Thurgauer Kantonsräte haben offenbar das Bedürfnis, auf unbürokratische Art rasche Antworten zu erhalten. 68 von 130 haben einen entsprechenden Vorstoss der SVP-Kantonsräte Hermann Lei, Petra Kuhn und Aline Indergand mitunterzeichnet.

Fragestunde diene der Profilierung der Politiker

Im Büro des Thurgauer Grossen Rats, das den Antrag umsetzen müsste, sind die Mitglieder unterschiedlicher Meinung, wie der am Freitag veröffentlichten Antwort zu entnehmen ist. Einerseits sei durch den Zweiwochenrhythmus der Sitzungen ein informeller Austausch möglich, Fragen könnten zudem per Telefon oder E-Mail geklärt werden. Das Büro schreibt:

«Die Gefahr bei der Fragestunde besteht, dass dieses Instrument zu einem zeitraubenden und inhaltslosen Gefäss wird, das einzig der Profilierung und Kundmachung von persönlichen Erfahrungen der Ratsmitglieder dient.»

Andererseits werde manchmal eine Antwort, die auf unkomplizierte und persönliche Weise kurzfristig gegeben werden könnte, vermisst. Das Büro beantragt mit fünf zu drei Stimmen, die Motion für erheblich zu erklären. Es werde sich aber dafür einsetzen, dass ein enges Korsett für die Fragestunde definiert wird, sollte diese eingeführt werden.

Alle Amtsstellen müssten schnell antworten können

Das Grossratsbüro hat auch beim Regierungsrat eine Stellungnahme eingeholt, da dieser von einer Fragestunde direkt betroffen wäre. Dort heisst es: «In aller Regel haben die Parlamentarier einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu den Mitgliedern des Regierungsrats.» Dieser begrüsse einen offenen Austausch zwischen Politik und Verwaltung:

«Die Losung ‹Kanton der kurzen Wege› ist für den Regierungsrat mehr als ein Lippenbekenntnis.»

Für Fragen aus dem Parlament, die jeweils eine hohe politische Komponente hätten, greife der Regierungsrat auf das Wissen der kantonalen Fachstellen zurück. Sämtliche Amtsstellen müssten sich wegen der Fragestunde so organisieren, dass auch innert kurzer Frist fachkundige Antworten erhältlich wären.

Der Regierungsrat weist auch auf die Sparprogramme hin: «Mit der Einführung einer Fragestunde zu Gunsten des Parlaments würde ohne Auftrag des Volkes oder des Bundesgesetzgebers eine neue Dienstleistung geschaffen, ohne dass anderweitig Einsparungen erzielt werden.» Eine Abnahme der übrigen Vorstösse werde kaum erfolgen.