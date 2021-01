THURGAU-TICKER Über 100 Neuinfektionen und fünf Verstorbene +++ Erste Risikogruppe kann sich online zur Covid-Impfung anmelden +++ Virusmutation im Thurgau nachgewiesen

Montag, 18. Januar, 11:30 Uhr

108 Neuinfektionen im Kanton

Der Schnelltest zeigt eine Coronainfektion an.



Bild: Eveline Beerkircher

(sba) der Kanton Thurgau meldet auf seiner Homepage www.tg.ch/coronavirus 108 Neuinfizierte mit dem Coronavirus. 67 Personen sind derzeit hospitalisiert, 14 befinden sich auf der Intensivstation. Fünf Menschen verstarben in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung. Damit hat der Thurgau 280 Verstorbene seit Beginn der Pandemie zu beklagen.

Montag, 18. Januar, 10:11 Uhr

Anmelden zur Impfung über Online-Plattform des Bundes

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann sich nun Online dafür anmelden. Voraussetzung ist die Anmeldung über ein Smartphone.

(red) Bisher konnten impfwillige Personen nur über ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt für eine Impfung im kantonalen Covid-19-Impfzentrum Frauenfeld eingetragen werden. Nun ist für die ersten Risikogruppen auch der direkte Weg über das vom Bund zur Verfügung gestellte Online-Portal https://tg.impfung-covid.ch/ möglich, das im Thurgau den Namen «ImpfMi» trägt. Wer nicht mindestens 75 Jahre alt ist und nicht mit einem schweren Krankheitsverlauf wegen Vorerkrankungen rechnen muss, wird weiterhin um Geduld gebeten. Sobald die Impfung gegen das Coronavirus für weitere Zielgruppen geöffnet werden kann, wird der Kanton informieren.

Voraussetzung für eine Anmeldung ist ein Mobiltelefon: Nach der Eingabe der Personalien und der Krankenkassennummer wird automatisch eine SMS mit dem Verifizierungscode verschickt. Sobald die impfwillige Person den Code im Anmelde-Tool eingegeben hat, erfolgt wiederum per SMS eine Registrierungsbestätigung, bevor dann erneut per SMS die Termine für die erste und die zweite Impfung durchgegeben werden. Wer kein Mobiltelefon besitzt, kann sich die SMS auf das Handy einer verwandten oder befreundeten Person schicken lassen.

Montag, 18. Januar, 10:13 Uhr

Wegen Corona gehen die Schulbürger an die Urne

Bereits vor vierJahren gab es an der Schule Kemmental eine Baustelle: wegen der Mehrzweckhalle.

(ubr) Die Volksschulgemeinde Kemmental hätte eigentlich am Donnerstag, 21. Januar, die jährliche Budgetgemeindeversammlung durchführen wollen. Wichtigstes Traktandum auf der Liste: ein Kredit für die Planung und den Bau der Erweiterung der Schulanlage in Alterswilen über 5 Millionen Franken. Doch die Behörde hat nach der Verschärfung der Corona-Massnahmen die Versammlung abgesagt.

Isabelle Wepfer, Präsidentin Schule Kemmental. Bild: PD

Wie Schulpräsidentin Isabelle Wepfer mitteilt, werden die Stimmbürger über das Budget nun am 7. März an der Urne befinden. Über den Schulhauskredit müsse man aber gemäss Gemeindeordnung zwingend an einer Gemeindeversammlung entscheiden. Dies sei nun für die ordentliche Rechnungsversammlung vom 29. April geplant. Der sportliche Zeitplan für die Realisierung der Schulhauserweiterung sei so aber immer noch einzuhalten, sagt Wepfer. Die Behörde rechnet mit 50 zusätzlichen Schülern in zwei Jahren.

Sonntag, 17. Januar, 16:55 Uhr

EVP Thurgau ist gegen das Verhüllungsverbot

(red) Der Vorstand der EVP Thurgau hat beschlossen, für die Behandlung der drei eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 7. März keine Parteiversammlung durchzuführen. Die Parolen fasste laut Mitteilung der Vorstand. Für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» hat die EVP die Nein-Parole beschlossen. So habe die Mehrheit des Vorstandes Zweifel in Bezug auf den Vollzug des Gesetzes, insbesondere bezüglich der Überprüfung der Bestimmung, dass keine Person gezwungen werden darf, ihr Gesicht aufgrund des Geschlechts zu verhüllen. Ja sagt die EVP hingegen zum Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste.

Das Wirtschaftsabkommen mit Indonesien lehnt die EVP Thurgau ab. «Auch wenn der Schweizer Import gesamthaft zu vernachlässigen wäre, wird die in Aussicht gestellte Nachhaltigkeit bei der Palmölproduktion in Frage gestellt.» Eine Mehrheit des Vorstandes stört laut Mitteilung der starke Raubbau der Regenwälder und die damit verbundenen Umweltschäden. Der Import von Palmöl stehe zudem auch in Konkurrenz mit der einheimischen Produktion von Sonnenblumen- und Rapsöl.

Samstag, 16. Januar, 08:37 Uhr

Polizei zieht in Diessenhofen einen Betrunkenen aus dem Verkehr

Nach dem Atemalkoholtest wurde der Führerausweis eingezogen.

(kapo/lim) Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Samstag, kurz nach 23.30 Uhr, an der Steinerstrasse einen Autofahrer. Weil ein Atemalkoholtest beim 53-jährigen Portugiesen einen Wert von 0.78 mg/l ergab, ordnete die Staatsanwaltschaft laut Mitteilung eine Blutprobe an. Der Führerausweis des Autofahrers wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Samstag, 16. Januar, 16:39 Uhr

Schlitteln im Hinterthurgau

Über 50 Menschen schlitteln an diesem Hügel in Wilen.

(seb.) Das trockene Wetter und der viele Schnee lockte im Hinterthurgau viele Menschen nach draussen. In Wilen bei Wil mutierte ein Hügel mit steilen Stellen am Samstagnachmittag zu einer Schlittelpiste. Jauchzende Kinderstimmen erfüllten die kalte Januarluft. Auch viele Spaziergänger genossen die winterliche Pracht im Naherholungsgebiet Ägelsee zwischen Wilen und Littenheid.

Winterliches Vergnügen im Hinterthurgau. Sebastian Keller

Samstag, 16. Januar, 10:44 Uhr

Regierungsrat twittert, dass Mutation im Thurgau nachgewiesen wurde

Die Virusvariante B1.1.7 wurde im Thurgau nachgewiesen.



Bild: Eveline Beerkircher

(sba) am Freitagabend, kurz vor neun Uhr, twittert Regierungsrat Urs Martin, der das Departement Finanzen und Soziales führt, dass die Virusmutation B1.1.7 im Thurgau nachgewiesen wurde. Wo genau, sagt er indes nicht. Diese Virusvariante soll ansteckender sein, als das bisherige Coronavirus.

Freitag, 15. Januar - 22:44 Uhr

275 Kerzen entzündet an der Corona-Mahnwache in Frauenfeld

Zum Gedenken an die 275 Menschen, die im Thurgau an den Folgen einer Coronainfektion verstorben sind, wurde an einer Mahnwache in Frauenfeld Kerzen entzündet.

Die Kerzen leuchteten vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld.

Freitag, 15. Januar, 16:39 Uhr

Aufruf zur Spurensuche im Schnee

Die vier Trittsiegel eines Feldhasen.

(red) Nun ist es Winter geworden! Das weisse Winterkleid der Landschaft gibt Gelegenheit, auf Spurensuche der oft heimlich lebenden Wildtiere zu gehen, schreibt das Naturmuseum des Kantons Thurgau in einer Mitteilung.

Dank der weissen Schneepracht sei es jetzt besonders spannend, auf Wiesen und rund um Siedlungen auf die Suche nach Wildtierspuren zu gehen. Einfach zu bestimmen sei die Spur des Feldhasen mit seiner charakteristischen Schrittfolge. Der Feldhase war früher im Kanton Thurgau häufig zu beobachten. Heute sind Sichtbeobachtungen seltener geworden.

Ein Feldhase. (Bild: PD/Sonja Portenier / wildenachbarn.ch)

Im Rahmen der «Aktion Feldhase & Co. – Spuren im Schnee» wird die Bevölkerung aufgerufen, Schneespuren und Sichtbeobachtungen von Feldhasen, aber auch von weiteren Wildtieren, auf der Meldeplattform thurgau.wildenachbarn.ch einzutragen, idealerweise mit Foto. Ein erstes Bild sollte den Fussabdruck im Fokus haben mit einem Gegenstand für den Grössenvergleich (z.B. Sackmesser oder Münze), ein zweites die Schrittfolge des Tieres über mehrere Meter.

Freitag, 15. Januar, 16:35 Uhr

Schlittel-Kinder nehmen Bischofszeller Stadthaus in Beschlag

Der Zugang zum Bischofszeller Stadthaus ist erschwert.

(red) Stadtpräsident Thomas Weingart informiert die Bischofszeller Bevölkerung auf Instagram, dass der Zugang zum Stadthaus derzeit anders funktioniert. Eine Seite der Treppe dient jetzt als Schlittelpiste für Kinder.

Freitag, 15. Januar, 16:32 Uhr

Amriswil sagt Altpapiersammlung ab

Die Stadt Amriswil informiert auf Instagram.

(red) Wegen des vielen Schnees sagt die Stadt Amriswil ihre Altpapiersammlung vom Samstag ab.

Freitag, 15. Januar, 16:03 Uhr

Adrian Wetli bis Ende Saison zum HC Thurgau

(HCT) Adrian Wetli verstärkt auf Leihbasis bis Ende Saison den HC Thurgau. Der 22-jährige Stürmer stösst vom EHC Kloten zu den Leuen.

Um der dünnen Personaldecke und dem dichtgedrängten Spielplan entgegenzuwirken, verstärkt sich der HC Thurgau mit Adrian Wetli. Der 22-jährige Stürmer wechselt vom EHC Kloten bis Ende der Saison 2020/21 zum HCT. Adrian Wetli verbrachte seine Juniorenzeit beim EHC Winterthur, den ZSC Lions und dem EHC Kloten, wo er schliesslich auch in der National League und Swiss League zum Einsatz kam. Der HC Thurgau heisst Adrian Wetli herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in grün-weiss-gelb.

Freitag, 15. Januar, 15:51 Uhr

Eine Person verletzt bei Autobrand in «Ceha»-Tiefgarage

Der Rauch steigt aus der Tiefgarageneinfahrt.

(kapo) Am Freitag kam es im Kreuzlinger Einkaufszentrum Ceha zu einem Autobrand in einer Tiefgarage, wobei eine Person leicht verletzt wurde.

Das Fahrzeug erlitt durch den Brand Totalschaden.

Kurz nach 10.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über ein brennendes Auto in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums an der Hauptstrasse ein. Die Feuerwehr Kreuzlingen war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Eine Person musste wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden am Fahrzeug und Gebäude beträgt mehrere tausend Franken. Zur Klärung der Brandursache und der Spurensicherung wurden der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau hinzugezogen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand wegen eines technischen Defekts im Motorraum ausgebrochen war.

Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Personen aus dem Einkaufszentrum evakuiert.

Die Parkstrasse war gesperrt. Aus der Tiefgarage steigt Rauch auf.

Freitag, 15. Januar, 14:34 Uhr

Am Samstag keine Papiersammlung in Frauenfeld

(red) Aufgrund der Weisungen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus hat die Stadt Frauenfeld entschieden, die Altpapiersammlung vom Samstag, 16. Januar 2021, abzusagen. Daher wird darum gebeten, kein Papier bereitzustellen. Es kann nicht abgeholt werden. Zudem bittet der Werkhof die Bevölkerung, das Papier zuhause zu lagern und zu Gunsten der Jugendförderung der sammelnden Vereine bei der nächstmöglichen Sammlung bereitzustellen.

Freitag, 15. Januar, 13:53 Uhr

Skilift in Mammern am Wochenende in Betrieb

Bild vom Mammermer Skilift aus früheren Jahren.

(red) Jetzt darf auch der Skilift in Mammern den Betrieb aufnehmen. Wie die Betreiber auf Facebook mitteilen, wird er Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr laufen. Es gelten Corona-Schutzmassnahmen.

Freitag, 15. Januar, 13:31 Uhr

Langlauf im Kreuzlinger Biergarten

(ubr) Wo im Sommer im Biergarten angestossen wird, ist mit der aktuellen Schneedecke Langlauf möglich. Diesen Schnappschuss schickt uns TZ-Leser Roger Strässle.

Im Sommer ein Biergarten, im Winter eine Langlaufloipe.

