Dienstag, 10. November - 18:10 Uhr

Von Strasse abgekommen: Frau verunfallt in Güttingen

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Güttingen wurde am Dienstag eine Autofahrerin verletzt.

Die Autofahrerin wurde beim Unfall verletzt. Bild: Kapo TG

Eine 30-jährige Autofahrerin war gegen Mittag von Dünnershaus in Richtung Güttingen unterwegs. In einer Kurve kam sie aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kollidierte im angrenzenden Wald mit einem Baum.

Die Autofahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden ist mehrere tausend Franken hoch. Die genaue Unfallursache wird von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Dienstag, 10. November - 17:24 Uhr

Sieben neue Todesfälle

Der Kanton Thurgau vermeldete heute sieben neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 10.11.20

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 849 (-75)

Hospitalisiert: 56 (+5)

Davon auf der IPS: 9 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 4271 (+103)

Verstorbene: 54 (+7)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) November 10, 2020

Dienstag, 10. November - 16:11 Uhr

Mit der «Thurgauer Zeitung» zu Manuel Stahlberger ins Kulturforum

(man) Es ist eine Scheinwelt, eine Show. Inszeniere dich! Zeig mehr, als du hast! Nur das Bild muss stimmen. Wer es nicht in einem Satz sagen kann, wird überhört. Der Schnellere ist der Geschwindere.

Manuel Stahlberger ist am Freitag im Kulturforum Amriswil zu Gast. Bild: PD/Michael Schoch (Zürich)

Manuel Stahlberger war aber noch nie der Geschwindere. Seine Geschichten und Lieder kommen meistens auf Schleichwegen daher. Aber für sein neues Programm nimmt er Anlauf zum Sprung über den eigenen Schatten mitten ins Rampenlicht. Dahin, wo die grosse Geste regiert, wo getanzt wird und nicht nur mit dem Fuss gewippt. So weit die Idee.

Aber wie soll man den Zampano spielen, wenn man sich lieber am Rand bewegt? Kann man aus seiner Haut oder ist die eigene Geschichte stärker? Soll man dem Schein trauen oder hat der Schatten doch die besseren Geschichten auf Lager? Ein Abend mit Liedern, Bildern und einem Versuch von Glamour.

Die «Thurgauer Zeitung» verlost für den Auftritt diesen Freitag, 13. November, um 20.15 Uhr dreimal ein Ticket. Interessierte senden bis diesen Donnerstag, 18 Uhr, ein E-Mail mit Betreff «Kulturforum» sowie Adresse und Telefonnummer an gewinn@thurgauerzeitung.ch. Die Gewinner werden noch am Donnerstagabend kontaktiert.

Dienstag, 10. November - 14:47 Uhr

Zihlschlachter gewinnt «Pestalozzi Stiftepriis»

(red) Seit bald 40 Jahren verleiht die Pestalozzi Gruppe mit ihrer Tochterfirma Gabs AG den Pestalozzi Stiftepriis. Mit dieser Auszeichnung ehrt die Firma die besten Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen der Deutschschweiz in den Bereichen Metallbau und Metallverarbeitung, Haustechnik sowie Gebäudehülle. Dieses Jahr erhalten rekordverdächtige 105 Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen den Pestalozzi Stiftepriis. Einer der Preisträger ist der Thurgauer Silvan Bartholdi. Er hat seine Berufslehre mit der Topnote 5,3 abgeschlossen.

Silvan Bartholdi hat seine Ausbildung zum Konstrukteur EFZ mit einer 5.3 bei der Metrohm AG abgeschlossen und gehört damit zu den 105 Gewinnern und Gewinnerinnen des Pestalozzi Stiftepriis 2020. Bild: PD

Ohne Feierlichkeiten – dafür persönlich

Aufgrund der verstärkten Corona-Massnahmen ist der diesjährige Stiftepriis Event in der Umwelt Arena in Spreitenbach abgesagt worden. Die Pestalozzi Gruppe bedauert diesen Entschluss sehr. Die Gewinnerinnen und Gewinner müssen jedoch nicht auf ihren Preis verzichten: Die Pestalozzi Gruppe hat entschieden, die Lehrabsolventen dennoch für ihre Topleistung auszuzeichnen.

Der Preisträger Silvan Bartholdi ist einer der besten Konstrukteure EFZ der Schweiz. Der Thurgauer bestritt seine Ausbildung bei der Firma Metrohm AG in Herisau. Zu seinem Gewinn sagt er: «Eine Anerkennung für die Arbeit meines Ausbildners und meines Lehrmeisters». Sein Preis wird ihm von einem Mitarbeitenden der Pestalozzi Gruppe an seinem Arbeitsort überreicht.

Dienstag, 10. November - 11:56 Uhr

Der jüngste Podcaster der Schweiz zu Gast im Naturmuseum Thurgau

(red) Theo Salis ist 6 Jahre alt – und der jüngste Podcaster der Schweiz. Seit kurzem ist er zu Gast im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld und berichtet über Tiere in der Museumsausstellung.

Theo Salis und sein Vater Gianfranco bei der Arbeit. Bild: PD

Was macht eine Familie mit drei Kindern während des Corona-Lockdowns, wenn die Mama Primarlehrerin und der Papa (ebenfalls ein ehemaliger Primarlehrer) Moderator und Podcaster ist? Sie produzieren einen Podcast für Kinder. Und wenn schon, dann richtig – wie man sich auf der Webseite www.kinderpodcast.ch mit eigenen Ohren überzeugen kann. Theo erzählt gerne und freut sich, sein Wissen weiterzugeben. Direkt, verständlich und mitreissend erzählt er zusammen mit seinem Papa Spannendes über verschiedene Tiere. Entstanden ist so die Podcastreihe «Theo erzählt», der erste Kinderpodcast der Schweiz. Seit März sind 36 Episoden produziert worden.

Zu Gast im Naturmuseum

Als die Verantwortlichen im Naturmuseum Thurgau von Theos Podcastreihe erfahren haben, waren sie davon so beeindruckt, dass sie ihn, seine Geschwister und seine Eltern ins Museum einluden. Angeregt durch die Tierpräparate in Museum sind in wenigen Wochen weitere Folgen entstanden. Und so können nun zehn Episoden zu zehn ausgestellten Tieren im Museum angehört werden. Auge in Auge mit den lebensechten Präparaten bieten Theos kurzweilige Geschichten spannendes Tierwissen von Kind zu Kind – natürlich auch für erwachsene Ohren.

Theo in Aktion. Bild: PD

Hören, sehen, zeichnen

An jedem Tierpräparat, zu dem Theo einen Podcast erzählt, findet sich ein Schild mit einem QR-Code. Mit dem Smartphone lässt sich direkt auf die Audiodatei zugreifen. Im Museum werden zudem kostenlose Malvorlagen und Farbstifte angeboten. An den Zeichentischen sind dabei der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wer will, kann sein Werk sogar im Museum an eine Pinnwand hängen und das selbst gemalte Bild wird im Museum ausgestellt! Informationen zu «Theo erzählt» im Naturmuseum Thurgau finden sich auf der Museumswebseite naturmuseum.tg.ch (> Unsere Angebote). Alle bisherigen 36 Folgen, Ausmalvorlagen, Spiele, didaktisches Begleitmaterial für den Einsatz des Podcast im Schulunterricht, ein Film über Theo und seine Familie und vieles mehr gibt es zu entdecken auf kinderpodcast.ch.

Dienstag, 10. November - 11:08 Uhr

Kreuzlinger Gewerbeausstellung 2021 abgesagt

Die Mowag präsentierte sich an der Kreuzlinger Gewa 2019. (Bild: Reto Martin - 11.5.2019)

(red) «Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns leider dazu entschlossen, die Gewa 2021 abzusagen». Dies teilen die Organisatoren der Kreuzlinger Gewerbeausstellung auf Facebook mit. Die Messe nehme einige Monate Vorbereitungszeit in Anspruch und man habe bis zum letzten Moment mit dem Entscheid gewartet.

«Nun ist der Zeitpunkt da, an dem wir spätestens mit der Planung hätten beginnen müssen. Es ist jedoch nicht möglich, jetzt schon zu wissen, ob die Gewa im kommenden Jahr in gewohnter Form oder überhaupt stattfinden kann.»

Den erheblichen Mehraufwand für ein Sicherheitskonzept, dem das OK guten Gewissens hätte zustimmen können, oder gar eine komplette Absage zu einem späteren Zeitpunkt sei wirtschaftlich nicht sinnvoll. «Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, die Gewa 2021 nicht stattfinden zu lassen.»

Dienstag, 10. November - 09:57 Uhr

Uhrenschmuggel hoch drei: Zoll entdeckt bei Kontrolle hochwertige Uhren und Bekleidung

(red) Zöllner des Hauptzollamtes Singen haben Ende Oktober am Grenzübergang Bietingen den Schmuggel von drei hochwertigen Armbanduhren und Bekleidung im Wert von über 130'000 Euro verhindert. Auf Befragen gab der 38-jährige Reisende gegenüber den Zöllnern an, Waren aus der Schweiz mit sich zu führen. Für die gekaufte Bekleidung habe er aber bereits eine Anmeldung abgegeben, was er durch Vorlage einer entsprechenden Zollquittung auch belegen konnte. Weitere anmeldepflichtige Waren führe er nicht mit sich.

Eine der entdeckten Luxusuhren. Bild: PD

Obwohl der Mann auf die Kontrolleure einen ruhigen Eindruck machte und seine bis zu diesem Zeitpunkt gemachten Angaben auch schlüssig schienen, entschlossen sie sich dennoch, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ihr Spürsinn täuschte sie nicht. Schon im Handschuhfach fanden die Zöllner eine Rechnung einer namhaften Schweizer Uhrenmanufaktur. Die dazugehörende Uhr im Wert von fast 28'000 Euro trug der Mann am Handgelenk.

Die weitere Kontrolle des Reisegepäcks brachte dann noch zwei Luxusuhren im Wert von über 100'000 Euro und weitere Bekleidung im Wert von über 2'000 Euro ans Licht. Gegen den 38-Jährigen wurde wegen des Nichtanmeldens der Armbanduhren und der Bekleidung ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Nach dem Bezahlen der Einfuhrabgaben in Höhe von über 23'000 Euro und dem Hinterlegen einer Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe in Höhe von 20'000 Euro konnte der Mann seine Fahrt mit den kostbaren Zeitmessern fortsetzen.

Dienstag, 10. November - 09:08 Uhr

Frauenfelder Chlausmarkt wird nicht durchgeführt

(red) Die Stadt Frauenfeld setzt sich dafür ein, die Bevölkerung so gut wie möglich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Gleichzeitig sorgt sie mit gut durchdachten Schutzkonzepten dafür, möglichst viele Veranstaltungen in sicherer Umgebung durchzuführen, um die Winterzeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Nach Absprache mit der städtischen Task Force Covid-19 und den Verantwortlichen des Werkhofs wurde jedoch entschieden, den traditionsreichen Chlausmarkt vom Montag, 7. Dezember 2020, aufgrund der momentanen Situation nicht durchzuführen. Ein überregionaler Anlass mit mehreren tausend Besuchenden auf verhältnismässig engem Raum ist mit den übergeordneten Zielen der Pandemiebekämpfung zurzeit nicht gut zu vereinen.

Montag, 9. November - 18:02 Uhr

Zwei Verletzte nach Kollision in Leimbach

(chs) Im Unterdorf in Leimbach kam es am Nachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt, wie Kapo-Mediensprecher Daniel Meili auf Anfrage sagt. Die Feuerwehr musste die Strasse für den restlichen Verkehr kurzzeitig absperren.

Beim Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos wurden am Montag in Leimbach zwei Personen verletzt. Kurz vor 14 Uhr war ein Lastwagenchauffeur auf der Hauptstrasse unterwegs und wollte nach links in Richtung Unterdorf abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte zur selben Zeit eine 36-jährige Autofahrerin vom Unterdorf kommend nach links in die Hauptstrasse einbiegen. Aufgrund der Platzverhältnisse wartete der Chauffeur, bis die Frau auf die Hauptstrasse eingebogen war. Eine 42-jährige Autofahrerin, die in Richtung Mattwil fuhr, überholte den Lastwagen und kollidierte mit dem Auto der 36-Jährigen.

Die beiden Frauen wurden beim Unfall leicht verletzt. Die 36-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht, die 42-Jährige suchte selbständig einen Arzt auf. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Franken. Die Hauptstrasse musste während der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr Bürglen für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Montag, 9. November, 17:37 Uhr

Patrick Brändli und, Patrick Spannring greifen am Freitag für den HC Thurgau nach zehn Tagen Pause wieder ins Geschehen der Swiss League ein. Bild: Mario Gaccioli

HC Thurgau gastiert am Freitag beim EHC Olten

(mat) Die Spielverschiebungen in der Swiss League nehmen kein Ende. In dieser Woche ist auch der HC Thurgau wieder davon betroffen. Die verschobene Auswärtspartie gegen den EHC Olten wurde neu an diesem Freitag, 13. November, um 19.45 Uhr angesetzt.

Ursprünglich hätte die Begegnung am 27. Oktober vonstatten gehen sollen, wurde aber wegen der Quarantäne im EHC Olten auf den 7. Januar 2021 verschoben. Weil nun aber beide Teams an diesem Freitag einen freien Spieltermin haben, wurde die Begegnung wieder vorverlegt. Auslöser dieser Rochade waren mehrere positive Coronafälle beim EHC Kloten, die am Montag bekannt wurden.

Der EHC Olten wird am Freitag vor dem Spiel gegen den HC Thurgau knapp drei Wochen pausiert haben. Dies wegen eigener Teamquarantäne, Coronafällen bei den Gegnern sowie der planmässigen Nationalmannschaftspause. Der HCT greift an diesem Freitag nach zehn Tagen Pause wieder ins Geschehen ein.

Montag, 9. November, 17:21 Uhr

Ordination von Pfarrer Andreas Reich

(red) 50 Personen feierten am 1. November in der evangelischen Kirche Alterswilen die festliche Ordination von Pfarrer Andreas Reich. Seit August 2018 versieht er seine Pfarrtätigkeit in der Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen als Verweser. Mit seiner Ordination durch Kirchenrat Pfarrer Lukas Weinhold wurde Reich ins Ministerium der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau aufgenommen und besitzt damit die Wahlfähigkeit ins Pfarramt.

Am 29. November ist es soweit: Pfarrer Reich wird den Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern der Evangelischen Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen zur Wahl vorgeschlagen.

Bei der Ordination von Andreas Reich: Mentor Pfarrer Peter Keller, Kirchenrat Pfarrer Lukas Weinhold, Pfarrer Andreas Reich und Hans Krüsi, Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Alterswilen-Hugelshofen. Bild: PD

Montag, 9. November, 16:52 Uhr

Gemeindeversammlungen in Bussnang und Eschenz abgesagt

Szene aus einer Gemeindeversammlung vor Corona. Mehrere Thurgauer Gemeinden sagen derzeit ihre Versammlungen pandemiebedingt ab. Bild: Donato Caspari

(red) Coronabedingt sagt der Bussnanger Gemeinderat die auf den 16. November geplante Gemeindeversammlung ab. Stattdessen lässt er am 13. Dezember an der Urne über die Rechnung 2019, das Budget 2021 sowie über das Bau- und das Abwasserreglement abstimmen.

Wie in den Gemeinden Diessenhofen, Herdern oder Gachnang sagt zudem auch der Gemeinderat von Eschenz seine Gemeindeversammlung ab. Für die Genehmigung der Rechnung 2019, des Budgets 2021 sowie der Einbürgerungsgesuche ruft der Gemeinderat das Stimmvolk am 13. Dezember an die Urne.

Montag, 9. November, 16:36 Uhr

Kein Romanshorner Weihnachtssingen

Das Romanshorner Weihnachtssingen 2019 in der kahtolischen Kirche. Bild: Markus Bösch

(red) Aufgrund der Coronapandemie muss das diesjährige Romanshorner Weihnachtssingen abgesagt werden. Die Organisatoren freuen sich, alle im nächsten Jahr am Samstag, 18. Dezember 2021, wieder begrüssen zu dürfen.

Montag, 9. November, 15:25 Uhr

Das Podest der Schweizer Schreinermeisterschaften der Kategorie «Massivholz» mit Brian Thomi, Romain Mingard und Jonas Bleiker. Bild: PD

Dritter Platz für Jonas Bleiker an Schweizer Schreinermeisterschaften

(red) Bis zur letzten Sekunde haben die neun Kandidaten an ihren Objekten gearbeitet. An den Schweizermeisterschaften der Schreiner an der Höheren Fachschule Bürgenstock vom vergangenen Wochenende wurden zwei Meistertitel und damit verbunden zwei Startplätze an den World Skills, den Berufsweltmeisterschaften, in Shanghai 2022 vergeben.

Severin Bichsel bei der Arbeit. Bild: PD

Einen solchen Startplatz hat Jonas Bleiker aus Guntershausen bei Berg zwar verpasst. Dennoch schaffte er es in der Kategorie «Massivholzschreiner» den dritten Platz zu belegen. In der Kategorie «Möbelschreiner» erreichte er den sechsten Platz. Knapp vor ihm, auf dem fünften Rang findet sich mit Severin Bichsel aus Frauenfeld der zweite Thurgauer Vertreter der insgesamt neun Mitglieder der Schreinernationalmannschaft, welche an den Schweizermeisterschaften angetreten sind.

Montag, 9. November, 13:33 Uhr

Thurgauer Vertreter am «bandXost»-Finale

(red/rsc) An den neun Qualifikationen von «bandXost» standen jeweils bis zu sechs Acts auf den Bühnen der Region. Die Jury sehr hat am Sonntag aus den 55 Anmeldungen die acht Finalistinnen und Finalisten auserkoren.

Das Finale findet am Samstag, 28. November, in der Grabenhalle in St.Gallen statt. Dort werden auch Thurgauer Vertreter um den Sieg im diesjährigen Band-Wettbewerb spielen. So etwa die Metalband Corpus Delicti, deren Mitglieder aus Berg, Mauren, Amriswil und Weinfelden kommen. Sie konnte die Jury in der Qualifikation mit ihrer Energie in ihren Bann ziehen.

Die Thurgauer Metalband «Corpus Delicti». Bild: PD

Unter den acht Finalisten befindet sich auch die Thrash-Metal-Formation «Honor» – mit Bandmitgliedern aus Romanshorn, Flawil und Bronschhofen. Sie konnten die Jury an der Qualifikation in Buchs überzeugen.

Montag, 9. November, 13:13 Uhr

Corona: Acht neue Todesfälle

(rsc) Am Montag meldet der Kanton Thurgau 426 neue bestätigte Coronafälle seit vergangenem Freitag. Im gleichen Zeitraum werden acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gezählt. Nach wie vor befinden sich neun Coronapatienten auf der Intensivstation.

Übersicht COVID-19 Kanton Thurgau vom 9.11.20

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 924 (-90)

Hospitalisiert: 51 (+8)

Davon auf der IPS: 9 (0)

Anzahl bestätigter Fälle: 4186 (+426)

Verstorbene: 47 (+8)#CoronaInfoCH — Kanton Thurgau (@Kanton_Thurgau) November 9, 2020

Die Grafik zeigt den Verlauf der bestätigten Coronafälle im Thurgau. Bild: PD/Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau

Montag, 9. November, 11:40 Uhr

Paula Dalla Corte überzeugt bei «The Voice of Germany» weiterhin. Bild: Donato Caspari

Paula Dalla Corte setzt sich in «Battle» durch

(rsc) Nie habe sie damit gerechnet, so weit zu kommen. Das sagt Paula Dalla Corte, nachdem sie sich bei «The Voice of Germany» gegen Lisa-Marie Christ durchgesetzt hat. Die beiden gaben im sogenannten «Battle» Bon Jovis Lied «Livin' on a Prayer» zum Besten. Ihre Coaches Samu Haber und Rea Garvey mussten sich anschliessend entscheiden, welche der beiden Sängerinnen aus ihrem Team in die nächste Runde einziehen soll.

Das Rennen machte Paula Della Corte. Die Tägerwilerin konnte überzeugen, weil sie laut Haber die Töne sehr gut getroffen hat. Die Kantonsschule Kreuzlingen gratuliert ihrer Schülerin zum Erfolg:

Montag, 9. November, 10:11 Uhr

Der Biessenhofer Weiher im Juni 2020. Bild: PD

Holzschlag auf Damm des Biessenhofer Weihers

(red) Um die Stabilität längerfristig sicherzustellen, lässt der Kanton Thurgau die Bäume auf dem Damm des Biessenhofer Weihers bei Erlen entfernen. Denn die Wurzellöcher abgestorbener Bäume und Windwurf können die Dammstabilität längerfristig gefährden. Deshalb habe sich der Kanton Thurgau als Eigentümerin mit den Gemeinden Amriswil und Erlen für diese Sicherheitsmassnahmen im Naturschutzgebiet entschieden, schreibt das kantonale Amt für Raumentwicklung in seiner Mitteilung.

Der Holzschlag hat einen positiven Nebeneffekt für die Biodiversität: Künftig gelangt mehr Sonnenlicht auf das Dammufer. Davon profitiert die westliche Keiljungfer, eine bedrohte Libellenart. Für sie entsteht ein zusätzlicher wertvoller neuer Lebensraum.

Der Holzschlag ist zwischen dem 16. und 20. November geplant. Gleichzeitig werden nördlich des Mittleren Weihers kranke Eschen und standortfremde Fichten gefällt. Dazu muss der Weg von Biessenhofen zu den Weihern ab dem Mittleren Weiher für zwei Tage gesperrt werden. Auch der Dammweg ist zwei bis drei Tage nicht begehbar.

Montag, 9. November, 09:10 Uhr

Neuer Präsident für Kreuzlinger Theater an der Grenze

(red) An der Jahresversammlung des Vereins Theater an der Grenze Kreuzlingen stand die Wahl des neuen Präsidenten im Zentrum des Interesses. Den anstehenden Herausforderungen stellt sich nach seiner einstimmigen Wahl Andreas Heuke. Er ist dem Theater seit sieben Jahren als Helfer eng verbunden.

Fritz Brechbühl nimmt ein Abschiedsgeschenk vom neuen Präsidentin Andreas Heuke entgegen. Bild: PD

Nachdem er das Berufsleben reduzieren konnte, steht er nun dem Theater quasi auf der Bühne zur Verfügung. In seine Amtszeit wird mit grosser Wahrscheinlichkeit der Umzug ins Kulturzentrum Kult-X in Kreuzlingen fallen. Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 55 steht vor dem Verkauf und wird in absehbarer Zeit nicht mehr als Theater genutzt werden können.

Die Vorstandsmitglieder Vreni Ellenbroek, Birgit Auwärter, Andrea Betz, Roland Wohlfender, Simon Hungerbühler und Lukas Huggenberg standen für die Wiederwahl zur Verfügung und wurden ebenfalls einstimmig für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Sonntag, 8. November, 16:51 Uhr

Volley Amriswil zieht sich zurück

Volley Amriswil bei einem Spiel am 27.Oktober in der Sporthalle Tellenfeld. Bild: Mario Gaccioli

(mat) Das NLA-Team von Volley Amriswil zieht sich per sofort aus dem Europacup 2020/21 zurück. Nachdem vergangene Woche das komplette Kader inklusive Betreuer wegen zwei Coronafällen in den eigenen Reihen in Quarantäne geschickt worden war, wurden nun weitere Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Präsident Martin Salvisberg sagt in einem Communiqué des Thurgauer Klubs:

«Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und setzen die Gesundheit aller Beteiligten in den Vordergrund.»

Mit grossen Anstrengungen wäre am Mittwoch im Tellenfeld die Austragung des Sechzehntelfinal-Hinspiels im CEV-Cup unter erschwerten Umständen noch möglich gewesen. «Doch aus Respekt vor dem Gegner Zenit St.Petersburg und im Interesse des Fair Plays verabschieden wir uns schweren Herzens aus dem internationalen Geschehen», so Salvisberg.

Sonntag, 8. November - 13:04 Uhr

17-Jähriger verunglückt mit Trottinett in Langrickenbach

(kapo/chs) Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war um 4.45 Uhr ein 17-Jähriger mit dem Trottinett auf der Strasse Untergreut in Richtung Grüt in Langrickenbach unterwegs. Dabei liess er sich von einem gleichaltrigen Mofalenker ziehen. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der alkoholisierte Jugendliche die Kontrolle über sein Trottinett und stürzte. Wie die Polizei schreibt, musste er durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Am Trottinett entstand geringer Sachschaden.

Sonntag, 8. November - 10:40 Uhr

Rollerfahrer bei Auffahrkollision in Märwil verletzt

(kapo/chs) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag in Märwil ein Rollerfahrer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Gegen 14 Uhr war eine Autofahrerin auf der Hauptstrasse in Richtung Affeltrangen unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Poststrasse einzubiegen. Nachdem die 51-Jährige infolge des Gegenverkehrs anhielt, prallte ein nachfolgender Rollerfahrer ins Heck des Autos und stürzte.

Durch den Aufprall wurde der Rollerfahrer mittelschwer verletzt. Kapo TG

Wie es in der Polizeimeldung heisst, wurde der 18-Jährige durch die Kollision mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim 18-Jährigen eine Blutentnahme und Urinprobe an.



Samstag, 7. November - 10:42 Uhr

Mann bei Arbeitsunfall in Weinfelden verletzt

(kapo/chs) Kurz vor 18 Uhr kehrten zwei Arbeiter mit einem Lieferwagen und Anhänger von einer Probefahrt auf ein Firmenareal an der Dufourstrasse in Weinfelden zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau musste der 65-jährige Lenker auf der Zufahrt zur Werkstatt wegen eines anderen Fahrzeuges anhalten und warten.

Währenddessen stieg sein Mitfahrer aus und begann bereits mit den Reparaturarbeiten am Anhänger. Nachdem der Weg frei war fuhr der 65-Jährige los, wobei der Anhänger den Fuss des 19-Jährigen überrollte. Wie es in der Polizeimeldung heisst, musste er durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.