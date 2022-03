Thurgau Tragischer Unfall am Bahnübergang – Bundesgericht lehnt Klage gegen die SBB ab Weil der Mast eines Bootes eine SBB-Fahrleitung touchierte, schleuderte ein Stromschlag eine Frau meterweit durch die Luft. Zurück bleiben massive Verbrennungen. Ihre Versicherung sieht die Schuld bei den SBB und fordert eine halbe Million Franken.

Das Bundesgericht in Lausanne. Laurent Gillieron / Keystone

Das Unheil begann beim Kauf eines Katamarans. Gemeinsam mit einer Frau baute ein Thurgauer sein neu erworbenes Boot in seinem Garten zusammen. Es bestand aus zwei aufblasbaren Kunststoffschwimmern und sowie einem Aufbau und einem Masten aus Leichtmetall, wie aus einem aktuellen Urteil des Bundesgerichts hervorgeht.

Die beiden hievten den zusammengebauten Katamaran auf einem zweirädrigen Wagen, den sie an einem Sonntag im Juli 2014 hinter sich in Richtung See herzogen. Doch sie sollten ihn nicht erreichen.

Stromstoss katapultiert die Frau meterweit weg

Als sie einen Bahnübergang überqueren wollten, stiess der rund 6,9 Meter hohe Mast des Katamarans an die SBB-Fahrleitung auf einer Höhe von 5,65 Metern über den Gleisen. 15'000 Volt schossen durch den Katamaran. Die Frau wurde meterweit wegkatapultiert und erlitt massive Brandverletzungen und Knochenbrüche. Der Mann kam mit leichten Verbrennungen am kleinen Finger davon.

Dieses Unglück beschäftigt Jahre später das Bundesgericht, weil die Unfallversicherung der beiden Personen mit einer Klage von den SBB im Rahmen einer Regressforderung 483'000 Franken zuzüglich Zinsen verlangt.

Zu wenig vor den Gefahren gewarnt

Die Versicherung stellt sich auf den Standpunkt, die SBB hätten am entsprechenden Bahnübergang grössere Warnschilder aufstellen müssen. Ausserdem hätte mit gespannten Seilen parallel zur Stromleitung dieser Unfall verhindert werden können. Den beiden Verunfallten sei kein grobfahrlässiges Verhalten vorzuwerfen.

Die Versicherung argumentiert ausserdem, dass die beiden Geschädigten sehr wohl überlegt hätten, dass ihnen auf dem Weg zum See nichts im Wege stehen sollte, etwa eine Brücke oder dergleichen. An eine Stromleitung hätten sie aber nicht gedacht. Vor Bezirks- wie auch vor Obergericht wurde die Klage der Versicherung abgewiesen.

Nicht auf etwas hinweisen, das allgemein bekannt ist

Die Beschwerde dagegen lehnt nun auch das Bundesgericht ab. «Wenn sie Brücken als potenzielles Problem erkannten, konnten sie von der Gefahr der Fahrleitungen nicht überrascht werden», heisst es im Urteil. Es entspreche allgemeinem Wissen, dass sich in der Schweiz über Bahngleisen in aller Regel Fahrleitungen befänden. Es habe nicht an nötigem Wissen gefehlt, «sondern an der kontextbezogenen Aktivierung des vorhandenen Wissens».

Das Bundesgericht verneint somit eine Schuld der SBB. Es sei nicht am Bahnunternehmen, «grosse Warnschilder aufzustellen oder parallele Schutzseile vor den Fahrleitungen zu spannen, sondern Sache der Geschädigten, den Gefahren des überlangen Mastes Rechnung zu tragen und ihn entweder abgebaut zu transportieren oder zumindest beim Transport im Auge zu behalten».

Es könne nicht verlangt werden, «mit grossen Schildern auf etwas hinzuweisen, was allgemein bekannt ist (nämlich dass sich in der Schweiz über Bahngleisen in der Regel Fahrleitungen befinden), wenn davon für den allgemeinen Verkehr in aller Regel keinerlei Gefahr ausgeht», heisst es im Urteil weiter. Dadurch würde die Aufmerksamkeit der übrigen Verkehrsteilnehmer unnötig abgelenkt. Vielmehr habe, wer ungewöhnlich lange Gegenstände aufrecht transportiere, darauf zu achten, dass der zur Verfügung stehende Freiraum nach oben ausreiche.

So kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass in diesem Fall ein nicht nachvollziehbares unnötiges Risiko eingegangen worden sei. Denn der Katamaran hätte problemlos ohne aufgebauten Masten transportiert werden können. «Alleinige Hauptursache des Unfalls ist das grobfahrlässige Verhalten der Geschädigten.» Damit wird die Klage beziehungsweise die Regressforderung an die SBB abgewiesen. Die Voraussetzungen, die Versicherung von der Haftpflicht zu entlasten, seien nicht erfüllt.