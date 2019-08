Thurgauer Laboratorium untersucht Steinpilze und Co. Das Resultat einer Untersuchung von Wild- und Zuchtpilzen im Thurgau fällt appetitlich aus. Untersucht wurden etwa Morcheln, Champignons, Steinpilze und Eierschwämme. Sebastian Keller

Eine Frau sammelt Steinpilze. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Das Kantonale Laboratorium Thurgau hat Pilze unter die Lupe genommen. Die Untersuchung von Wild- und Zuchtpilzen fokussierte auf Schwermetalle. Denn: Einige sind für den menschlichen Körper giftig. So kann Cadmium etwa Niere und Knochengerüst schädigen.

Untersucht wurden elf getrocknete und acht frische Pilze vom Markt. Das ist in einer Zusammenfassung zu lesen, die das Laboratorium auf seiner Website aufgeschaltet hat. Im Pilzkorb der Untersuchung lagen etwa Morcheln, Steinpilze, Eierschwämme oder Shiitake.

Höchstwert für Wildpilze erst seit 2017

Das Resultat fällt appetitlich aus: Keine der Proben hat die in der Kontaminantenverordnung des Bundes festgehaltenen Höchstgehalte für Blei und Cadmium überschritten. Für Wildpilze wurde ein solcher Höchstwert erst 2017 mit dem neuen Lebensmittelrecht in die Verordnung eingeflochten. Bis dahin galten Höchstwerte für Blei und Cadmium nur für Zuchtpilze.

Bei Wildpilzen hängt die aufgenommene Menge, so schreibt es das Kantonale Laboratorium, stark von der natürlichen Umgebung ab. Damit gemeint ist die Bodenbeschaffenheit oder die Umweltverschmutzung. Anders bei Zuchtpilzen: Bei ihnen kann durch eine geeignete Auswahl des Substrats der Schwermetallgehalt in den Pilzen beeinflusst werden.

«Deshalb sind Zuchtpilze in der Regel weniger mit Schwermetallen belastet», hält das Laboratorium fest. Wildpilze weisen deutlich höhere Schwermetallgehalte auf als Zuchtpilze. Das hat auch die Untersuchung im Thurgau bestätigt.



Fruchtkörper landet als Speisepilz auf dem Teller

Doch wie gelangt Blei überhaupt in einen Pilz? Diese Gewächse haben in erster Linie die Aufgabe, totes organisches Material zu ersetzen. Dabei nehmen sie Elemente und Schwermetalle aus dem Boden auf und reichern diese – je nach Pilzart mehr oder weniger stark – im Fruchtkörper an. Dieser Fruchtkörper landet als Speisepilz auf dem Teller. Biologisch gesehen handelt es sich dabei um das Fortpflanzungsorgan des Pilzes.