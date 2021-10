Thurgauer Freisinnige sagen Ja zum Covid-Gesetz und Nein zur Justizinitiative Die FDP hielt ihre Parteiversammlung in Diessenhofen ab. Im Zentrum stand eine Podiumsdiskussion über das Schweizer Gesundheitswesen. Geteilter Meinung sind sich die Freisinnigen in der Pflegeinitiative.



Podiumsteilnehmer: Claudio Della Giacoma, Geschäftsführer Privatklinikgruppe Cliena; Katharina Iseli, selbstständige Hebamme; Alex Steinacher, Präsident Ärztegesellschaft Thurgau; Susan Danubio, Bereichsleiterin Alterszentrum Kreuzlingen; Carlo Parolari, Verwaltungsratspräsident Spital Thurgau AG und Moderator Sabir Semsi, Pflegefachmann und Medizinstudent. Bild: Thomas Güntert

Der FDP Thurgau Präsident Marcel Macedo konnte am Donnerstag in Diessenhofen 50 Freisinnige zur Mitgliederversammlung begrüssen. Zu Beginn stellte der Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals in Frauenfeld, die Gesundheitsversorgung im Kanton Thurgau vor und erzählte, wie sich St.Katharinental vom Dominikanerinnenkloster zur Rehabilitationsklinik entwickelte.

Die Freisinnigen fassten auch die Parolen zu den Abstimmungen vom

28. November. Die Justizinitiative wurde einstimmig zur Ablehnung empfohlen, die Änderung des Covid-19-Gesetzes mit 47 zu 3 Stimmen befürwortet und die Parole für die Pfleginitiative mit 28 Nein, 20 Ja und zwei Enthaltungen mit Nein gefasst.

Von besonderem Interesse war die Pflegeinitiative, die der Schweizerische Berufsverband der Pflegefachkräfte lanciert hat. Sie will Bund und Kantone verpflichten, mehr diplomiertes Personal auszubilden und anzustellen. Der Bundesrat und das Parlament lehnen das ab und stellen den indirekten Vorschlag gegenüber, dass die Aus- und Weiterbildung während acht Jahren mit bis zu einer Milliarde Franken gefördert werden soll. Er tritt in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird.

Klagen auf hohem Niveau

Im Fokus der Versammlung stand die Podiumsdiskussion mit folgenden Referenten aus den eigenen Reihen: Susan Danubio, Bereichsleiterin Alterszentrum Kreuzlingen; Claudio Della Giacoma, Geschäftsführer Psychiatrische Privatklinikgruppe Cliena; Katharina Iseli, selbstständige Hebamme; Carlo Parolari, Verwaltungsratspräsident Spital Thurgau AG; und Alex Steinacher, Präsident Ärztegesellschaft Thurgau.

Die Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass sich die Rahmenbedingungen beim Pflegepersonal in den letzten Jahren sehr verändert haben und die Arbeiten sich durch die zunehmenden administrativen Aufgaben vom Patienten zum Computer verlagern. «Hebamme war vor 20 Jahren ein Traumberuf», sagte Iseli und bemerkte, dass mittlerweile 43 Prozent wieder aus dem Beruf aussteigen.

Intensivpersonal wird aus der Pension geholt

Ähnlich sieht es beim Intensivpersonal aus, das nicht einfach zu ersetzen ist. «Diese Leute sind seit eindreiviertel Jahren in einer Ausnahmesituation und man kann sich nicht vorstellen, was da abgeht», sagte Parolari und bemerkte, dass pensionierte Fachkräfte aus dem Ruhestand geholt werden. Obwohl diese Leute sehr engagiert sind, sei das aber keine Lösung. «Irgendwann ist Flasche leer», zitierte er den Fussballtrainer Giovanni Trapattoni.

Susan Danubio bemerkte, dass sich insbesondere in der Langzeitpflege auch die Erwartungshaltung bei den Angehörigen verändert hat. Eine Frau übte Kritik bezüglich einer Zweiklassenmedizin, die Parolari jedoch nicht gelten liess. Er erwähnte, dass lediglich 11 Prozent der Klienten von Spital Thurgau privat versichert und in einem Notfall die medizinischen Leistungen dieselben sind. Eine schwierigere Entwicklung sieht er darin, wenn die Krankenkassen entscheiden, wer extrem teure Behandlungen bekommt. «Wir wollen ein Gesundheitswesen, das unsere ökonomischen und moralischen Wertvorstellungen bieten kann», war das Fazit von Claudio Della Giacoma.