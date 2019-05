«Wie die Menschen gefoltert wurden, hat mich schockiert»: Ein Thurgauer erzählt, wie er auf dem Mittelmeer Flüchtlinge gerettet hat

Am 13. April durften 62 Flüchtlinge des deutschen Rettungsschiffs Alan Kurdi –nach zehn Tagen auf dem Meer – in Malta an Land gehen. Die Flüchtlinge wurden am 3. April von der Organisation Sea-Eye vor der libyschen Küste aus einem Schlauchboot gerettet. Das Rettungsschiff bekam anschliessend aber keine Genehmigung, in den Hafen von Malta einzulaufen. Während zehn Tagen harrten die Flüchtlinge und 17 Helfer auf dem für 20 Personen ausgelegten Schiff aus. Wasser und Essen wurde immer knapper. Nach den eineinhalb Wochen entschied Malta, die «Alan Kurdi» an Land zu lassen. Die 62 Migranten werden nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gebracht. Die «Alan Kurdi» ist das letzte Rettungsschiff, das noch im Mittelmeer unterwegs ist, nachdem die Europäische Union ihre Rettungsmission eingestellt hatte. Das Schiff trägt den Namen des zweijährigen syrischen Jungen, dessen Leiche 2015 an die türkische Mittelmeerküste angeschwemmt wurde. Die Fotoaufnahmen erregten weltweites Aufsehen. (gbo)