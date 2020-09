Thurgauer Contact-Tracing führt täglich etwa 250 Telefonate Die telefonische Betreuung von Covid-19-Patienten und deren Kontaktpersonen wird im Hinblick auf steigende Fallzahlen im Kanton weiterhin ausgebaut. Regierungsrat Urs Martin hat den Contact-Tracern für ihren flexiblen und zuverlässigen Einsatz mit einem Besuch in der Zentrale in Amriswil gedankt.

Regierungsrat Urs Martin, Koordinatorin Melany Vuichet, Geschäftsführer Hugo Bossi. Bild: PD

(red) Seit Mai unterstützt die Lungenliga Thurgau den Kanton mit dem Contact-Tracing. Die telefonische Betreuung von an Covid-19 erkrankten Patienten und deren Kontaktpersonen wird im Hinblick auf steigende Fallzahlen im Kanton weiterhin ausgebaut: Das Kontaktmanagement wird nun sieben Tage die Woche von mehreren Personen gleichzeitig betrieben.

In einer Medienmitteilung der Lungenliga heisst es: «Täglich werden um die 250 Telefonate geführt.» Fragen nach sozialen Kontakten, dem aktuellen Gesundheitszustand und der Umgang mit dem Arbeitgeber sind wichtige Bestandteile der Telefonate. Aber auch Tipps, wie die Zeit in der Quarantäne gut überstanden werden kann, gehören dazu. «Es ist wichtig, dass die Betroffenen genau aufgeklärt werden. Oftmals entwickelt sich erst während des Telefonats ein Verständnis für die angeordnete Quarantäne», berichtet Melany Vuichet, Koordinatorin Contact-Tracing der Lungenliga Thurgau.

Unplanbarkeit als Herausforderung

Neben dem feinfühligen Umgang mit den Betroffenen stellt die Organisation und Personalplanung im Hintergrund eine grosse Herausforderung dar. So kann ein positiver Test nur wenige Telefonate auslösen oder aber einen Tracer mehrere Stunden beschäftigen. Hugo Bossi, Geschäftsführer der Lungenliga Thurgau, erklärt: «In der Regel sind es ungefähr vier bis fünf Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Abklärungen und Gespräche werden pro Fall jedoch mit weit mehr Personen geführt. Seit Mai wurden über 1000 Personen in Isolation und Quarantäne geschickt. Dazu kommen noch knapp 1500 Personen, die sich nach einer Reise in ein Risikogebiet in Quarantäne begeben haben.»

Zum grossen Teil sind die Tracer in der Zentrale des Contact-Tracings in Amriswil in den neuen Räumlichkeiten der Lungenliga stationiert. Manche arbeiten aber auch von zu Hause aus. Kürzlich hat Regierungsrat Urs Martin die Lungenliga besucht. «Das Contact-Tracing bedingt einen hohen Grad an Flexibilität. Jeden Tag sieht die Situation wieder anders aus. Wir stehen täglich im Austausch», bedankt sich Regierungsrat Urs Martin gemäss Mitteilung für die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Lungenliga.