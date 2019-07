Thurgauer Nationalrätin Edith Graf-Litscher im Interview: «Ich hatte ein Poster von ABBA über dem Bett hängen»

Edith Graf-Litscher ist Nationalrätin der SP und Sekretärin der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV. Zudem vertritt sie als Stiftungsrätin die Arbeitnehmenden in der Symova, Sammelstiftung BVG und setzt sich für sichere Renten ein. Die 55-Jährige ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Frauenfeld. Sie besuchte die Diplommittelschule («Verkehrsschule») in St. Gallen und arbeitete später als Bahnbetriebsdisponentin bei den SBB. (red)