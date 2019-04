Thurgauer Bauern erfahren von neuem Projekt: So kommen ihre Erzeugnisse direkt in die Restaurants der Region Daniel Borner, Direktor von GastroSuisse, stellte an der Generalversammlung des Verbands Thurgauer Landwirtschaft das Projekt «Land- und GastWirt» vor. Bauern und Gastronomen sollen auf einer Plattform in Kontakt treten und regionale Produkte so direkt verkauft werden können. Isabelle Schwander

Markus Hausammann, Präsident Verband Thurgauer Landwirtschaft, und Daniel Borner, Direktor Gastro Suisse. (Bild: Isabelle Schwander)

Referent Daniel Borner griff an der Generalversammlung des Verbands Thurgauer Landwirtschaft die leicht konsumierbare, «schnelle» Pausenverpflegung auf, die an die Anwesenden im Auholzsaal in Sulgen verteilt wurde. Der Direktor von Gastro Suisse gab zu bedenken, dass diese bis vor einigen Jahren sicherlich mit Messer und Gabel serviert und auf einem Teller verzehrt worden wäre.

Der Ausserhauskonsum entspreche dem heutigen Zeitgeist. «Als Gegenbewegung zur Globalisierung und Digitalisierung entsteht eine Sehnsucht nach ‹Heimat›.» Wenn die Gäste sich Zeit nehmen und geniessen, würden sie wissen wollen, woher Lebensmittel und Zutaten stammen. Auch bei den Konsumtrends sei erkennbar, dass hausgemachte, frisch zubereitete Produkte bei den Gästen zuoberst auf der Prioritäten- oder Wunschliste stehen. Borner sagte, dass regionale Produkte und Rezepte grosses Potenzial beinhalten.

Mehr Verbindendes als Trennendes

Gastro Suisse versuchte in einer Umfrage die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten für regionale Produkte in Erfahrung zu bringen. Die Organisation stellte fest, dass diese zu einem beachtlichen Anteil vorhanden ist. Gastro Suisse möchte, gemeinsam mit dem Schweizer Bauernverband (SBV), eine Plattform anbieten, auf der sich Produzenten und Gastronomen begegnen.

Fehlende Kontakte stellen derzeit noch ein grosses Hindernis dar beim Projekt mit dem Namen «Land- und GastWirt». Der Referent informierte, dass sich 2018 die Vertreter aus vier Kantonen (darunter aus dem Thurgau) und aus den jeweiligen Bauern- sowie Wirteverbänden zum Workshop in Bern trafen, um die Chancen einer Zusammenarbeit zu prüfen. Seit Beginn dieses Jahres erfolgen in verschiedenen Kantonen Startanlässe zur Intensivierung der Zusammenarbeit. Das Ziel von Gastro Suisse und dem SBV lautet: Bis in zwei Jahren sollen schweizweit mindestens 25 solcher Anlässe stattgefunden haben.

«Auf Anhieb können sich teils Bäuerinnen und Bauern eine Zusammenarbeit mit der Gastronomie nicht vorstellen, vordergründig erscheinen die Branchen zu weit auseinander zu liegen», sagte Borner. Bei näherer Betrachtung gebe es aber viel mehr Verbindendes als Trennendes. So würden zum Beispiel beide mit sinkenden Margen, respektive Produkterlösen kämpfen. Und der Einkaufstourismus treffe die Gastronomie ebenfalls.

«Etwas wagen und diesen Weg gehen»

Borner betonte, dass Gastro Suisse die Hürden für Landwirtschaft und Gastronomie möglichst klein halten möchte. Deshalb soll die Administration in «schlanken Strukturen» erfolgen. Gastro Suisse investiert zum Beispiel nicht in eine zusätzliche Homepage. «Erklärtes Ziel ist es: Gastronomen und Landwirte aus derselben Region sollen sich finden und kennen. Die Produkte aus der Landwirtschaft gelangen direkt zum Gastronomen. Dadurch werden beide Parteien unabhängiger vom Handel.»

Durch den regionalen «Handel» werde die Wirtschaft in der Region gefördert und Transportwege verkürzt. «Auch Kleinstbetriebe mit wenig Infrastruktur haben die Möglichkeit, qualitativ hochstehende Produkte anzubieten. Die Herkunft der landwirtschaftlichen Produkte soll für den Gast im Restaurant ersichtlich sein und als Mehrwert erkannt werden. Die Produkte können von der Produktion bis zum Endkonsum zurückverfolgt werden», erklärte Borner.

Die Projektvorstellung zu «Land- und GastWirt» löste eine angeregte Diskussion unter den Mitgliedern des Verbands Thurgauer Landwirtschaft aus. Es wurden unter anderem Bedenken bezüglich des Kaufverhaltens (Stichworte: Preissensibilität, Einkaufstourismus) geäussert und infrage gestellt, ob die Konsumenten wirklich bereit sind, den Mehrwert zu bezahlen. Vorstandsmitglied Daniel Vetterli meinte dazu, es lohne sich, etwas zu wagen und als Produzenten diesen Weg zu gehen.