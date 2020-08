THURGAU-TICKER: Wieder muss Polizei Böötler auf die Gefahren des Rheins aufmerksam machen +++ Frauenfelder Rock-Academy kann im Finale der Sanitas Challenge 25'000 Franken gewinnen



Montag, 10. August, 17:50 Uhr

Erfrischend durch die Hitzetage

TZ-Fotografin Andrea Stalder fotografiert die Abkühlung im Strandbad Arbon. Bild: Andrea Stalder (10.August 2020)

Montag, 10. August, 16:57 Uhr

Polizei muss auf Rhein viele Böötler ermahnen

(red) SRF hat die Thurgauer Seepolizei auf dem Hochrhein bei Diessenhofen begleitet. Dort lassen sich bei schönem Wetter viele Böötler mit der Strömung treiben – oft sind dabei mehrere Fahrzeuge mit Schnüren zusammengebunden. Konsequent weist die Polizei die Personen an, die Schnüre zu lösen. Ein Vorfall, der sich direkt vor den Augen der Polizei und der Kamera abspielt, geht zum Glück glimpflich aus: Mehrere Boote bleiben an einer Wiffe hängen, eine Person fällt ins Wasser.

Mit der Kampagne «Ufm Rhy» machen mehrere Organisationen – darunter die Kapo Thurgau – auf die Gefahren auf dem Rhein aufmerksam.

Montag, 10. August, 16:10 Uhr

Rock-Academy würde Preisgeld in neuen Trainingsraum investieren

Tänzer der Rock-Academy bei einem Auftritt in Pfyn. Bild: Reto Martin (23.November 2019)

(lsf) Die Rock-Academy steht im nationalen Finale der Sanitas Challenge. Die Frauenfelder Rock n’Roll Tanzschule hat die Ostschweizer Vorrunde mit 24 teilnehmenden Vereinen gewonnen und ist damit eine Runde weiter. Nun duelliert sie sich mit den weiteren Finalisten im Publikumsvoting.

Der Challenge Award wird von der Sanitas Versicherung einmal pro Jahr vergeben. Bewerben können sich die Sportvereine und Organisationen, acht regionale Jurys entscheiden sich für je einen regionalen Sieger. Die acht Erstplatzierten werden mit jeweils 5000 Franken ausgezeichnet. Im Oktober kürt eine nationale Jury aus den acht regionalen Siegern den nationalen Sieger des Challenge Award, der ein zusätzliches Preisgeld von 20'000 Franken bekommt. Zusätzlich wählt unter den acht regionalen Gewinnern auch das Publikum seinen Favoriten; dieser erhält als Preisgeld noch einmal 5000 Franken obendrauf.

Die Rock-Academy wurde 2015 durch Dimitri Isenring gegründet und ist heute das grösste Schweizer Nachwuchszentrum im Rock n’Roll-Tanzsport. Das Preisgeld würde die Rock-Academy gemäss einer Medienmitteilung in einen neuen Trainingsraum investieren. Zurzeit steht die Tanzschule im Publikumsvoting auf dem dritten Platz. Der Verein freut sich jede Stimme, wie er in der Mitteilung schreibt.

Montag, 10. August, 15:52 Uhr

Mehrere Tiere suchen altes oder neues Zuhause

Findelkatze. Bild: PD

(lsf) Am 7.Juli wurde eine etwa 4-jährige Katze kurz vor Mauren auf der Strasse von Weinfelden her angefahren und zum Tierarzt gebracht. Dem Büsi geht es wieder gut, allerdings konnte die Tierhilfe Schweiz in Mattwil bislang den Besitzer nicht ausfindig machen. Sollte sich dieser nicht melden, wird für die Katze ein neues Plätzli abseits von stark befahrenen Strassen gesucht.

Hühner. Bild: PD

Aufgrund eines Notfalls suchen zudem diverse Hühner und Hähne verschiedener Rassen ein Lebensplätzli. Die Tierhilfe Schweiz wünscht sich für die Tiere einen grossen Stall mit Auslauf auf eine Wiese.

Kaninchen. Bild: PD

Ebenfalls aufgrund eines Notfalls suchen neun Kaninchen ein neues Zuhause in einem ganzjährigen Aussengehege. Die Schweizerschecken-Mischlinge sind am 28.April 2020 geboren und haben weiss-schwarzes sowie ganz schwarzes Fell. Sie werden einzeln zu Artgenossen oder als kleine Gruppen vermittelt. Die Böcke sind bereits kastriert, teilt die Tierhilfe mit.

Montag, 10. August, 13:35 Uhr

17 neue Coronafälle seit Freitag

Übersicht COVID Kanton Thurgau vom 10.8.2020 (in Klammern die Veränderung zum 7.8.2020)

Gesamtzahl positiv Getestete: 495 (+17)

Hospitalisiert: 3 (+1)

Davon auf der Intensivstation: 0 (0)

(lsf) Der Kanton Thurgau meldet am Montag 17 neue Coronafälle seit Freitag. Drei positive Tests kamen am Samstag rein, je sieben am Sonntag und am Montag. Das entspricht dem höchsten Anstieg seit dem 23.April, wie den Daten der Dienststelle für Statistik zu entnehmen ist:

Wie der Kanton auf Anfrage mitteilt, sind die neuen Fälle durch mehrere Reiserückkehrer verursacht, die «aus Ländern zurückgereist sind, die zum Zeitpunkt der Einreise noch nicht auf der Liste des Bundes standen». Die Rückkehrer hätten das Virus danach im Rahmen privater Familienfeiern weiterverbreitet. Es handle sich also um eine Kumulation mehrerer Vorfälle, die dem gleichen Übertragungsmuster folgen.

Wie sich die Fallzahlen weiterentwickeln werden, sei schwierig zu sagen, heisst beim Kanton auf die Frage, ob mit noch weiter steigenden Zahlen zu rechnen ist. «Auch da wir gerade am Übergang stehen von der Ferienzeit zur Wiederaufnahme des Schul- und Büroalltags für viele Thurgauerinnen und Thurgauer.»

Drei Coronapatienten befinden sich zurzeit im Thurgau in Spitalpflege, keiner davon auf der Intensivstation.

Montag, 10. August, 10:01 Uhr

Immer mehr Stand-up-Paddler auf dem Bodensee

Bild: Maria Schmid

(red) Es ist mittlerweile für alle Bodenseebesucher unübersehbar: Es tummeln sich auf der Seeoberfläche sehr viele Stand-up-Paddler – vielleicht so viele wie noch nie. Der Trend zu diese Sportart, die Gleichgewichtssinn und Ausdauer verlangt, scheint also ungebrochen. Auch für die anderen Kantone gilt das, wie «Nau.ch» am Wochenende meldet.

«Es hat tatsächlich mehr Stand-up-Paddler unterwegs», heisst es bei der Luzerner Polizei. Auch in Zürich tönt es ähnlich: «Die Anzahl von Stand-up-Paddlern ist in den letzten Jahren konstant gewachsen.» Dies sei wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, weil die Geräte immer billiger geworden seien. Die Kapo Thurgau vermutet gar einen Zusammenhang mit dem Coronavirus. Obwohl die Beliebtheit steigt, verzeichnen die Kantone keinen Zuwachs von Unfällen. Allgemein gelten für Stand-up-Paddler ähnliche Vorschriften wie für Gummi-Boot-Piloten. So müssen die SUP mit Namen und Adresse des Besitzers beschriftet sein. Wer weiter als 300 Meter vom Ufer entfernt paddelt, muss eine Rettungsweste mitführen.

Montag, 10. August, 09:16 Uhr

Arbeitslosenquote bleibt im Kanton Thurgau konstant bei 2,6 Prozent

Das RAV in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

(red) Per 31.Juli 2020 verzeichnet der Kanton Thurgau 4006 arbeitslose Personen. Gegenüber dem Vormonat mit 3991 Arbeitslosen entspricht dies einer leichten Zunahme. Vor einem Jahr registrierte das RAV Ende Juni eine Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent; aktuell sind es 2,6 Prozent.

Ähnlich zeigt sich die Lage bei den Stellensuchenden. In der Vorjahresperiode gab es im Thurgau 5269 Stellensuchende und eine Quote von 3,4 Prozent. Per 31.Juli 2020 stieg die Anzahl auf 7251 Stellensuchende, dies bei einer Quote von 4,7 Prozent.

Während sich die Anzahl arbeitsloser Frauen im Juli im Vergleich zum Vormonat um 8 auf aktuell 1744 reduzierte, erhöhte sich die Anzahl betroffener Männer im gleichen Zeitraum um 23 auf 2262. Bezüglich Nationalität blieb der Anteil der arbeitslosen Personen mit 49,7 Prozent schweizerischer und 50,3 Prozent ausländischer Nationalität gleich.

Sonntag, 9. August, 16:08 Uhr

HC Thurgau vermeldet Sasisonabo-Verkaufsrekord

HCT-Deal beendet - Neuer Saisonabo-Verkaufsrekord!💥



Gestern Nacht endete die Saisonabo-Verkaufskampagne der Saison 2020/21. Mit 575 Stehplatzabo-Bestellungen wurde ein neuer Verkaufsrekord erzielt!🤘



👉https://t.co/z6TsWCmmj6 pic.twitter.com/0Ick9cNRMb — HC Thurgau (@HCThurgau1989) August 8, 2020

(red) Am Freitag um Mitternacht endete der HCT-Deal. Der Thurgauer Eishockeyklub hatte versprochen, die Saisonabos zum halben Preis zu verkaufen, wenn es bis zum Stichtag 500 Vorbestellungen gibt. Der Deal kam schon einige Tage vor dem Stichtag zusammen. Wie der Verein jetzt mitteilt, gingen auch in den letzten Minuten nochmals zahlreiche Bestellungen ein, was den Zähler auf 575 Abo-Bestellungen hochklettern liess: ein neuer Verkaufsrekord.

Am Dienstag treffen die Leuen im EZO Romanshorn bei einem Vorbereitungsspiel auf die SCRJ Lakers. Dabei gilt auf den Zuschauerrängen strikte Schutzmaskenpflicht. Das EZO wird in zwei Sektoren von je 280 Eintritte und unterschiedlichen Eingänge unterteilt. Beim Ticket-Kauf ist ein Selbstdeklarations-Formular (vorgängig auszufüllen) unter Vorweisung einer ID abzugeben. Tickets können vor Ort für 12 Franken bezogen werden. Aufgrund der reduzierten Zuschauerkapazität empfiehlt der Verein ein frühzeitiges Erscheinen.

Sonntag, 9. August, 10:28 Uhr

Mann und Kind in Bischofszell von Kuh angegriffen und verletzt

(kapo/chs) Am Samstag wurden in Bischofszell ein Mann und ein Kind von einer freilaufenden Kuh angegriffen und verletzt. Beim Abladen aus einem Tiertransporter in Niederbüren riss sich kurz nach 14 Uhr eine Kuh los und rannte in Richtung Bischofszell.

Die Kuh riss beim Entladen aus einem Transporter aus. Symbolbild: Benjamin Manser

Wie die Kantonspolizei mitteilt gingen, kurz nach 14.30 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale Meldungen über eine freilaufende Kuh auf der Niederbürerstrasse ein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau rannte die Kuh durch mehrere Gärten und über Garagenplätze von Liegenschaften an der Niederbürerstrasse, der Türkeistrasse und der Oberen Bisrütistrasse. Dabei wurden ein 48-jähriger Mann und ein 6-jähriges Kind durch die Kuh angegriffen und verletzt. Der Bub musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Das aggressive Tier musste durch einen Tierarzt sediert werden und konnte zurück zum Besitzer gebracht werden. In einigen Gärten, bei Fahrzeugen und an Liegenschaften entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Bischofszell unter 058-345-23-00 zu melden.

Sonntag, 9. August - 10:07 Uhr

Mit fast 2 Promille in Müllheim unterwegs

(kapo/chs) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Samstagabend in Müllheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz nach 20.15 Uhr auf der Frauenfelderstrasse einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 35-jährigen Rumänen einen Wert von 0,97 mg/l (1,94 Promille) ergab, wurde sein Führerausweis aberkannt.