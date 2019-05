Thurgau verzichtet auf Klima-Notstand – Kanton will aber Aktionsplan und konkrete Klimaschutzziele erarbeiten Der Thurgauer Regierungsrat will keine Symbolpolitik betreiben und ruft deshalb keinen Klima-Notstand aus. Er betont aber, dass die Umsetzung von Klimaschutzmassnahmen für ihn hohe Priorität haben. Es bestehe Handlungsbedarf. Er will eine kantonale Koordinationsstelle «Klimawandel» aufbauen. Larissa Flammer

Klimastreik im März in Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Sehr ausführlich hat der Thurgauer Regierungsrat zwei Vorstösse zum Thema Klimawandel beantwortet. Darin heisst es:

«Der Klimawandel findet statt, und die Auswirkungen sind bereits heute deutlich spürbar.»

Ausserdem hänge das Ausmass des Klimawandels stark von der künftigen Entwicklung der globalen Treibhausgasemissionen ab.

Die Interpellation «Klimawandel stoppen statt verdrängen» von Josef Gemperle (CVP, Fischingen) und Elisabeth Rickenbach (EVP, Thundorf) will der Regierungsrat nun als Anstoss nutzen, «die sich aufgrund des Klimawandels stellenden Herausforderungen noch aktiver anzugehen». Eine kantonale Koordinationsstelle «Klimawandel» soll aufgebaut werden.

Kantonale Klimaschutzziele, Massnahmen, Aktionsplan

Die neue Stelle soll die nötigen Wissensgrundlagen zusammenstellen, auswerten und eine entsprechende Strategie festlegen. «Der Regierungsrat ist bereit, sich kantonale Klimaschutzziele zu setzen und Massnahmen daraus abzuleiten», heisst es in der am Freitag veröffentlichten Antwort.

Auch einen Aktionsplan für einen besseren Klimaschutz auf kantonaler Ebene will die Regierung durch die Koordinationsstelle erarbeiten lassen. Für die neu zu schaffende Stelle seien zusätzliche personelle Ressourcen nötig. Der Regierungsrat schreibt auch:

«Eine frühzeitige Anpassung an die erwarteten Auswirkungen dürfte wesentlich günstiger sein als das spätere Beheben der Schäden.»

Lage sei für Notstand nicht ernst genug

Die Kantonsräte Ueli Fisch (GLP, Ottoberg), Kurt Egger (GP, Eschlikon) und Nina Schläfli (SP, Kreuzlingen) wollten in einer Einfachen Anfrage vom Regierungsrat wissen, ob er bereit sei, im Thurgau den Klima-Notstand auszurufen.

Ein «Notstand», so die Regierung, ist ein verfassungsrechtlicher Begriff. Bei grosser Not oder schwerer Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit kann der Regierungsrat von Verfassung und Gesetz abweichen. Die Lage müsse jedoch derart ernst erscheinen, dass die ordentlichen Instrumente zur Bewältigung der Notstandssituation nicht ausreichen. «Diese Lage ist nicht gegeben», heisst es in der Antwort des Regierungsrats.

Er geht daher davon aus, dass die Fragesteller von ihm ein politisches Bekenntnis erwarten und keine tatsächliche Notstand-Ausrufung.

«Trotz der grossen, berechtigten Sorge um das Klima und dem bemerkenswerten, wichtigen Engagement der Jugendlichen will der Regierungsrat jedoch keine Symbolpolitik betreiben und verzichtet deshalb darauf, den Klima-Notstand zu erklären.»