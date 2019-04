Thurgauer Kantonstierarzt Paul Witzig wird pensioniert Per 1. Oktober wird im Thurgau ein neuer Kantonstierarzt gesucht. Amtsinhaber Paul Witzig wird in einem Jahr pensioniert, geplant ist eine rollende Übergabe.

Der Thurgauer Kantonstierarzt Paul Witzig stand im Rahmen des Tierschutzfalls Hefenhofen im Fokus der Öffentlichkeit. (Ennio Leanza/KEY, 8. August 2017)

(red) Das Thurgauer Personalamt sucht derzeit eine Kantonstierärztin oder einen Kantonstierarzt. Der Inhaber dieser Stelle leitet das kantonale Veterinäramt mit seinen rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie der Ausschreibung zu entnehmen ist.

Der Grund für die baldige Vakanz ist die Pensionierung des amtierenden Kantonstierarztes Paul Witzig. Er wird im Frühjahr 2020 ordentlich pensioniert, teilt der kantonale Informationsdienst auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Witzig stand mehrfach unter Beschuss

Der Grund, weshalb sein Nachfolger bereits per 1. Oktober oder nach Vereinbarung gesucht werde: «Bei einem so exponierten Amt ist eine rollende Übergabe der Verantwortung an eine Nachfolgerin oder an einen Nachfolger bewusst so gewollt», schreibt der Informationsdienst.

Verlangt werden unter anderem hohe Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen. Denn: Witzig geriet mehrfach unter Beschuss, wurde angezeigt. Tierschutzkreise fordern seit langem seine Absetzung. So etwa wegen des Tierschutzfalls Hefenhofen.