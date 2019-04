Thurgauer Energieversorger baut riesigen Batteriespeicher Die EKT möchte noch in diesem Jahr den ersten Grossbatteriespeicher im Kanton Thurgau bauen.

Das EKT-Unterwerk in Weinfelden. (Bild: Donato Caspari)

(red) «Solche Speicher gleichen die enormen Produktionsschwankungen von Solar- und Windkraftwerken aus und erhöhen die Versorgungssicherheit», heisst es in einer Medienmitteilung. Bei Strom aus erneuerbaren Energien liege die Produktion mal deutlich über dem aktuellen Verbrauch, dann wieder darunter. «Weil sich Produktion und Verbrauch aber permanent die Waage halten müssen, sind mit dem rasanten Ausbau von Solar- und Windkraftwerken je länger, je mehr Ausgleichsmassnahmen nötig.» Ohne diese würde das Stromnetz zusammenbrechen.

Eine mögliche Lösung seien Grossbatteriespeicher. Sie speichern Strom, wenn er im Überfluss vorhanden ist, und speisen ihn unverzüglich ins Netz ein, wenn Bedarf besteht. «Wir sehen den Bau und Betrieb von Grossbatteriespeichern als wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität sowie zur Realisierung der Energiestrategie 2050», sagt Jolanda Eichenberger, CEO der EKT-Gruppe.

Erfahrungen für die Zukunft sammeln

Noch in diesem Jahr wolle die EKT den ersten Grossbatteriespeicher im Kanton Thurgau bauen. Die Anlage beim EKT-Unterwerk in Sulgen wird eine Leistung von 3 Megawatt und einen Energie-Inhalt von 2,5 Megawattstunden haben. So viel wie ein Einfamilienhaus in einem halben Jahr verbraucht.

Mit dem Bau und Betrieb des ersten Grossbatteriespeichers im Thurgau möchte die EKT unter anderem ihr Know-how erweitern und Erfahrungen sammeln, um in Zukunft auch

für Energieversorgungs- und ­Industrieunternehmen individuelle Speicherlösungen zu entwickeln.