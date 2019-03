Thurgauer Gewerbler für die Politik begeistern An der 127. Delegiertenversammlung des Thurgauer Gewerbeverbandes kommt es zu Wechseln im Vorstand. Präsident Hansjörg Brunner sähe gerne mehr Gewerbler in politischen Ämtern. Manuela Olgiati

Strahlende Gesichter beim Thurgauer Gewerbeverband: Hansjörg Brunner, Angela Haltiner, Max Möckli und Martin Lörtscher. (Bild: Manuela Olgiati)

Für Nationalrat Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbandes, steht eine erfolgreiche Verbandspolitik im Fokus. Der nationale Gewerbeverband vertritt 230 Kantonal- und Berufsverbände und gegen 500 000 Unternehmen. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen und ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.



KMU sind für Prosperität verantwortlich

Die grösste Herausforderung sei es, Ziele gemeinsam und hartnäckig zu verfolgen, sagte Präsident Brunner. Die Thurgauer unterstützen die nationalen Bestrebungen nach weniger Vorschriften und mehr Handlungsspielraum für KMU. Laut Brunner schaffe dies die Voraussetzungen für volkswirtschaftliche Prosperität. Dafür müssen allerdings die Rahmenbedingungen den KMU ermöglichen, international konkurrenzfähig zu sein. «Wer politisch aktiv ist, kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen», sagte Brunner. In der Flut von Informationen sei es heute wichtig, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und Prioritäten zu setzen.

200 Delegierte aus 46 Sektionen stimmen am Montagabend im Weinfelder Thurgauerhof allen traktandierten Geschäften ohne Diskussion und einstimmig zu. Unter den 342 Gästen war die Spitze der Thurgauer Politik und Wirtschaft vertreten. Das Grusswort für die Regierung hielt Regierungsrat Walter Schönholzer. Er lobte: «Die gewerblichen Vertreter in Bern leisten hervorragende Arbeit.» Für Heiterkeit im Saal sorgte die humoristische Grussbotschaft von Komiker Gögi Hofmann, der als Frau Dr. Andrea Hartmann aus dem politischen Nähkästchen plaudert.

Das Wahljahr wirkt sich in höheren Ausgaben für den Thurgauer Gewerbeverband aus. Die Jahresrechnung 2018, die Geschäftsführer Marc Widler präsentiert, weist einen kleinen Gewinn aus. Mit Blick auf das Wahljahr ermuntert Brunner die Gewerbler, sich für ein politisches Amt zu engagieren. Gerade Gewerbler seien dazu geeignet, wenn es um das Organisieren gehe und darum, Projekte voranzubringen und hartnäckig Ziele zu verfolgen. «Setzen Sie Ihre unternehmerischen Qualitäten innerhalb der Gemeinde, für den Kanton und die Schweiz ein», sagte Brunner.

Max Möckli wird Ehrenmitglied

Aus dem Vorstand des Thurgauer Gewerbeverbandes haben Angela Haltiner und Max Möckli ihre Rücktritte gegeben. Möckli wird für seine engagierte Mitarbeit seit 2007 zum Ehrenmitglied ernannt. Neu in den Vorstand gewählt wurde der 47-jährige Martin Lörtscher aus Wängi. Lörtscher weist 27 Jahre Berufserfahrung im Transport- und Logistikgewerbe aus. Seit 20 Jahren ist er Geschäftsführer, Mitinhaber und Verwaltungsrat der Hugelshofer-Gruppe in Frauenfeld. Der gesamte Kantonalvorstand wurde in globo wiedergewählt.