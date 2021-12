Thurgau-Ticker Frau bei Reitunfall schwer verletzt +++ Thurgauer des Tages: Marcel Hug wird bei Sports Awards geehrt +++ Kantonsspitäler stossen an Kapazitätsgrenzen: «Ein Covidpatient braucht Ressourcen von zehn Patienten»

Dienstag, 14. Dezember, 10:15 Uhr

Reiterin in Erlen bei Unfall schwer verletzt

Die Frau musste durch die Rega ins Spital transportiert werden. Bild: Reto Martin

Bei einem Reitunfall wurde am Montagnachmittag in Erlen eine Frau schwer verletzt. Sie musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Kurz nach 16 Uhr war eine 65-jährige Frau mit einem Pferd auf der Flurhofstrasse unterwegs. Gemäss den ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau stürzte die Reiterin aus noch ungeklärten Gründen vom Pferd und zog sie sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab. (pd)

Dienstag, 14. Dezember, 09:27 Uhr

Thurgauer des Tages: Marcel Hug

Marcel Hug (35) bei seiner Dankesrede am Sonntag an den «Sports Awards» auf SRF 1. Bild: KEYSTONE

«Dieser Award wird mich für immer an meine beste Saison erinnern», sagte Marcel Hug als ihm an den «Sports Awards» am Sonntag zum sechsten Mal die Auszeichnung «Paralympischer Sportler des Jahres» überreicht wurde. «Der Award bedeutet mir wirklich sehr sehr viel. Diese Saison war einfach so unglaublich, so surreal, so fantastisch», sagte der Rollstuhlsportler in seiner Dankesrede.

Der Pfyner holte in diesem Jahr an den Paralympics in Tokio nicht nur in allen drei Distanzen Gold, sondern schaffte es darüber hinaus auch noch in der Marathondistanz einen 22-jährigen Weltrekord zu knacken. Neben seinen sportlichen Leistungen unterstrich Hug aber auch seine Dankbarkeit gegenüber der «Sauber Group». Zusammen mit dem Hinwiler Rennstall hatte der 35-Jährige «den schnellsten Rollstuhl der Welt» entwickelt. «Deshalb möchte ich diesen Award auch jenen widmen, die bei diesem Projekt mitgearbeitet haben», sagte Hug auf der Bühne. (aye)

Montag, 13. Dezember, 21:40 Uhr

Kantonsärzte äussern sich äusserst besorgt über die Situation

Die Intensivstationen im Thurgau sind voll - Chefärzte äussern sich besorgt über die Situation. Bild: Reto Martin

Chefärzte der Thurgauer Kantonsspitäler zeigen sich «äusserst besorgt» über die zunehmende Anzahl Covid-Patienten auf den Intensivstationen, schreibt «Watson». Es komme zu einer Einschränkung der Gesundheitsversorgung auch für andere Patienten. Mit Verschiebungen von Operationen und Verlegungen von Patienten habe man bisher Kapazitätsengpässe überwinden können. Dies erweise sich jedoch als zunehmend unmöglich, «da die Intensivsationen in der ganzen Schweiz an ihre Grenzen stossen».

Schärfere Massnahmen und höhere Impfquote

Seit November füllen sich die Intensivstationen mit Covid-19 Patienten, die nahezu alle ungeimpft seien. Die Chefärzte sorgen sich um die medizinische Versorgung der nicht an Covid erkrankten Patienten. Es bestehe die Gefahr, dass diese Patienten dringlich notwendige Operationen nicht mehr erhielten. Laut Mitteilung der beiden Thurgauer Kantonsspitäler vom Montagabend benötigt ein Covidpatient Ressourcen, die sonst zehn Patienten zur Verfügung stehen würden. Nur durch sofortige schärfere Massnahmen und eine höhere Impfquote könne man die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und eine Triage verhindern. (sba)

Montag, 13. Dezember, 17:38 Uhr

Ab 2022 sind fünf neue Berufsgruppen stellenmeldepflichtig

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Im Rahmen der Stellenmeldepflicht müssen per 1. Januar zusätzlich fünf neue Berufsgruppen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV gemeldet werden. Stellenmeldepflichtig sind Berufe, die einen Schwellenwert der Arbeitslosenquote von mindestens fünf Prozent aufweisen. Neu auf der Berufsliste des Seco stehen das Verkaufspersonal in Handelsgeschäften, Grafik- und Multimediadesigner, Fachkräfte in Marketing und Werbung, Reiseverkehrsfachkräfte sowie Lackierer und Lackiererinnen. Offene meldepflichtige Stellen müssen auf der Online-Plattform www.arbeit.swiss oder auf einer der drei Thurgauer RAV-Zentren in Frauenfeld, Kreuzlingen oder Amriswil gemeldet werden.

Die Thurgauer RAV-Stellen und die kantonale Arbeitslosenkasse (ALK) engagieren sich überdurchschnittlich und sehr erfolgreich. Das zeigt die vom Seco beauftragte Kundenbefragung zu den Dienstleistungen der RAV und ALK. Im schweizweiten Vergleich liegt der Thurgau in allen Punkten deutlich über dem Vergleichswert und hat sich zudem gegenüber der Umfrage von 2017 nochmals verbessert. (red)

Montag, 13. Dezember, 17:10 Uhr

Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität: 518 gestohlene Fahrzeuge sichergestellt

Über 500 gestohlene Fahrzeuge und 1'000 irreguläre Migranten wurden gefunden. Bild: PD

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex führte die europaweite Operation «Mobile 4» durch, unterstützt von Interpol, Europol und Celbet. Im Fokus stand die Bekämpfung des Handels mit gestohlenen Fahrzeugen, ihren Teilen, gestohlenen Booten sowie die Verhütung der Schleusung von Migranten und des damit verbundenen Dokumentenbetrugs. Die Operation war Teil der Europäischen Multidisziplinären Plattform gegen strafrechtliche Bedrohungen (Empact), einem Vierjahresplan zur Bekämpfung der schweren und organisierten Kriminalität. Die Gesamtergebnisse der Aktion: 518 gestohlene Fahrzeuge, 400 gestohlene Autoteile, 140 betrügerische Dokumente, vier gestohlene Schiffe, 1'000 irreguläre Migranten und 31 Schleuser. (red)

Montag, 13. Dezember, 16:30 Uhr

Unfall mit zwei 14-jährigen Mofafahrer in Märwil

Die Kantonspolizei meldet ein Mofaunfall in Märwil. Beteiligt waren zwei 14-Jährige. Bild: Kapo TG

An heutigen Montagmittag, 13. Dezember, kurz nach 12 Uhr, waren zwei 14-Jährige mit ihrem Mofa auf dem Veloweg von Affeltrangen in Richtung Märwil unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es dabei zur Auffahrkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des hinteren Mofas stürzte und musste mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (kapo)

Montag, 13. Dezember, 15:48 Uhr

Benefizkonzert des Symphonischen Blasorchesters Luminosa abgesagt

Für den kommenden Samstag, 18. Dezember, hat das das Symphonische Blasorchester Luminosa ein Benefizkonzert im Dorfzentrum Bottighofens geplant. Aufgrund der aktuellen Pandemielage ist jedoch nun der Entscheid gefallen, das Konzert abzusagen. Wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist, will das Orchester seine Verantwortung wahrnehmen, auf grössere Menschenansammlungen verzichten und der Gesundheit der Musizierenden und Konzertbesucher die höchste Priorität einzuräumen. (red)

Montag, 13. Dezember, 15:07 Uhr

In Egnach machen sich die Bagger ans Werk

Die Brandruine in Egnach wird abgebrochen. Bild: Markus Schoch

Am St.Nikolaustag standen über 100 Angehörige in Egnach im Grosseinsatz. Sie löschten einen Vollbrand in einem Haus direkt beim Bahnhof, in dem seit Jahren niemand mehr wohnte. Verletzte gab es keine. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, konnte bisher noch keine Brandursache ermittelt werden. Nun wird die Brandruine abgebrochen. (afl)

Montag, 13. Dezember, 14:05 Uhr

Personenwagen kollidiert frontal mit Hauswand

Die Fahrerin kollidierte mit der Hauswand. Sie wurde ins Spital gebracht. Bild: Shpol

Kurz nach Mitternacht am vergangenen Sonntag, 12. Dezember, ereignete sich Schaffhausen ein Unfall. Eine 28-jährige Fahrzeuglenkerin kam aus ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Sie wurde verletzt ins Spital gebracht. Am Fahrzeug sowie am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. (Shpol)

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 bei der Schaffhauser Polizei melden.

Montag, 13. Dezember, 13:05 Uhr

Flickenteppich nach Sanierung: Mit der Rickenbacher Wilenstrasse ist alles in Ordnung

Ein breiteres Trottoir, aber ohne Randstein: die frisch sanierte Wilenstrasse gibt kein tolles Bild ab. Bild: Lia Allenspach

Obwohl die Wilenstrasse in Rickenbach saniert wurde, sieht sie alles andere als neu aus. Doch wer denkt, es sei etwas schiefgelaufen, irrt. Es ist alles so, wie es die Gemeinde vorgesehen hat, erklärt der Gemeindepräsident. (red)

Montag, 13. Dezember, 11:30 Uhr

Der typischste Bewohner Schlatts: Erwin Roost

Der 90-jährige Erwin Roost gilt als der typische Einwohner von Schlatt. Bild: Reto Martin

Erwin Roost hat den Titel des typischen Schlatters erhalten. Dafür erfüllt er auch alle Bedingungen - er ist dort geboren, aufgewachsen und lebt noch heute in seiner Heimatgemeinde. Während seinen jungen Jahren wurde er Zeitzeuge der Bombardierung von Schaffhausen, später führte er in Schlatt sein eigenes Elektrogeschäft und besuchte während seiner 40-jährigen Berufskarriere so ziemlich jedes Haus. (kia)

Montag, 13. Dezember, 10:35 Uhr

Traditionelles Gangfischschiessen konnte wieder stattfinden

Die Gewehrschützen geben am 75. Gangfischschiessen in Ermatingen ihr Bestes. Bild: Andrea Stalder

Willy Schneeberger, Organisator Gangfischschiessen in Ermatingen. Bild: Andrea Stalder

Nach der einjährigen Zwangspause wegen Corona konnte am Wochenende die 75. Ausgabe des traditionellen Gangfischschiessens in Ermatingen stattfinden. «Wir sind gottenfroh, dass wir das Gangfischschiessen dieses Jahr durchführen können», sagt denn auch Vereinspräsident und Schützenmeister Willi Schneeberger am Samstag am Schiessstand. «Ich habe es letztes Jahr schmerzlich vermisst.»

Es ist Schneeberger wichtig, dass das Dorfleben wieder in Gang kommt. So kann auch der traditionelle erste Preis – das Gangfischessen und die dazugehörende Beizentour durch Ermatingen – dieses Jahr wieder stattfinden. Natürlich überall mit 3G. «Ich war etwas nervös darüber was ich tun sollte, wenn jemand die Massnahmen verweigert.» Doch er müsse den Schützen ein Kränzchen winden, sie seien äusserst diszipliniert. (viv)

Montag, 13. Dezember, 10:00 Uhr

Eine andere Weihnachtsgeschichte – erzählt im Schloss Frauenfeld

Das verschneite Schloss Frauenfeld Bild: PD

Einstimmen auf Heiligabend im Historischen Museum Thurgau – das hat Tradition. Dieses Jahr erzählt Kunsthistorikerin Margrit Früh zum letzten Mal den Besucherinnen und Besuchern in festlichem Ambiente eine Weihnachtsgeschichte. Dazu inspirieren lassen hat sich Früh von der Sammlung des Historischen Museums. Die Weihnachtsgeschichte ist am Freitag, 24. Dezember, zu hören, um 14.30 und 15.30 Uhr. (red)

Montag, 13. Dezember, 09:05 Uhr

Thurgauer des Tages: Silvio Senn

Influencer Silvio Senn Bild: PD

«Ich habe diese Show ehrlich gesagt noch nie geschaut. Ich weiss nicht, was normalerweise hier passiert», sagt Silvio Senn aus Frauenfeld. Der Fitness-Influencer ist letzte Woche bei der Reality-TV-Show «Reality Shore» dazugestossen. Im neuen Format werden bekannte Trash-TV-Gesichter in eine Villa gesteckt und beim Partymachen gefilmt. Welches Ziel die Sendung genau verfolgt, ist auch dem neuen Thurgauer Kandidaten nicht ganz klar. «Ich mache einfach Ferien und lasse alles auf mich zukommen», sagt der 26-Jährige, der auf 3+ auch schon mal versucht hatte, nach Ibiza auszuwandern. Nun ist er eben in einer Villa in Griechenland gelandet und kann sich über einen immer prall mit Alkohol gefüllten Kühlschrank freuen. Das Resultat davon ist auf dem Streamingdienst «One Plus» zu sehen. (aye)

Sonntag, 12. Dezember, 14:48 Uhr

Drei Autofahrer mussten ihren Führerausweis abgeben.

(kapo) Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag mussten alkoholisierte Fahrzeuglenker in Ifwil, Diessenhofen und Tägerwilen ihre Führerausweise abgeben.

Kurz nach 20.15 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau in Ifwil einen Autolenker, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil der 25-Jährige aufgrund seines Zustands als fahrunfähig beurteilt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft beim Schweizer eine Blutentnahme und Urinprobe an. Gegen 23.20 Uhr wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Diessenhofen an der Schupfenzelgstrasse kontrolliert. Die Atemalkoholprobe ergab beim Portugiesen einen Wert von 0,7 mg/l, das entspricht rund 1,4 Promille.

Um 4 Uhr hielten die Einsatzkräfte an der Konstanzerstrasse in Tägerwilen einen Autofahrer an. Der Atemalkoholgehalt beim 54-jährigen Schweizer überschritt mit 0.95 mg/l ebenfalls deutlich den Grenzwert von 0.25 mg/l. Sein Atemalkoholgehalt in Promille ausgedrückt wären knapp 2 Promille.

Allen Lenkern wurde der Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Sonntag, 12. Dezember, 13:34 Uhr

Mazedonier mit über 1,2 Promille erwischt

Die Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bild: Kapo

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Sonntag in Thundorf einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach 4 Uhr auf der Hauptstrasse einen Autofahrer zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 43-jährigen Mazedonier einen Wert von 0,63 mg/l ergab, was über 1,2 Promille entspricht, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.