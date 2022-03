Thurgau Vier Karten für eine Batterieladung: Je nach Anbieter wechselt der Preis Die meisten Elektroautofahrer sind Hauseigentümer, da sie einfacher als Mieter zu Strom kommen. Auch Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie des Kantons Thurgau, gehört dazu. Mit Strom vom eigenen Dach fährt er gratis. Auf Reisen zahlt er für seinen Strom fast so viel, wie wenn er mit einem Benziner unterwegs wäre.

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie, schliesst seinen Kia an die Ladestation an der Frauenfelder Promenade an. Ralph Ribi

Fährt Andrea Paoli mal weiter weg, zum Beispiel ins Tessin, dann lädt er seinen Elektro-Kia an einer öffentlichen Ladestation. «Das geht gut», sagt der Leiter der Abteilung Energie im Thurgauer Departement für Inneres und Volkswirtschaft:

«Wichtig ist, Ladekärtchen zu besitzen. Man kann sich auch mit einer App einloggen, aber das gibt immer wieder Probleme.»

Paoli hat sich die Kundenkarten gleich von vier Anbietern besorgt; meist musste er dafür eine Grundgebühr von 20 Franken entrichten. «Next Charge ist die beste. Die funktioniert auch in Frankreich, Italien und Deutschland.»

Maximal eine Stunde für eine Vollladung

Eine App nützt er nur, um die Ladestationen zu finden. Dort kann er auch den Preis einsehen. «Je nach Ladekarte ist der Preis an derselben Station unterschiedlich, das ist schon etwas eigenartig.»

Etwa 40 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) wird bei Stationen mit 22 kW (Kilowatt) Ladeleistung verlangt. Einmal Volladen dauert aber vier bis fünf Stunden. Paoli bevorzugt deshalb Schnellladestationen mit 50 bis 300 kW Ladeleistung, wo er maximal eine Stunde wartet und 55 bis 75 Rappen pro kWh bezahlt.

Eine Fahrt von 100 Kilometer kostet so rund 12 Franken. Das ist nicht viel weniger als mit einem vergleichbaren Benziner bei einem Literpreis von 1.80 Franken.

Der momentane Preisanstieg dürfte nichts daran ändern. Denn die privaten Stromanbieter passen ihre Preise in der Regel jenen für Benzin und Diesel an.

Mit Strom vom Netz immer noch billig

Deshalb schliesst Paoli wenn möglich sein Auto an die eigene Solaranlage in Müllheim an, wo der Akku bei einer 11-kW-Ladekapazität nach sechs Stunden voll ist.

«Ich lade zu 80 Prozent zu Hause.»

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie. Ralph Ribi

Bei Sonnenschein ist das gratis. Paoli brauchte nur eine Solaranlage anzuschaffen, die für 21'000 Franken zu haben ist. Da Haushaltssteckdosen keine stundenlangen Belastungen aushalten, musste er sich eine Wallbox für 800 bis 1000 Franken anschaffen. Ohne eigene Solarstromproduktion müsste Paoli dem Gemeindewerk rund 18 Rappen pro kWh zahlen. Damit würde eine 100-Kilometer-Fahrt 3 Franken kosten.

Umstrittene Pflicht für Arbeitgeber

Vermieter und Arbeitgeber sollen zum Bau von Elektroladestationen verpflichtet werden, ebenso Erbauer von öffentlich zugänglichen Parkplätzen und Parkhäusern. Das verlangt eine Motion, deren Beratung der Grosse Rat nächste Woche fortsetzt.

Der Regierungsrat lehnt sie ab. Die bestehenden Förder- und Anreizsysteme seien ausreichend.

Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie, äussert sich nicht zur Motion. Er verweist aber darauf, dass die Abteilung Energie im Mandat auch für den Kanton Schaffhausen arbeitet. Dort sei ein analoger Vorstoss angenommen worden.

Paoli bestätigt, dass es für Mieter und Stockwerkeigentümer schwierig sein kann, günstigen Strom zu beziehen. Ohne das Einverständnis der Vermieterin oder der Eigentümergemeinschaft kann in der Regel keine Wallbox installiert werden.

Das zeigt sich laut Paoli auch daran, dass 80 Prozent der Elektroauto-Käufer Hauseigentümer sind:

«Die Leute brauchen die Möglichkeit, zu Hause zu laden.»

Sonst seien sie auf teure öffentliche Ladestationen angewiesen.

Fördergelder für Mehrfamilienhäuser

Der Kanton fördert deshalb seit 2019 Ladestationen in Mehrfamilienhäusern. Bereits 156 Gesuche sind eingegangen.

Die Ladeinfrastruktur kostet 500 bis 1000 Franken pro Parkplatz. Daran zahlt der Kanton 25 Prozent. Die Hauseigentümer müssen zusätzlich 2000 bis 2500 Franken pro Parkplatz für eine Wallbox einrechnen.

Bei grösseren Stromtankstellen ist der Preis höher als für eine einzelne Wallbox. Denn es braucht eine Laststeuerung, damit nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig laden.

Der Ausbau der öffentlichen Ladestationen entspricht dem langsam steigenden Bedarf. Ralph Ribi

Mit dem Ausbau der Solarstromförderung wäre es sinnvoll, wenn das Auto am Arbeitsplatz geladen werden könnte, da Solarstrom tagsüber anfällt. Doch nur wenige Arbeitgeber sind bereit, eine Ladeinfrastruktur bereitzustellen.

Seit Anfang 2022 werden auch sie vom Kanton unterstützt. Fünf Firmen haben ein Gesuch gestellt. Ein Unternehmen mit einer grossen Solaranlage könne den Strom beispielsweise für 16 Rappen pro kWh abgeben, meint Paoli.

Werde er ins Netz eingespeist, erhalte es nur etwa die Hälfte. Strom könne auch als Lohnnebenleistung wie Reka-Checks zu einem reduzierten Tarif oder unentgeltlich abgeben.

Personenwagen: Nur 1,6 Prozent sind elektrisch

Der Ausbau der öffentlichen Ladestationen im Thurgau und in der Schweiz deckt nach Paolis Einschätzung bisher die Zunahme der Elektrofahrzeuge ab. Denn noch immer ist ihr Anteil tief.

2021 waren im Thurgau 19 Prozent der 10'500 Neuzulassungen rein elektrische Fahrzeuge. Das ist eine deutliche Zunahme gegenüber den Vorjahren (2020: 12 Prozent; 2019: 7 Prozent). Ein Grund dürften die von 2019 bis 2021 bezahlten Umsteigeprämien sein.

Bei den Personenwagen beträgt der Anteil der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge gemäss Dienststelle für Statistik aber immer noch nur 1,6 Prozent oder 2930 von total 178'959 Fahrzeugen.

Nach Meinung des Freidorfer FDP-Kantonsrats Daniel Eugster wäre eine Gesetzesvorgabe ein zu starrer Rahmen. Es bringe nichts, wenn jeder irgendwo eine Ladestation baue. Sie sollten dort hinkommen, wo der Bedarf bestehe. Dafür brauche es einen Richtplan.

Daniel Eugster, FDP-Kantonsrat, Freidorf. Reto Martin

Die neuen Ladestationen müssten zudem der technologischen Entwicklung entsprechen, beispielsweise für den Fall, dass private Autoakkus als Speicher genutzt werden sollten. Vermieter seien interessiert an zufriedenen Mietern. Bei neuen Tiefgaragen werde heute fast immer der Bau von Ladestationen einberechnet.