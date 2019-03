Serie Thurgauer Landwirtschaftslehrling berichtet: Von der Schule zurück in den Stall Sonja Schneider ist seit Sommer 2017 in der Lehre als Landwirtin. In loser Folge berichtet sie in dieser Rubrik «Aus dem Leben eines Landwirtschaftslehrlings» über ihren Alltag. Sonja Schneider

Sonja Schneider. (Bild: PD)

Nach einer für mich langen Zeit in der Schule bin ich wieder auf dem Lehrbetrieb angekommen, wo ich mich zuerst wieder einarbeiten musste. Besonders beim Melken fiel mir das schwer. Viele Kühe haben ihr Kalb bekommen und müssen gemolken werden. Es gab noch weitere Änderungen. So muss ich jetzt einige Kühe in den Standeimer melken, die zuvor an der Melkanlage angehängt wurden. Den Eimer setzen wir ein, wenn eine Kuh ihre Milch verklemmt. Wenn das Euter nie vollständig entleert werden kann, kommt es zu einem grossen Druck. Die Kuh hat Schmerzen. Im schlimmsten Fall erleidet die Kuh eine Eutererkrankung.



Lieblingskuh Jill macht Tränketrog kaputt

Während meiner Abwesenheit ging einer der drei Tränketröge kaputt. Meine Lieblingskuh Jill hat ihn umgestossen und der Wasseranschluss ist abgebrochen. Zum Glück ist dieser Trog nicht die einzige Trinkmöglichkeit im Stall! Die Reparatur entpuppt sich als schwieriger als gedacht. Nach langem Hin und Her gelangten wir zum Entschluss, dass es das einfachste wäre, wenn wir zwei Metallhaken an die Wand schrauben und den ganzen Trog mit einem Spannset nach hinten ziehen. Das geht schnell und man kann es regelmässig wieder frisch nachspannen, wenn es locker wird. Zum Schluss mussten wir nur noch die beiden Winkel an der Wand befestigen. Weil es keine Betonwand, sondern eine Ziegelmauer ist, war es nötig, die Schrauben mit Dübeln genau in die Fugen zu versenken.

Dürre Hochstammbäume fällen

Als gute Übung für mich entpuppte sich das Fällen von zwei dürren Hochstammbäumen. Zusammen mit meinem Lehrmeister besprechen wir, wie ich vorgehen muss. Als Erstes säge ich einen Keil aus dem Stamm heraus. Genau dort, wo die Fallrichtung sein soll. Der Keil muss gross genug sein, damit es funktioniert. Ist der Keil draussen, beginne ich, von hinten den Stamm durchzusägen, bis der Baum umkippt. Zum Glück verläuft alles reibungslos. Ist der Baum gefällt, müssen alle Äste abgesägt und der Stamm sowie die dicken Äste «gemetert», also in ein Meter lange Stücke zersägt werden. Danach sammeln wir die kleinen Äste ein und bringen sie mit dem Ladewagen auf den Hackholzhaufen. Die Meterstücke verstauen wir unter dem Dach, bis wir sie später spalten und zu einer Beige aufstapeln. Für Brennholz im nächsten Winter.