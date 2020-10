Thurgauer Grosser Rat will Raumplanungskommission nicht um Themen Umwelt, Energie und Verkehr erweitern Ein Vorstoss aus der FDP fordert, die ständige Raumplanungskommission um die Themen Umwelt, Verkehr und Energie zu ergänzen. Dieses Ansinnen scheitert allerdings - und zwar deutlich. Neben der FDP befürworten einzig die Grünen diese Erweiterung.

Der Grosse Rat passt sein Kommissionssystem nicht an. Donato Caspari, 9. September 2020

Es geht um wenige Buchstaben, aber eigentlich um mehr: Mit einer Motion forderten über 60 Kantonsräte um die FDP-Politiker Guido Grütter (nicht mehr im Rat) und Daniel Eugster, die Raumplanungskommission (RPK) mit Umwelt, Verkehr und Energie zur RUVEK zu erweitern. Dieses Ansinnen stösst allerdings nicht in allen Fraktionen auf Gegenliebe. So lehnen es im Rat die SP, die EDU, die GLP, die SVP sowie die CVP/EVP-Fraktion ab.

Dafür eingetreten sind die FDP und die Grünen. Die Grünen plädierten gar dafür, eine neue Kommission zu schaffen, die sich allein den Themen Umwelt, Energie und Klima widmen soll. Kantonsrätin Karin Bétrisey (Kesswil) betone:

«Das sind die Themen unserer Zeit.»

Auch CVP-Kantonsrat Josef Gemperle sagte, wenn die Themen wirklich wichtig seien, müsse man eine neue Kommission mit Fokus auf diese Themen schaffen. Doch die RUVEK lehnte er ab.

Die Abstimmung fiel mit 22 Ja- zu 89 Nein-Stimmen deutlich aus.

Das Büro des Grossen Rates wollte von einer Erweiterung im Vorfeld nichts wissen. So befürchtete die Mitglieder etwa, dass die Kommission wegen der zusätzlichen Arbeitslast vergrössert werden müsste. Diese Argumentation wiederholte Ratssekretär Bruno Lüscher (FDP) an der Sitzung in der Frauenfelder Rüegerholzhalle.

Der Regierungsrat, der auch zur Stellungnahme eingeladen wurde, hielt fest, dass er «keinen grundsätzlichen Anpassungsbedarf» sehe. «Im Gesamten funktioniert das heutige System sehr gut», hielt er fest.

Es bleibt bei vier ständigen Kommissionen

Das Thurgauer Kantonsparlament kennt daher weiterhin vier ständige Kommissionen:

Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (präsidiert von Dominik Diezi, CVP)

Justizkommission (Iwan Wüst-Singer, EDU)

Raumplanungskommission (Stephan Tobler, SVP)

Gesetzgebungs- und Redaktionskommission (Andreas Zuber, SVP)

In Spezialkommissionen werden konkrete Geschäfte –Gesetzesvorlagen beispielsweise – vorberaten. Nach der Erledigung des Geschäfts werden sie wieder aufgelöst. Aktuell sind vier Spezialkommissionen aktiv: Eine beugt sich beispielsweise über die die umfangreiche Überprüfung des Thurgauer Justizsystems.