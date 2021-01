Thurgau Umgestürzte Bäume und der Schnee sorgen für blockierte Strassen und Verspätungen von Bus und Zug Der Schneefall liess am Freitag nach, dennoch versperrten Lastwagen Strassen und bei den Autobahnein- und ausfahrten kam es zu Störungen. Auch wer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs war, kam oft verspätet am Ziel an.

Die Polizei hatte viel zu tun. Bild: Kapo TG

Der Schnee sorgt am Freitag nicht nur für ein Winterwunderland, sondern auch für umgestürzte Bäume. 160 Meldungen seien deshalb bei der Kantonspolizei Thurgau bis Freitagnachmittag eingegangen, wie es auf Anfrage heisst. Die Polizei und Feuerwehren mussten an verschiedenen Orten ausrücken und die Strassen von grossen Ästen und Bäumen befreien. «Als Spaziergänger und Autofahrer ist in der Nähe von grossen Bäumen oder Wäldern Vorsicht geboten», sagt Mediensprecher Michael Roth.

Dach eingestürzt

Die Zahl der Unfälle hätte sich am Freitag in Grenzen gehalten. Es sei zu keinen schwerwiegenden Kollisionen gekommen. Jedoch seien immer wieder Lastwagen stecken geblieben und hätten die Strassen blockiert, unter anderem in Kreuzlingen, Romanshorn und Sirnach. Auch bei Autobahnein- und ausfahrten führe der Schnee zu Stau. Eine weitere Gefahr dürfte in den nächsten Tagen auftauchen: «Falls es in den nächsten Tagen wärmer wird oder erneut grosse Mengen Schnee fallen, kann es sein, dass sich Schneebretter von den Dächern lösen», sagt Michael Roth. Wenn der Schnee auf den Dächern wegen Regen schwerer wird, könnten auch Unterstände einstürzen.

Bei der Autovermietung Ilg in Frauenfeld ist das Dach eingestürzt, wie Radio TOP mitteilt. Ob der Schnee die Ursache war, ist unklar. Verletzt sei niemand, allerdings wurden acht Autos beschädigt.

Ausfälle und Verspätungen im öffentlichen Verkehr

Auch der öffentliche Verkehr litt unter dem Schnee. «Auf vielen Kursen ist es zu Verspätungen gekommen», sagt Walter Schwizer, Leiter Betrieb Ost von Postauto. Beim Seerücken waren mehrere Abschnitte gesperrt, weshalb die Postautos nicht die ganzen Kurse befahren konnten. Primär hätte laut Schwizer der Schnee für die Verspätungen gesorgt, teilweise hätten dies auch die umgestürzten Bäume.

Bei der Frauenfeld-Wil-Bahn sorgten drei Bäume, die auf Fahrleitungen stürzten, für Ausfälle. «Zwischen Rosental und Wängi verkehrte von 6.30 bis 11 Uhr ein Ersatzbus», sagt Mediensprecherin Erika Egger-Fässler. Seither verkehre die Frauenfeld-Wil-Bahn wieder. Auch bei Thurbo und der SBB kam es zu Verspätungen und Ausfällen.