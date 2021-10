Thurgau Wegen Gesprächsverweigerung entlassen - Arbeitslosengeld von Produktmanager wird gekürzt Wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit streicht das Amt für Wirtschaft und Arbeit einem entlassenen Produktmanager die Arbeitslosenentschädigung für 23 Tage.

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Frauenfeld. Donato Caspari

Seine schwer verständliche englische Funktionsbezeichnung sorgte offensichtlich auch firmenintern für Verwirrung. Die Arbeitgeberin hatte mit dem 45-jährigen «Head of Product Management» unterschiedliche Auffassungen von Zielen und Zusammenarbeit. Am 20. November 2017 hatte er seine Stelle angetreten. Am 22. August 2019 erhielt er die Kündigung per Ende November.

Wegen Krankheit sei keine Kommunikation mit ihm möglich gewesen, erklärte die Arbeitgeberin. Aus ihrer Sicht habe das Fehlverhalten darin bestanden, dass der Arbeitnehmer eine Aussprache verweigert habe.

Von 36 auf 23 Einstelltage reduziert

Das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit kündigte dem entlassenen Produktmanager an, sie werde seine Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit 36 Tage einstellen.

Aufgrund seiner Einsprache reduzierte sie die Frist auf 23 Tage. Das Thurgauer Verwaltungsgericht bestätigte den Entscheid am 9. Dezember 2020, ebenso tat dies kürzlich das Bundesgericht (8C_125/2021).

Psychiaterin bestätigt rückwirkend fehlende Gesprächsbereitschaft

Der Produktmanager erklärte, ihm habe aus gesundheitlichen Gründen die Gesprächsbereitschaft gefehlt. Gemäss dem Schreiben seiner Psychiaterin vom 2. März 2020 sei er vom 24. Mai 2019 bis Ende August 2019 nicht in der Lage gewesen, seine Vorgesetzten zu kontaktieren.

Das Bundesgericht stimmte dem Verwaltungsgericht zu, das diese Verteidigung nicht gelten liess. Zum einen seien Arztzeugnisse nicht beweisbildend, die sich allein auf Patientenschilderungen ohne eigene objektiv erhobenen Befunde abstützten oder erst Monate später ausgestellt worden seien:

«Zum anderen sei nicht ersichtlich, weshalb dem Beschwerdeführer nicht möglich gewesen sein soll, der Arbeitgeberin eine aussagekräftige Bestätigung der Psychiaterin zukommen zu lassen. Jedenfalls liefere er hiefür keine Erklärung.»

Vielmehr räume er ein, dass er eine solche an sich hätte beibringen können. Sein Argument, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass er eine Kündigung riskiere, überzeuge nicht.

Die Arbeitgeberin habe aufgrund fehlender Informationen davon ausgehen müssen, dass es für seine Verweigerungshaltung keinen Grund gegeben habe. Damit habe er ihr Anlass zur Kündigung gegeben.