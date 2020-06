Thurgauer Museumsstrategie: Das ist nicht der grosse Wurf

Das Historische Museum bleibt in Frauenfeld, erhält aber einen zweiten Standort in Arbon. Ausserdem verabschiedet sich der Regierungsrat von der Idee eines grossen Erweiterungsbaus des Kunstmuseums in der Kartause Ittingen. Dem Kanton hat es an Mut gefehlt, schreibt TZ-Chefredaktor David Angst.