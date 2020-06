Thurgauer erhalten weniger Lohn als der Durchschnittsschweizer, Frauen weiterhin benachteiligt: So wird im Kanton Thurgau verdient Beschäftigte in der Thurgauer Privatwirtschaft verdienten 2018 im Mittel 5950 Franken pro Monat. Das sind rund 300 Franken weniger als im gesamtschweizerischen Vergleich.

Die Lohnschere zwischen Frauen und Männern öffnet sich nach dem 30. Lebensjahr deutlich. Peter Schneider / KEYSTONE

(tn) «Die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Thurgauer Privatwirtschaft verdiente 2018 brutto mehr als 5950 Franken monatlich, die andere Hälfte weniger.» Dies geht aus einer Lohnerhebung der Thurgauer Dienststelle für Statistik hervor. Damit würde der sogenannte Medianlohn rund 300 Franken unter jenem der Gesamtschweiz liegen. In einer Medienmitteilung des Kantons wird aber betont:

«Der Durchschnittslohn ist etwa auf demselben Niveau wie in der Grossregion Ostschweiz.»

Je nach untersuchter Branche würde sich das Lohnniveau zudem stark unterscheiden.

Durchschnittslohn in den Schweizer Regionen Brutto Medianlohn in Schweizer Franken 0 2000 4000 6000 Zürich Nordwestschweiz Schweiz Zentralschweiz Genferseeregion Mittelland (BR, FR, SO, NE, JU) Thurgau Ostschweiz Tessin

Frauen verdienen weiter weniger

Die Thurgauer Dienststelle für Statistik hat in ihrer Auswertung mehrere Beobachtungen gemacht. Eine davon ist, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer:

«Über alle Branchen, Berufe und beruflichen Positionen hinweg verdienten Frauen in der Thurgauer Privatwirtschaft 2018 18 Prozent weniger als Männer.»

Bei den unter 30-Jährigen sei der Unterschied zwischen Frauen- und Männerlöhnen noch gering. Erst ab Anfang 30 öffne sich die Lohnschere, wobei die Löhne der Männer noch klar steigen, bei den Frauen im Mittel aber kaum mehr zunehmen. In einer Mitteilung des Kantons heisst es dazu: «Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männerlöhnen lassen sich teilweise durch strukturelle Merkmale und unterschiedliche Tätigkeiten erklären.»

Lohnschere zwischen Frauen und Männern öffnet sich deutlich nach dem 30. Lebensjahr Brutto Medianlohn Frauen Männer 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 Alter 0 2000 4000 6000 8000

Grosse Branchen-Unterschiede

Auch zwischen den einzelnen Branchen gibt es grosse Lohnunterschiede. So lag der Medianlohn in der Branche «Information und Kommunikation» – dazu zählen in erster Linie IT-Dienstleistungen – bei rund 7300 Franken, während er im Gastgewerbe mit knapp 4600 Franken und in «Kunst, Unterhaltung und Erholung» mit 4250 Franken deutlich niedriger war.

Dies zeigen erste Auswertungen der Lohnstrukturerhebung 2018 des Bundesamts für Statistik, welche die Thurgauer Dienststelle für Statistik soeben publiziert hat.

Branchenunterschiede im Kanton Thurgau Brutto Medianlohn in Schweizer Franken 0 2000 4000 6000 8000 Baugewerbe Information und Kommunikation Erziehung und Unterricht Finanzen und Versicherungen Gesundheitswesen Gastgewerbe Kunst und Unterhaltung Branche

Bessere Ausbildung bedeutet besseren Lohn

Weiter kamen die kantonalen Statistiker zum Schluss, dass je höher der Bildungsabschluss, desto höher sei auch der mittlere Lohn. In der Mitteilung heisst es: «Arbeitnehmende mit einem Hochschulabschluss verdienten 2018 im Mittel rund 8700 Franken, jene mit einer höheren Berufsbildung 7800 Franken. Demgegenüber betrug der mittlere Lohn von Personen ohne nachobligatorische Bildung 'nur' 4700 Franken.»

Zudem würde der Lohn bei Personen mit höherem Bildungsabschluss mit zunehmendem Alter stärker als bei Arbeitnehmenden mit einem weniger hohen Bildungsabschluss steigen.

Höhere Bildung zahlt sich aus Brutto Medianlohn in Schweizer Franken 0 2000 4000 6000 8000 Hochschule Höhere Berufsbildung Sekundarstufe II: Allgemeinbildung Sekundarstufe II: Berufsbildung Obligatorische Schule Bildungsstand

Boni machen 2,9 Prozent der Lohnsumme aus

Aus der Mitteilung geht hervor, dass rund ein Drittel der Beschäftigten in der Thurgauer Privatwirtschaft 2018 von Boni profitierten (zusätzlich zum Grundlohn ausbezahlten Sonderzahlungen). Diese hätten 2,9 Prozent der Lohnsumme ausgemacht. Damit habe ihre Bedeutung wieder leicht zugenommen: 2016 summierten sie sich auf 2,6 Prozent, 2014 auf 2 Prozent der Lohnsumme.