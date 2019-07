Thurgauer Obst-Experte erwartet gute Kirschenernte: «Wir dürfen uns auf süsse Kirschen freuen» Urs Müller, Leiter Obst und Gemüse Arenenberg, blickt der diesjährigen Kirschenernte optimistisch entgegen. Svenja Rimle

Die heissen Temperaturen schaden den Kirschen nicht-im Gegenteil. (Bild: Colin Frei)

Wie läuft die diesjährige Kirschen-Ernte?

Urs Müller: Die ist in vollem Gange. Für die Kirschen und generell für das Steinobst sieht es diese Saison sehr vielversprechend aus.

Was heisst denn für Sie vielversprechend?

Wir erwarten grössere Mengen als letztes Jahr.

Von welchen Mengen sprechen wir?

Gesamtschweizerisch wird die diesjährige Ernte auf 2600 Tonnen geschätzt. Rund ein Drittel davon, ungefähr 856 Tonnen, wird aus dem Raum Thurgau und St. Gallen kommen.

Inwiefern unterscheidet sich die diesjährige Ernte sonst noch von der letztjährigen?

Die Ernte findet dieses Jahr 10 bis 14 Tage später statt als im vergangenen Jahr. Der Verkauf wurde dadurch zu früh eingeplant, weshalb die Supermärkte zu Beginn des Sommers noch mit Kirschen aus dem Ausland vorliebnehmen mussten.

Hat diese Verschiebung der Ernte noch weitere Auswirkungen?

Die Ernte fällt nun auf die Sommerferien im Juli. Für den Verkauf ist das natürlich suboptimal. Eine Verschiebung der Erntezeit von Jahr zu Jahr ist aber grundsätzlich normal.

Hatten die kalten Temperaturen im Frühling oder die aktuellen Hitzetage einen Einfluss auf die Kirschen?

Unter der Kälte und Nässe in diesem Frühling haben die Kirschen nicht all zu stark gelitten. Die hohen Temperaturen in den letzten paar Wochen hingegen, haben ihr Wachstum sogar beschleunigt. Ausserdem wurde dadurch der Zuckergehalt in den Früchten erhöht. Wir dürfen uns diesen Sommer also auf süsse und qualitativ hochwertige Kirschen freuen.

Werden die Kirschen durch ihre gute Qualität in diesem Jahr teurer?

Auf die Preise hat die Qualität keine Auswirkung. Am Anfang, wenn die ersten Schweizer Kirschen in die Geschäfte kommen, ist der Preis noch relativ hoch. Mit der Zeit sinkt er ein bisschen ab und bleibt dann stabil. Der Preis variiert aber auch von Anbieter zu Anbieter.

Urs Müller, Leiter Gemüse und Obst Arenenberg. (Bild: PD)

Wie wichtig sind Kirschen für die Ostschweiz?

Sehr wichtig, da die Ostschweiz generell ein Kernobst-Gebiet ist. Erst 1996 begann man hier mit dem Anbau von Kirschen. Nach dem Gebiet Basel-Solothurn-Aargau sind wir das zweitwichtigste Anbaugebiet. Vor 20 Jahren sah das hier noch ganz anders aus. Es ist eine zunehmende Kultur. Allein im Thurgau werden auf 80 Hektar Kirschen angebaut.