Thurgauer Polizeikommandant fordert massive Personalaufstockung Die Thurgauer Kantonspolizei soll um mehr als hundert Personen aufgestockt werden. Das verlangt eine am Freitag veröffentlichte Botschaft an das Kantonsparlament. Silvan Meile

Polizeikommandant Jürg Zingg will mehr Personal. (Bild: Donato Caspari)

Im Thurgau gibt die Kantonspolizei weiter zu reden. Nachdem die Schliessung von 11 der 26 Polizeiposten bei Kantonsräten für Misstöne sorgte, verlangt nun der Regierungsrat eine deutliche Aufstockung des Personals.

In einem Reorganisationsprojekt erhob die Kantonspolizei «die aktuellen und künftigen Herausforderungen» der Kantonspolizei Thurgau. Als Resultat daraus beantragt nun der Regierungsrat in einer Botschaft an den Grossen Rat, innert zehn Jahren den Personalbestand des Korps von heute 384 auf 475 Polizistinnen und Polizisten aufzustocken. Zudem sollen weitere 25 Zivilangestellte die Thurgauer Polizei verstärken. Mit der nun erneuten Forderung nach einem grösseren Polizeibestand werden auch zusätzliche Arbeitsplätze benötigt.

Gründe für die massive Personalaufstockung seien, dass die Polizeiarbeit komplexer und anspruchsvoller geworden sei. Gleichzeitig ist die Bevölkerung im Thurgau in den letzten Jahrzehnten laufend gewachsen, wie die zuständige Regierungsrätin Cornelia Komposch und Polizeikommandant Jürg Zingg am Freitag vor den Medien erläuterten.

Mit einem Polizisten pro 717 Einwohner weist der Thurgau in der Schweiz derzeit die tiefste Polizeidichte auf. Daran änderte auch eine Personalaufstockung nichts, die im Dezember 2017 abgeschlossen werden konnte.