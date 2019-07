Thurgauer Lehrer finden Kompetenzprofile im Zeugnis wenig hilfreich – Eltern und Lehrbetriebe dagegen schon

Im Sommer 2017 veränderten sich mit der Einführung des neuen Lehrplans im Thurgau auch die Schulzeugnisse. Der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Wie die Leistungen der Schüler künftig genau beurteilt werden, entscheidet der Regierungsrat erst im Sommer 2020. Der Kanton führte eine Umfrage bei Lehrern und Schulleitern sowie Workshops mit Bildungsverbänden, der Pädagogischen Hochschule, dem Gewerbe und weiterführenden Schulen durch. Das Amt für Volksschule hat zudem in einem Monitoring verglichen, wie andere Kantone die Herausforderung lösen. Alle Erkenntnisse – auch die aus dem Schulversuch – fliessen in einen Schlussbericht zuhanden des Regierungsrats. Er entscheidet, welche Anpassungen noch nötig sind. Ab dem Schuljahr 2021/22 sollen die neuen kantonalen Beurteilungsgrundlagen in Kraft sein.