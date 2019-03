Zürcher Wahlen lassen hoffen: Thurgauer Grüne und Grünliberale

jagen SVP-Nationalratssitz Nach dem Wahlsieg der Grünen und Grünliberalen im Kanton Zürich können die beiden Parteien im Thurgau mit einem Nationalratsmandat rechnen. Die SVP wird Mühe haben, ihre drei Sitze zu halten. Thomas Wunderlin

Thomas Böhni vertrat die Thurgauer Grünliberalen 2011 bis 2015 im Nationalrat. (Bild: Jakob Ineichen)

Seit Sonntag sind die Parteistrategen in der ganzen Schweiz am Rechnen. Denn die spektakulären Stimmengewinne der Grünen (GP) und der Grünliberalen (GLP) bei den Zürcher Kantonsratswahlen könnten sich bei den Nationalratswahlen am 20. Oktober wiederholen.

Grünliberale und Grüne vergrösserten in Zürich ihren Stimmenanteil von 7,6 und 7,2 Prozent vor vier Jahren auf 12,9 und 11,9 Prozent. Zusammen gewannen Grüne und Grünliberale fast einen Zehntel aller Stimmen dazu. Im Thurgau haben GP und GLP nun eine gute Chance, einen Nationalratssitz zu erobern.

Zwischen GP und GLP könnte es knapp werden

Beide Parteien hatten schon einmal einen Vertreter in Bern: Peter Schmid, GP, 1987 bis 1995, und Thomas Böhni, GLP, 2011 bis 2015.

Wahrscheinlich würden wenige Stimmen darüber entscheiden, ob der Sitz an GP oder GLP ginge.

Üblicherweise liegt die GP vor der GLP. 2015 war die GLP stärker, was mit dem Bisherigenbonus von Thomas Böhni zu tun hatte. Bei dieser Analyse sind sich die Kantonsräte Kurt Egger (GP) und Ueli Fisch (GLP) einig.



Peter Schmid sass für die Thurgauer Grünen 1987 bis 1995 im Nationalrat. (Bild: Reto Martin)

Verlieren wird am ehesten die SVP einen ihrer drei Sitze. Denn nach dem Rücktritt von Markus Hausammann hat sie auf ihrer Liste nur noch zwei Bisherige: Verena Herzog und Diana Gutjahr. Die SP, die CVP und die FDP treten mit den Bisherigen Edith Graf-Litscher, Christian Lohr und Hansjörg Brunner an.



Bis Herbst kann noch viel passieren

Allerdings könnte bis im Herbst das Umweltthema, das Parteien mit dem Wort Grün im Namen Auftrieb gibt, nicht mehr aktuell sein. Ausserdem gelten laut GLP-Kantonsrat Fisch «im ländlichen Thurgau nicht die gleichen Bedingungen wie in der Stadt Zürich, die grün-ökologisch-links tickt». Die SVP werde im Thurgau nicht so viel wie in Zürich verlieren.

Sowohl Fisch wie auch GP-Kantonsrat Egger rechnen für ihre Parteien mit einem Zuwachs von je 1 bis 2 Prozent. GP und GLP kamen 2015 auf 5,4, respektive 6,2 Prozent. Wenn GP und GLP ihre Listen verbinden und je 1,5 Prozent zulegen, kommen sie auf 14,6 Prozent. Das würde für einen Sitzgewinn reichen.



Allerdings gab es 2015 keine Listenverbindung GP-GLP. Die GP bestätigte ihre traditionelle Allianz mit der SP. Die GLP schloss sich der Mitte-Koalition um die CVP an, zu der nebst EVP und BDP auch die FDP gehörte. 2019 orientiert sich die FDP nach rechts und verbündet sich mit der SVP und der EDU.

Die CVP hat ihre Verbindung mit der BDP und der EVP erneuert und ist offen für Erweiterungen zu den Grünparteien. Für Gesprächsstoff sorgt derzeit die Idee einer grossen Listenverbindung von der SP über GP, GLP bis zur CVP, EVP und BDP – eine Art Volksfront.

Die Volksfront hätte schon 2015 drei Sitze geholt

Diese ist vor allem für Links-Grün attraktiv. Denn für einen Sitzgewinn müsste diese Mitte-Links-Koalition gegenüber 2015 gar keine Stimmen zulegen. Mit dem damaligen Stimmenverhältnis hätte die Grossverbindung drei Sitze geholt; SVP, FDP und EDU die restlichen drei Sitze. GP-Präsident Egger bestätigt diese Berechnung. Für Egger wäre die Links-Mitte-Verbindung eine Überlegung wert.

Aus seiner Sicht steht das Ziel im Vordergrund, «die ökologischen Kräfte zu bündeln». Das bedeutet eine Verbindung GP-GLP als Kern. «Von der Logik her» sollten jene Kräfte dazustossen, die sich ebenfalls für den Klimaschutz einsetzen. Dazu rechnet Egger die SP und: «Die CVP ist auch manchmal ökologisch.»



CVP-Präsident ist skeptisch

Die Frage ist, ob die potenziellen Partner mitziehen. GLP-Kantonsrat Fisch will vor allem SVP und FDP einen Sitz abjagen:

«Vier Sitze auf rechtsbürgerlicher Seite – das ist definitiv zu viel.»

Für SP-Präsidentin Nina Schläfli sind «angesichts der Anzahl Sitze, welche in rechtskonservativer Hand sind», alle Überlegungen bezüglich Listenverbindungen legitim.

CVP-Präsident Paul Rutishauser zeigt sich hingegen skeptisch: «Die CVP ist eine bürgerliche Partei und auch aus rechnerischer Sicht macht eine Verbindung mit der SP keinen Sinn.» Die Parteileitung werde aber am 2. April die verschiedenen Varianten diskutieren.