Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr: Der neue Panaschier-König ist der alte Bei den nationalen Wahlen holte CVP-Nationalrat Christian Lohr im Thurgau wieder am meisten Panaschierstimmen.

Der Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr im Bundeshaus: (Bild: Alessandro della Valle/KEY)

(red) Die SVP war in den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Thurgau jene Partei, die insgesamt am meisten Panaschierstimmen holte. Gleichzeitig flossen von ihren Wahlzetteln am wenigsten Panaschierstimmen an andere Parteien ab.

«Panaschierkönig» ist der am 20.Oktober wiedergewählte CVP-Nationalrat Christian Lohr. Dies geht aus den soeben publizierten Analysen der Thurgauer Dienststelle für Statistik hervor.

An Lohr gingen 198 Panaschierstimmen pro 1000 parteifremden Wahlzetteln. Auf dem zweiten Platz folgte Diana Gutjahr (SVP) mit 148, auf dem dritten Edith Graf-Litscher (SP) mit 127 Panaschierstimmen pro 1000 parteifremden Wahlzetteln.

Grüne legten in allen Gemeinden zu

Die Grünen legten in den Nationalratswahlen in allen 80 Thurgauer Gemeinden zu. Sie bauten ihre Parteistärke damit um 5,2 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent aus. Wählerstärkste Partei war in allen Gemeinden die SVP. Einzig bei den Auslandschweizerinnen und -schweizern hatten die Grünen leicht die Nase vorn.

Die knapp 74'000 Thurgauerinnen und Thurgauer, die sich an den Nationalratswahlen beteiligten, stellten ihren Wahlzettel mehrheitlich individuell zusammen. Die Hälfte benutzte einen Wahlzettel mit Listenbezeichnung und veränderte diesen, das heisst, Kandidierende wurden gestrichen, kumuliert oder panaschiert. 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler griffen zum leeren Wahlzettel ohne Listenbezeichnung und füllten diesen aus. Nur etwas mehr als jede oder jeder Dritte legte einen vorgedruckten Wahlzettel unverändert ein.

Die Grünen waren die Partei, deren Wählerinnen und Wähler am häufigsten einen unveränderten Wahlzettel einlegten. Fast jede zweite Liste der Grünen Partei wurde ohne Kumulierung, Panaschierung oder Streichung von Kandidatennamen abgegeben. Die Wählerschaft der Mitteparteien legte häufiger veränderte Wahlzettel ein als jene von Parteien rechts und links der Mitte. So verzichteten bei den Wählerinnen und Wählern, die eine Liste der CVP verwendeten, nur 31 Prozent gänzlich aufs Kumulieren, Panaschieren oder Streichen von Kandidierenden.

Beste Panaschierbilanz für die SVP

Im Panaschierstimmentausch zwischen den Parteien schnitt die SVP am besten ab. Sie erhielt am meisten Panaschierstimmen. Gleichzeitig flossen von ihren Wahlzetteln am wenigsten Panaschierstimmen an andere Parteien ab. Überdurchschnittlich viele Panaschierstimmen holten auch die CVP, die FDP und die SP. Diese Parteien mussten jedoch im Gegenzug auch einen überdurchschnittlich starken Abfluss von Panaschierstimmen verkraften.

Von Wahlzetteln der FDP flossen besonders viele Panaschierstimmen zur SVP. In etwas geringerem Ausmass war dies auch bei Wahlzetteln der CVP der Fall. Wenn Wählerinnen und Wähler der SP Stimmen an parteifremde Kandidierende vergaben, gingen diese am häufigsten an die Grünen. Umgekehrt panaschierte die GP-Wählerschaft am häufigsten in Richtung SP.