Thurgauer Professor setzt sich kritisch mit Jürg Jegge auseinander: "Der Erretter angeblich dummer Kinder"

Professor Damian Miller ist Dozent für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Thurgau in Kreuzlingen. Er leitet den Fachbereich Bildungs- und Sozialwissenschaften. Miller war ursprünglich Primarlehrer und studierte Psychologie, Pädagogik und Zivilrecht an der Uni Zürich, Fachgebiete Bildungsgeschichte und -politik. Mit dem emeritierten Professor Jürgen Oelkers hat Miller ein Buch über die Reformpädagogik nach dem Missbrauch an der deutschen Odenwaldschule geschrieben. Im neuen Buch befassen sich Miller und Oelkers mit der Frage, was die Faszination des Bestsellers von Jürg Jegge ausmacht. Vor dem Hintergrund, dass Jegge Schüler sexuell missbraucht hat. Miller lebt mit seiner Familie in Weingarten-Kalthäusern, Oelkers lebt in Uesslingen. (san)