Thurgau Wirt wird, wer die richtigen Kästchen ankreuzen kann Der Kanton Thurgau will die Wirteprüfung vereinfachen. Bei der Revision des Gastgewerbegesetzes soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass juristische Personen eine Wirtebewilligung erhalten.

Foodtruck: Das Gastrogesetz wird neuen Entwicklungen angepasst. Kevin Roth

Eine Prüfung mit einem schriftlichen und mündlichen Teil muss bestehen, wer im Thurgau das Wirtepatent erwerben will. In Zukunft soll die Wirteprüfung durch einen Multiple-Choice-Test ersetzt werden. Diesen Vorschlag macht der Regierungsrat in Zusammenhang mit der Revision des Gastgewerbegesetzes, die er bis zum 22. Juni in die Vernehmlassung gegeben hat.

Nur noch zwei Arten von Bewilligungen

Die Unterscheidung von Patent und Bewilligung für die verschiedenen Formen von gastgewerblichen Tätigkeiten soll aufgehoben werden. Stattdessen soll es nur noch zwei Bewilligungsarten geben: eine für den Handel mit Alkohol und eine für die Ausübung einer gastgewerblichen Tätigkeit. Die Prüfungsgebühren sollen zwischen 1000 und 1500 Franken betragen statt 300 bis 2500 Franken wie bisher.

Die Bewilligung soll auch für Foodtrucks und andere neuere Gastgewerbeformen gelten. Mit der Neuerung soll den aktuellen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Der Erfolg von Gastronomiebetrieben soll laut Regierungsrat «durch eine liberalere Regelung vermehrt dem Markt überlassen werden». Bewilligungen auch für juristische Personen Patente und Bewilligungen sollen in Zukunft auch an juristische Personen erteilt werden können. Eine Motion mit dieser Forderung hatte der Grosse Rat im August 2020 für erheblich erklärt und damit die vorliegende Revision angestossen.