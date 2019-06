«Äusserst brutal vorgegangen»: Thurgauer Obergericht verschärft Strafe für den Dämonenaustreiber von Wagenhausen

Was genau sich am Abend des 2. Januar 2016 in jener Wohnung in Wagenhausen abgespielt hat, wird man wohl nie genau erfahren. Was jedoch erwiesen ist, dass damals eine junge Frau an massiven inneren Verletzungen zu Tode gekommen ist. Ihr 51-jährige Vater befindet sich seit dem Urteil des Bezirksgerichts Frauenfeld im März 2018 im vorzeitigen Strafvollzug.

Das Bezirkgericht sah es als erwiesen an, dass die geistig behinderte und kleinwüchsige Tochter an den Folgen von massiven inneren Verletzungen gestorben ist, die ihr der Vater mit Tritten beigebracht hatte. Der Hergang und die Folgend der Handlungen standen vor Obergericht nicht mehr grundsätzlich zur Diskussion, da der Vater den Schuldspruch wegen eventualvorsätzlicher Tötung akzeptiert hat.

Leicht bis mittel verminderte Schuldfähigkeit

Der Vater habe die Tochter am Abend des 2. Januar 2016 zwar nicht töten wollen, hiess es in der mündlichen Urteilsbegründung vor Bezirksgericht. Er habe aber schwerste Körperverletzungen, ja den Tod in Kauf genommen, weshalb er eventualvorsätzlich gehandelt habe. Das Bezirksgericht billigte ihm eine leicht bis mittel verminderte Schuldfähigkeit zu. Opfer und Täter stammten aus dem Raum Ravensburg, weshalb der Fall auch in den süddeutschen Medien Beachtung fand.

Die Tochter kannte ihren leiblichen Vater erst sei kurzem. Sie feierten den Jahreswechsel 2015/2016 mit einem gemeinsamen Freund in dessen Wohnung in Wagenhausen. Der Freund wurde im Rahmen der Strafuntersuchungen der unterlassenen Nothilfe angeklagt, vom Bezirksgericht Frauenfeld in der Folge freigesprochen.

Anhänger der Mittelalterszene

Der Vater wie auch der Gastgeber verkehrten in der Mittelalterszene und hatten einen Hang zum Okkulten, weshalb die Tat in den Medien auch als Teufels- oder Dämonenaustreibung bezeichnet wurde. Auch das Gericht gebraucht diesen Begriff in Anführungszeichen. Der Vater hatte der Tochter nach seinen Aussagen «auf eigenen Wunsch» mit den Füssen eine Art Heilmassage verabreicht, weil sie «aggro» gewesen sei. (hil)