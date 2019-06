Thurgauer Gamer darf für E-Sport Weltfinale nach Brasilien: «Ich trainiere 30 Stunden wöchentlich»

Luca Santos ist E-Gamer. Der 20-Jährige Amriswiler holte am vergangenen Wochenende den Sieg beim E-Sport Event Player One in Luzern. Er konnte sich beim Action-Strategiespiel «League of Legends» unter dem Namen «Luna» gegen acht Teilnehmer durchsetzten. Nun darf er im November für die Schweiz nach Brasilien an das Red Bull Weltfinale fliegen.