Thurgau-Ticker vom 5. bis 12. Dezember

Sonntag, 12. Dezember, 14:48 Uhr

Drei Autofahrer mussten ihren Führerausweis abgeben.

(kapo) Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag mussten alkoholisierte Fahrzeuglenker in Ifwil, Diessenhofen und Tägerwilen ihre Führerausweise abgeben.

Kurz nach 20.15 Uhr kontrollierte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau in Ifwil einen Autolenker, der zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. Weil der 25-Jährige aufgrund seines Zustands als fahrunfähig beurteilt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft beim Schweizer eine Blutentnahme und Urinprobe an. Gegen 23.20 Uhr wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Diessenhofen an der Schupfenzelgstrasse kontrolliert. Die Atemalkoholprobe ergab beim Portugiesen einen Wert von 0,7 mg/l, das entspricht rund 1,4 Promille.

Um 4 Uhr hielten die Einsatzkräfte an der Konstanzerstrasse in Tägerwilen einen Autofahrer an. Der Atemalkoholgehalt beim 54-jährigen Schweizer überschritt mit 0.95 mg/l ebenfalls deutlich den Grenzwert von 0.25 mg/l. Sein Atemalkoholgehalt in Promille ausgedrückt wären knapp 2 Promille.

Allen Lenkern wurde der Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Sonntag, 12. Dezember, 13:34 Uhr

Mazedonier mit über 1,2 Promille erwischt

Die Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bild: Kapo

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht zum Sonntag in Thundorf einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach 4 Uhr auf der Hauptstrasse einen Autofahrer zur Kontrolle an. Weil die Atemalkoholprobe beim 43-jährigen Mazedonier einen Wert von 0,63 mg/l ergab, was über 1,2 Promille entspricht, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Samstag, 11. Dezember, 14:01 Uhr

Das EFA Präsidium vergibt die Faustball Europameisterschaft der Männer 2024 in die Schweiz

Auf der Tagesordnung der EFA Präsidiumssitzung vom 06.12.2021 stand unter anderem die Bewerbung von Swiss Faustball zur Ausrichtung der Männer Europameisterschaft 2024. Einstimmig wurde durch das EFA Präsidium über die Vergabe der Männer EM 2024 entschieden und die Ausrichtung in die Schweiz vergeben.

Die EM soll vom 21. – 25. August 2024 in Frauenfeld auf der Sportanlage «Kleine Allmend» durchgeführt werden. Das Kern-OK der Euro 2024, welches sich bereits gebildet hat, wird aus 12 Ressortverantwortlichen unter der Leitung von Gabriel Süss bestehen. Sämtliche Mitglieder des Kern-OK und des erweiterten OK rekrutieren sich aus Faustball- und Turnvereinen der Region. Insbesondere sind Vertreter der Faustballriege des STV Affeltrangen, des STV Bettwiesen, der FG RiWi und von Faustball Kreuzlingen vertreten.

Freitag, 10. Dezember, 17:00 Uhr

Scheitern zum vierten: Mann wird in Konstanz abermals beim Impfausweis-Erschleichen erwischt

Der 34-Jährige legte jeweils eine falschen Impfausweis vor, um das Zertifikat zu erhalten. Bild: Keystone

Schon drei Mal hat ein 34-Jähriger in Konstanzer Apotheken versucht mit einem gefälschten Impfausweis einen elektronischen Nachweis zu ergattern. Wie die Konstanzer Polizei mitteilt, sei der von ausserhalb der Stadt kommende Mann bei diesen Versuchen jeweils immer vom Apothekenpersonal erwischt worden. So auch bei seinem jüngsten Versuch heute in einer Apotheke in der Konstanzer Altstadt. Den Beschäftigten fiel der falsche Ausweis abermals auf, weswegen sie den Vorfall meldeten. Der Mann muss nun erneut mit einer Anzeige rechnen. (red.)

Freitag, 10. Dezember, 16:30 Uhr

Frauenfelder Weihnachtszirkus hat begonnen

14 Bilder 14 Bilder

Im Murg-Auen-Park ist mittlerweile nicht nur der Biber los, sondern auch der Clown. Der Zirkus Stey öffnete gestern abend erstmals seine Türen, in Rahmen der Aktion «Advent Frauenfeld» der Stadt Frauenfeld. Akrobatinnen und Akrobaten, Clowns und Tiere werden noch bis zum 31. Dezember unter dem Motto «Weihnachtstraum - Zirkustraum» auftreten. (aye)

Freitag, 10. Dezember, 15:39 Uhr

Trotz Expertinnenstatus: Wirtschaftsstimme Susanne Giger traute sich Verwaltungsrätin zuerst nicht zu

Susanne Giger (51) ist seit bald vier Jahren Verwaltungsrätin bei Coop. Bild: Tobias Garcia

Bekannt ist Susanne Giger vor allem als Wirtschaftsstimme bei SRF-Sendungen wie «Echo der Zeit» oder «Eco». Als der 51-Jährigen vor vier Jahren aber die Stelle als Verwaltungsrätin bei Coop angeboten wurde, hat die Wirtschaftsexpertin aber dennoch gezögert. «Ich habe so reagiert, wie man oft sagt, dass Frauen reagieren würden», erzählt Giger. Sie sei zuerst unsicher gewesen, ob sie der Stelle gewachsen sei. Ermutigt hätten sie dann aber ihre eigenen Worte, aus dem Mund von Freunden. «Bekannte sagten mir: Susanne, du berichtest im Radio immer, es fehle an Frauen in der Chefetage, weil sie es sich nicht zutrauen, und jetzt zweifelst du an deinen eigenen Worten», sagt Giger. (aye)

Freitag, 10. Dezember, 14:59 Uhr

Regierungsrat entscheidet sich für die Weiterführung der Pooltests an Thurgauer Schulen im 2022

Schülerinnen und Schüler im Kanton Thurgau müssen auch im nächsten Jahr vorerst weiter ins Röhrli spucken. Bild: Gaetan Bally

Der Regierungsrat hat entschieden, dass das präventiv-repetitive Testen ab 3. Januar 2022 an allen Primarschulen (1. bis 6. Klasse), Sekundarschulen und Mittelschulen wie auch an den Privat- und Sonderschulen bis 28. Februar 2022 weitergeführt wird. Dies mit dem Ziel, das Infektionsgeschehen auch nach den Weihnachts- und Sportferien weiter beobachten und beeinflussen zu können. Mitte Februar wird dann eine erneute Lagebeurteilung erfolgen. Seit 25. Oktober werden an Primarschulen einmal pro Woche präventiv-repetitive Tests durchgeführt. Rund 75 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nehmen an den Testungen teil. (red.)

Freitag, 10. Dezember, 14:35 Uhr

64-Jährige kommt unter die Räder - von einem E-Bike

In Steckborn stiess am Freitagmittag eine E-Bikerin mit einer Fussgängerin zusammen. Bild: Jakob Ineichen

Am Freitag, kurz nach 12.15 Uhr fuhr eine E-Bikefahrerin auf der Frauenfelderstrasse in Steckborn in Richtung Eichhölzli. Dabei kam es beim Ortsausgang zum Zusammenstoss mit einer 64-jährigen Fussgängerin, die am Strassenrand in gleicher Richtung unterwegs war. Die Fussgängerin wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die 16-jährige E-Bikefahrerin blieb unverletzt. (red.)

Freitag, 10. Dezember, 14:05 Uhr

In knapp zwei Stunden können die Egnacher Ciao zu Stau sagen

Ein Anwohner machte mit einem Schild sein Leid aufmerksam: Wegen dem ständigen Stau kamen viele nicht mehr aus ihren Ausfahrten raus. Bild: Reto Martin

Lange genug herrschte jetzt zu Stosszeiten in Egnach Schleichverkehr. Wegen dem Bau eines Kreisels an der Romanshornerstrasse beim Einlenker in die Bucherstrasse standen Autofahrer ganz vier Monate lang regelmässig im Stau. Anwohnerinnen und Anwohner hatten teils sogar mühe aus ihren Einfahrten auf die Strasse zu gelangen. Heute um genau 16:00 Uhr soll damit Schluss damit sein - der Kreisel wird endlich eröffnet! Neben dem Egnacher Gemeindepräsident Stephan Tobler wird auch Regierungsrätin Carmen Haag bei der Eröffnung dabei sein. (aye)

Freitag, 10. Dezember, 11:38 Uhr

Grüner Apfel bringt Mohn den Sieg

Von der Swiss Bakery Trophy bringt das Confiserie-Team Mohn Edelmetall nach Sulgen. Ihr «Granny Swiss» wird als bestes Patisserie Produkt eingestuft.

Mohn gewinnt den Preis für das beste Patisserie-Produkt und wird Kantonssieger. Bild: Michel Canonica

Veranstaltet wurde die Swiss Bakery Trophy 2021 während vier Tage im freiburgischen Bulle. Sie fand im Rahmen des Salon Suisse des Goûts et Terroirs – vergleichbar mit der Thurgauer Schlaraffia – statt. Eingereicht wurden 1300 Produkte, welche in den jeweiligen Produktionsorten abgeholt werden. Das Team von Mohn reichte das Maximum von zehn Produkten ein, dies in den Kategorien Bäckerei, Patisserie, Confiserie sowie Snack-Traiteur. Acht davon wurden mit Edelmetall ausgezeichnet.

Freitag, 10. Dezember, 9:50 Uhr

Leiter Tiefbau und Verkehr verlässt die Stadt Frauenfeld

Stadtingenieur Thomas Müller auf einer besonderen Frauenfelder Baustelle: Die Strassenraum-Umgestaltung auf der Talstrasse. Bild: Donato Caspari (März 2021)

Der Leiter Tiefbau und Verkehr der Stadt Frauenfeld, Thomas Müller, hat seine Anstellung als Stadtingenieur per Ende April 2022 gekündigt. Er verlässt die Stadtverwaltung nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch, um sich beruflich neu zu orientieren. Die Stadt schreibt in einer Mitteilung:

«Thomas Müller hat in der Kantonshauptstadt vieles positiv bewegt und im Bereich Verkehrssicherheit manchen Meilenstein gesetzt.»

In seiner Amtszeit seien beispielsweise der Richtplan Verkehr, das Konzept Mobilität 2030 und das Fuss-und Veloverkehrskonzept erarbeitet worden. Zahlreiche weitere Verkehrskonzepte sowie Strassensanierungen habe Thomas Müller –oft auch in enger Zusammenarbeit mit Bund und Kanton –geplant, koordiniert und ausgeführt.

Wichtige Projekte waren die Zeughausbrücke inkl. Kreisel und Wasserkraftwerk, der regionale Radweg, die Neuerschliessungen in der Gertwis und Im Alexander sowie die Sanierung diverser Hauptachsen in der Stadt. Insgesamt wurden während seiner Tätigkeit über 200 Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 100 Millionen Franken im Bereich Tiefbau und Verkehr umgesetzt. Thomas Müller wirkte zudem in zahlreichen Gremien mit. So präsidierte er unter anderem von 2015 bis 2021 sechs Jahre lang den Abwasserverband der Region Frauenfeld.

Freitag, 10. Dezember, 8:40 Uhr

Diessenhofen: Alkoholisiert am Steuer

Ein alkoholisierter Autofahrer musste am Donnerstagabend in Diessenhofen seinen Führerausweis abgeben.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte gegen 21.30 Uhr an der Schlattingerstrases einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 63-jährigen Schweizer einen Wert von 0,59 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts eingezogen. (kapo)

Freitag, 10. Dezember, 6:30 Uhr

Thurgauer des Tages: GC-Captain Abrashi möchte cleverer werden

Fussballer Amir Abrashi aus Bischofszell ist in der Vergangenheit vor allem durch Gelbe Karten und Platzverweise aufgefallen. Bild: Freshfocus/ Claudio Thoma

«Ich bin einer, der immer an die Kante geht. Und das weiss die Mannschaft. Aber in gewissen Situationen muss ich jetzt cleverer sein», sagte Fussballer Amir Abrashi im «Sonntags-Blick» kurz vor dem Spiel gegen den FC St.Gallen am Sonntag, das die Grasshopper mit 4:0 für sich entschieden.

Der Mittelfeldspieler aus Bischofszell hat einen Ruf als Eisenfuss. Am Zürcher Derby im August flog er in der zweiten Halbzeit nach gerade einmal 70 Sekunden vom Platz. «Dieses Derby ist auf meine Kappe gegangen», gibt der GC-Captain zu. Er habe deshalb einige schlaflose Nächte gehabt. Seine Mitspieler seien hässig gewesen. Nach längerem Ausfall wegen Sperrung und Verletzungen hofft Abrashi aber auch mit 31 Jahren noch aus seinen Fehlern zu lernen. Die nächste Möglichkeit dazu kommt diesen Sonntag, mit dem Spiel gegen Luzern. (aye)

Donnerstag, 9. Dezember, 17:15 Uhr

Amriswiler Firma lanciert ein nachhaltiges Weihnachtsmenü

Karin Patton von der Barfuss Brauerei in Schönholzerswilen und Lukas Rösch vom Amriswiler Start-up Ensoy bieten ein nachhaltiges Weihnachtsmenü an. Bild: Manuel Nagel

Das Unternehmen «Ensoy» aus Amriswil möchte möglichst viele Menschen dazu bewegen, ein nachhaltiges Weihnachtsmenü aufzutischen. Dafür haben sie zusammen mit der Barfuss Brauerei aus Schönholzerswilen ein Rezept entwickelt, welches Schweizer Essgewohnheiten mit Tofu verbinden soll. Für 49,90 Franken kann man auf ihrer Website ein Paket bestellen, welches Tofu mit verschiedenen Marinaden, samt Biere der Barfuss Brauerei enthält. Das Menü umfasst einen Apéro mit süss-sauren Tofu-Spiessli und einen Hauptgang mit Tofu im Teig. (luh)

Donnerstag, 9. Dezember, 16:51 Uhr

Enzo Speziale flickt als einziger noch Lederartikel in Frauenfeld

Enzo Speziale flickt in seiner Werkstatt einen Schuh. Bild: Evi Biedermann

Mit seiner Schuhmacherwerkstatt «Il calzolaio» beglückt Enzo Speziale nicht nur Kundinnen und Kunden, sondern auch sich selber. Seit zehn Jahren repariert der 60-Jährige jeden Samstag in der alten Lederfabrik an der St.Gallerstrasse Schuhe, Ledergürtel oder Handtaschen. Vor fast zwei Jahren liess er sich in seinem Hauptberuf frühpensionieren und schätzt jetzt den Kontakt mit seiner Kundschaft umso mehr. Diese kommen zum Teil von weit her, denn Schuhmacher gibt es nicht mehr viele. (bie)

Donnerstag, 9. Dezember, 15:45 Uhr

Kreuzlinger Stadtpräsident, Thomas Niederberger, positiv auf Corona getestet

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger wurde positiv auf Corona getestet. Bild: Andrea Stalder

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger wurde positiv auf Corona getestet und hat sich mit milden Symptomen sofort in Isolation begeben. Regelmässig testet sich Stadtpräsident Thomas Niederberger mit einem Spucktest auf Corona. Nachdem der Test am Donnerstagmorgen positiv ausgefallen war, testete er ein weiteres Mal, mit demselben Ergebnis. Der Stadtpräsident begab sich sofort in Isolation. Er arbeitet ab sofort im Homeoffice. Er weist leichte, grippeähnliche Symptome auf: Thomas Niederberger ist vollständig geimpft. (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 15:22 Uhr

Christbaum in Friedrichshafen gestohlen

Aus einer Christbaumplantage wie hier in Steinhausen LU soll in Friedrichshafen ein Rentner eine Silbertanne gestohlen haben. Bild: Manuela Jans

Weil ein 75-jähriger Mann im Verdacht steht, eine Silbertanne in einer Christbaumplantage gefällt und einfach mitgenommen zu haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell strafrechtlich gegen ihn. Der Förster der Plantage erkannte den gestohlenen Baum auf einer Terrasse in einem Friedrichshafener Wohngebiet wieder und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten hatte der 75-Jährige die Tanne entsorgt. Nichtdestotrotz droht ihm nun aber eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro beziffert. (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 14:50 Uhr

Die Frauenfelder Rüegerholzhalle im Bildvergleich

Die Festhalle Rüegerholz wurde vor einem Jahrhundert in Frauenfeld erbaut. Die Idee einer grossen Festhalle entstand 1919 dank dem städtischen Gesangsverein. Zwei Jahre später stand das Bauwerk im Rüegerholz und öffnete seine Tore für Anlässe aller Art. Und das hat sich bis heute nicht verändert.

1919 hat Frauenfeld durch die damalige Stadtvereinigung an Grösse gewonnen. Die Ortsgemeinden von Frauenfeld (Herten, Horgenbach, Huben, Kurzdorf, Langdorf) wurden zur Einheitsgemeinde fusioniert. Im selben Jahr hat sich der städtische Gesangsverein für die Durchführung des Thurgauischen Kantonalsängerfest 1921 beworben. Damals wurde für grössere Anlässe die kleine Festhütte im Stadtgarten (abgebrochen 1956) benutzt. Doch diese Anlage genüge nicht mehr und «Gross-Frauenfeld» brauche auch eine grössere Festhütte.

Trotz der damals vielen Gegenstimmten aus dem Gemeinderat machte sich der Gemeindeammann Karl Halter stark für diese Idee. Zwei Jahre später lag ein Projekt von den Architekten Brenner & Stutz vor: Eine riesige Festhütte mit 1500 Plätzen im Rüegerholz. Der Kredit von 175’000 Franken wurde bewilligt und die Halle innert drei Monaten unter höchstem Zeitdruck erbaut. So konnte das kantonale Sängerfest in einem neuen, grossen Bauwerk wie geplant im Juni 1921 stattfinden. (red)

Rüegerholzhalle feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum 1921 2021

Donnerstag, 9. Dezember, 13:59 Uhr

Adventskonzert in der evangelischen Stadtkirche Kreuzlingen

Der Handharmonika Club Kreuzlingen und das Konstanzer Akkordeon Ensemble geben nach der zweijährigen Pause wieder ein Konzert. Bild: PD

Nach zweijähriger Pause laden der Handharmonika Club Kreuzlingen und das Konstanzer Akkordeon Ensemble am kommenden Sonntag, 12. Dezember, um 17 Uhr zum gemeinsamen Adventskonzert in die evangelische Stadtkirche Kreuzlingen. Das Orchester steht unter der Leitung des Dirigenten Dorin Grama aus Villingen (D). Gemäss Covid-19 Verordnung gilt Zertifikatspflicht sowie Maskenpflicht. (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 13:15 Uhr

Kinderhort im Frauenfelder Kurzdorf bringt eigenes Kochbuch heraus

Hortleiterin Susi Ammann und die Kinder feiern ihr eigenes Buch. Bild: Donato Caspari

Thai Curry, Kaiserschmarrn und Speckbrötchen: Der Frauenfelder Kinderhort Kurzdorf gibt sein eigenes Kochbuch heraus. Mehr als 80 Rezepte laden zum Nachkochen ein. Dafür hat sich nicht nur Hortleiterin Susi Ammann und ihr Team ins Zeug gelegt, sondern auch die Kinder. Das Kochbuch umfasst Rezepte von Apéros, Salaten, Suppen, salzigen und süssen Hauptgerichten, Znüni- und Zvierideen sowie auch Desserts. Zu finden sind auch Ideen zum Verzieren etwa des Znünis, wenn gerade Halloween vor der Türe steht. (vst)

Donnerstag, 9. Dezember, 12:04 Uhr

Gestohlenes Auto eines Zürcher Hufschmieds ist in Gerlikon aufgetaucht

70’000 bis 80’000 Franken ist das Auto samt Werkstatt wert. Bild: PD

In Wiesendangen ZH haben am Sonntag Unbekannte den Transporter des Hufschmieds Reto Thalmann gestohlen. Samt Werkstatt hat dieser einen Wert von 70'000 bis 80'000 Franken. Wie «Der Landbote» nun berichtet, ist das Fahrzeug in Gerlikon bei Frauenfeld wieder aufgetaucht. Thalmann hatte den Diebstahl sofort der Kantonspolizei Zürich gemeldet und ausserdem auf Facebook um Hilfe gebeten. Der Aufruf in den sozialen Medien zahlte sich aus. Gegenüber dem «Landboten» sagt Thalmann:

«Am Montag meldete sich eine Zeugin, die mein Auto in Gerlikon bei Frauenfeld gesehen hatte. Es ist zum Glück recht auffällig angeschrieben.»

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt den Fund und dass der Kriminaltechnische Dienst zwecks Spurensicherung vor Ort gewesen ist. Auch Thalmann musste eine DNA-Probe für einen Abgleich abgeben.

Laut der Zeugin seien es zwei Täter gewesen, die Tarn-Traineranzüge getragen hätten, sagt Thalmann. Erwischt wurde bisher aber niemand. Laut Michael Roth von der Kantonspolizei Thurgau weiss man deshalb auch nicht, ob die Diebe das Auto mit der Absicht gestohlen haben, sich zu bereichern, oder ob sie es lediglich als Fortbewegungsmittel gebraucht haben. «Wir warnen aber auf jeden Fall davor, Autos offen stehen oder den Schlüssel liegen zu lassen.» (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 11:11 Uhr

Rickenbach fusioniert möglicherweise mit Wilen

Die Gemeinden Rickenbach und Wilen prüfen eine Fusion. Bild: PD

Eine erste Hürde der Gemeindefusion von Rickenbach und Wilen ist geschafft. Der Rickenbacher Souverän hat an der Budgetversammlung diskussionslos und einstimmig einen Kredit von 20‘000 Franken gesprochen. Mit dem Geld soll die Fusion der beiden Politischen Gemeinden durch eine Kommission vertieft geprüft werden; ein entsprechender Antrag war zuvor von der FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen eingebracht worden.

Gemeindepräsident Ivan Knobel wertete das klare Votum der 73 Stimmberechtigten für den Kredit als «ein gutes Zeichen gegenüber unserer Nachbargemeinde Wilen». (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 10:58 Uhr

Rickenbachs Gemeindepräsident Ivan Knobel tritt nicht mehr an

Ivan Knobel wird zu den nächsten Wahlen nicht mehr antreten. Bild: PD

Ivan Knobel hört nach 20 Jahren als Gemeindepräsident von Rickenbach auf. Dies gab er am gestrigen Mittwochabend an der Budgetgemeinde 2022 bekannt. Der Neujahrsapéro 2023 werde für ihn der letzte als Gemeindepräsident sein, erklärte er. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger soll im September 2022 gewählt werden. (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 10:28 Uhr

Der Schlosskauf war ein Glücksfall

Das Schloss Weinfelden. Bild: PD

August von Finck junior, verstorbener Schlossherr von Weinfelden. Bild: Imago

Am Sonntag vor einer Woche ist August von Finck junior im Alter von 93 Jahren verstorben. Der Schlossherr von Weinfelden galt mit seinem Vermögen von über acht Milliarden Franken als reichster Mensch im Thurgau. Stadtpräsidenten Max Vögeli sagt im Interview mit der «Thurgauer Zeitung», welche Bedeutung die Familie von Finck für Weinfelden hat.

«Für Weinfelden war es ein absoluter Glücksfall, dass die Familie von Finck das Schloss 1972 gekauft hat. Sie hat es totalsaniert, wieder aufgebaut und seither sehr sauber unterhalten.»

Max Vögeli, Stadtpräsident Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Ob die Familie von Finck auch Steuern in Weinfelden bezahlt hat, verrät Max Vögeli nicht. «Dazu bin ich nicht befugt und kann es auch nicht.» Er hofft, dass auch nach dem Tod des Schlossbesitzers August von Finck junior das Schloss in guten Händen bleibt und weiterhin gut unterhalten wird. (mte)

Donnerstag, 9. Dezember, 09:45 Uhr

Booster-Impfung ist im Thurgau nicht mehr den Älteren vorbehalten

Auffrischimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen, sind im Thurgau nicht mehr den höheren Alterskategorien vorbehalten. Bild: Keystone/ Alexandra Wey

Im Kanton Thurgau können alle Personen ab 16 Jahren Termine für eine Auffrischimpfung buchen, sofern die letzte Covid-19-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Gleichzeitig werden im Impfzentrum Weinfelden die Kapazitäten ausgebaut. Weitere Impfmöglichkeiten gibt es nach Neujahr dank temporären Impfstationen in den Bezirken. Auffrischimpfungen für Personen unter 30 Jahren erfolgen grundsätzlich mit Pfizer.

Wann es Zeit wird für die sogenannte Booster-Impfung, wird den bereits für die Auffrischimpfung registrierten Personen automatisch via SMS jeweils einen Monat im Voraus mitgeteilt. Die Registration für die Auffrischimpfungen ist unter https://covid19.impf-check.ch möglich. Sofern eine Person zeitlich für die Auffrischimpfung berechtigt ist, kann sie ihren Termin individuell wählen, jedoch nicht den Impfstoff: Es wird in der Regel der gleiche Impfstoff geimpft wie bei den vorherigen Impfungen. Nicht möglich ist ferner eine Booster-Impfung ohne Anmeldung.

Für die Booster-Impfungen werden auch die Regionen wieder berücksichtigt. Ab dem 10. Januar 2022 werden wochenweise von Montag bis Freitag jeweils in zwei Thurgauer Gemeinden gleichzeitig sogenannte Pop-up-Impfstationen aufgestellt. Den Start machen Diessenhofen und Arbon, ab dem 17. Januar folgen für fünf Tage Kreuzlingen und Münchwilen, ab dem 24. Januar Frauenfeld und Amriswil und ab dem 31. Januar Sirnach und Steckborn. Die genauen Standorte in den einzelnen Gemeinden sind auf www.tg.ch/impfen hinterlegt. Anschliessend werden die gleichen Orte in der gleichen Reihenfolge ein weiteres Mal wochenweise besucht. Pro Woche sind so an einem Standort rund 800 Impfungen mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna möglich.

Das Impfzentrum in Weinfelden ist während sieben Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Kapazität wurde ab dem 6. Dezember von 10 auf 14 Spuren erweitert. Dies ermöglicht insgesamt rund 2000 Impfungen pro Tag. (red)

Donnerstag, 9. Dezember, 6.05 Uhr

Gerda Buhl, PH-Rektorin in Schaffhausen, hinterfragt wegen Pandemie Lehrverständnis

Die Rektorin der PH Schaffhausen, Gerda Buhl, war zehn Jahre Lehrerin an der Sekundarschule Romanshorn. Bild: PD

«Ich war gerne Lehrerin und bin jetzt sehr gerne Rektorin», sagt Gerda Buhl in den «Schaffhauser Nachrichten». Der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen (PHSH) hat die 55-Jährige Ende 2020 zur neuen Rektorin gewählt. Davor unterrichtete die Lehrerin aus Stein am Rhein unter anderem zehn Jahre die Fächer Mathematik, Physik, Biologie und Deutsch an der Sekundarschule Romanshorn.

Seit dem 1. August kümmert sich Buhl nun um die Ausbildung des zukünftigen Lehrpersonals – und dies in einer Zeit, in der Schulen bei der Pandemiebekämpfung im Fokus stehen. Darauf angesprochen meint Buhl: «Wir müssen selber unser Lehr- und Lernverständnis auf dem Laufenden halten und im Kontext der Coronapandemie ein Stück weit hinterfragen.» (aye)

Mittwoch, 8. Dezember, 17:30 Uhr

Bild des Tages: Goldige Kläuse

Mina und Momo geben den Klaus. Bild: PD

Mina (8 Jahre) und Momo (9 Monate) of Goldenlove wünschen allen eine schöne Adventszeit. Das allerliebste Foto stammt von Cornelia Hanhart aus Romanshorn.

Mittwoch, 8. Dezember, 17:32 Uhr

Karambolage wegen Unachtsamkeit

(red) Auf der Kreisstrasse zwischen Büsingen und Abzweigung zur Gennersbrunnerstrasse ist es Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten gekommen. Ein 38-jähriger Thurgauer Golf-Fahrer musste wegen Gegenverkehr kurz bremsen, was jedoch ein 31-jähriger hinterherfahrender Peugeot-Fahrer aus dem Kanton Schaffhausen und ein 60-jähriger Renault-Fahrer aus dem Kreis Konstanz zu spät bemerkten. Die drei Autos prallten aufeinander, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von 10'000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand.

Mittwoch, 8. Dezember, 16:14 Uhr

Gymnastikgruppe Kreuzlingen: Kuriose und erfolgreiche Meisterschaften

Die erfolgreichen Turnerinnen aus Kreuzlingen. Bild: PD/Olivia Fleischmann

(red) Am Wochenende reisten rund 55 Turnerinnen der Gymnastik-Gruppe Kreuzlingen nach Schaffhausen an die Schweizer Meisterschaften. Kurzfristig entschied der Schweizerische Turnverband, dass alle Gruppen direkt nach ihren Vorführungen wieder abreisen müssen und die Rangverkündigung nur digital stattfindet. Die Turnerinnen waren jedoch froh, dass endlich wieder Meisterschaften stattfinden

Für die Gruppe Jugend 4 war es die erste Teilnahme an Schweizer Meisterschaften, die sie sich mit dem 5. Rang belohnten. Für die Gruppe Jugend 2 sprang trotz einer Musikpanne der Schweizer Meistertitel heraus. Die Gruppe Jugend 3 zeigte ihre Wettkampfkür mit Keulen. In ihrer Kategorie mit Handgeräte (mehr als 16 Turnerinnen) waren sie jedoch die einzigen Teilnehmer, sodass sie der Sieg automatisch nach Kreuzlingen ging.

Mittwoch, 8. Dezember, 16:30 Uhr

Frauenfeld: Zwei Jungochsen suchen einen Namen

Wer weiss gute Namen für die beiden Tiere? Bild: PD

(ma) Biolandwirt und Stadtrat Andreas Elliker kommt diesen Freitag von 16 bis 20 Uhr mit zwei namenlosen Jungochsen aus seinem Stall an den Meitlibrunnen in der Frauenfelder Altstadt. Die Bevölkerung kann die beiden Tiere besichtigen und Namensvorschläge einreichen. Zur vorweihnachtlichen Viehschau gibt es Bratwürste mit Fleisch aus Ellikers Zucht und Glühmost. Die beiden Tiere sind die Hauptdarsteller des Ochsenfladenbingos, das am 22. April 2022 auf Ellikers Bachhof in Frauenfeld-Osterhalden über die Bühne geht.

Mittwoch, 8. Dezember, 16:05 Uhr

Im Betreuten Wohnen im AZP Frauenfeld ist schon länger ein Zimmer frei

(ma) Eine WG für ältere Menschen: Diese Abteilung auf dem Areal des Alterszentrums Park (AZP) in Frauenfeld ist in Sachen Grösse nicht vergleichbar mit dem Alters- und Pflegeheim. Aktuell gestalten zwei ältere Frauen und vier ältere Männer gemeinsam ihren Alltag in einem grossen Haus. Seit einiger Zeit ist zudem ein Zimmer frei.

Am Backen: Bewohner Paul Hagen mit Gruppenleiterin Samanda Nigro. Bild: Mathias Frei

Mittwoch, 8. Dezember, 15:08 Uhr

Wil: Ungenügend gesicherte Ladung fliegt Auto in Frontscheibe

Die kaputte Frontscheide des Wagens. Bild: Kapo SG

(kapo SG) Ein 29-jähriger Mann fuhr am Dienstag, kurz vor 10.50 Uhr,mit seinem Auto und einem Beifahrer von Wil Richtung St. Gallen auf die Autobahn A1 ein. Gleichzeitig fuhr eine unbekannte Person in einem Lieferwagen mit Anhänger vor ihm in dieselbe Richtung. Dabei fiel ein Gegenstand aufgrund mutmasslich ungenügender Sicherung aus dem Anhänger des Lieferwagens. Dieser prallte zuerst auf die Fahrbahn und anschliessend in die Frontscheibe des Autos des 29-Jährigen. Die Frontscheibe zersprang folglich. Der 29-Jährige Mann und sein 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der 29-jährige Autofahrer musste sein Auto bei einer Raststätte anhalten und abschleppen lassen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Mittwoch, 8. Dezember, 14:54 Uhr

Hauptwil: Gehring wird jetzt «Restaurant-Tester»

Matthias Gehring an seiner letzten Gemeindeversammlung in Hauptwil-Gottshaus. Bild: Barbara Hettich

(red) An der Budget-Gemeindeversammlung von Hauptwil-Gottshaus am Dienstagabend verabschiedete das Dorf nach zehn Jahren seinen scheidenden Gemeindepräsidenten. Matthias Gering tritt per Ende Jahr zurück. Er hatte eigentlich Gemeindeoberhaupt in Thal SG werden wollen, seine Kandidatur war am 28. November aber nicht von Erfolg gekrönt.

«Was Matthias nun braucht, ist ein neuer Job», sagte Bischofszells Stadtpräsident Thomas Weingart, der mit Kollegen und Kollegin aus Hohentannen, Zihlschlacht und Volksschule als Gast der Gemeindeversammlung beiwohnte. Mit entsprechenden Gutscheinen ausgestattet wurde Gehring als Restaurant-Tester auf den Weg geschickt.

Mittwoch, 8. Dezember, 14:05 Uhr

Eine Café mit Velowerkstatt

Das «Daiii bike and brew» verein Gastro, Boutique und Velowerkstatt. Bild: PD

«Gerade durch die Pandemie haben viele das Velofahren neu entdeckt, vor allem Frauen. Ich bin also guter Hoffnung, dass wir Erfolg haben werden.»

Stefan Küng Bild: Keystone

(aye) Das sagt Radsportler Stefan Küng aus Wilen. Der 28-Jährige hat am Samstag, gemeinsam mit fünf weiteren Radsportbegeisterten, ein Lokal eröffnet, mit einem, zumindest für die Deutschschweiz, noch aussergewöhnlichen Konzept. Im «Daiii bike and brew» in Zürich-Enge kann man nicht nur Essen und sich ein Feierabendbier gönnen, sondern auch sein Velo reparieren lassen und neues Sportzubehör kaufen. Küng, der fünffache Schweizermeister im Zeitfahren, möchte mit dem Velocafé einen Treffpunkt für neue, alte und vielleicht noch werdende Radsportbegeisterte schaffen.

Mittwoch, 8. Dezember, 13:53 Uhr

3476 Fälle in einer Woche

(red) Die am Montag aktualisierten Corona-Zahlen des Kantons Thurgau besagen 3476 neue Fälle gegenüber der Vorwoche. 52 Personen seien hospitalisiert, 9 Patienten befinden sich auf der Intensivstation. Verstorben sind 9 Menschen. 70,7 Prozent der Thurgauer Einwohner über 12 Jahren hätten mindestens eine Impfdosis erhalten.

«Die Impfung wirkt», sagte Gesundheitsdirektor Urs Martin am Mittwochmorgen in der Sitzung des Grossen Rates. Auf die Intensivstationen kämen derzeit nur einzelne geimpfte Coronapatienten mit schweren Vorerkrankungen. Ansonsten lägen dort nur ungeimpfte Personen. Ähnlich sei die Lage auch ausserhalb der Intensivstation. Von 50 Patienten, die sich wegen einer Coronainfektion in Spitalpflege befinden, seien 44 ungeimpft.

Mittwoch, 8. Dezember, 11:08 Uhr

Thurgauer Regierungsrat hält an weitergehenden Massnahmen fest

Die Massnahmen im Thurgau gehen weiter als die des Bundes. Sie gelten weiterhin. Bild: PD

(red) Nachdem der Regierungsrat des Kantons Thurgau vergangene Woche insbesondere eine Ausdehnung der Maskenpflicht beschlossen hatte, hat auch der Bundesrat zusätzliche Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 eingeführt. In einer Mitteilung schreibt die Kantonsregierung am Mittwoch:

«Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat die Lage analysiert und entschieden, dass die weitergehenden kantonalen Massnahmen dringend angezeigt bleiben.»

Es seien dies die Maskenpflicht in den Aussenbereichen von Veranstaltungen, Märkten oder Messen, sowie die Maskentragpflicht in Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs. Auch bei Veranstaltungen im Innern gelte eine Maskenpflicht, ebenfalls bei 3G- und 2G-Veranstaltungen. Diese Maskentragpflicht gelte unabhängig davon, ob der Zugang auf Personen mit einem Zertifikat beschränkt ist.

Die verstärkten Massnahmen des Bundes ab 6. Dezember. Bild: PD

Mittwoch, 8. Dezember, 10:06 Uhr

Frauenfeld: Weihnachtsmarkt findet statt, Neujahrsempfang nicht

Eine Aufnahme vom Frauenfelder Weihnachtsmarkt von 2019 Bild: Donato Caspari

(red) Aufgrund der epidemiologischen Lage hat der Bundesrat ab 6. Dezember 2021 die nationalen Massnahmen wieder verstärkt. Dabei weitet er die Zertifikats- und Maskenpflicht aus und führt Ersatzmassnahmen wie eine Sitzpflicht während der Konsumation oder das Erheben der Kontaktdaten ein, wo Maskentragen nicht möglich ist.

Eine Durchführung von Messen und Märkten sei im Freien unter Einhaltung der Maskenpflicht weiterhin gestattet. Deshalb wurde entschieden, dass der traditionelle Frauenfelder Weihnachtsmarkt vom 17. bis 19. Dezember 2021 stattfinden kann, sollte sich die Lage nicht weiter zuspitzen, schreibt die Stadt Frauenfeld in einer Mitteilung.

Gleichzeitig muss der Neujahrsempfang 2022, bei dem es sich um einen Apéro im Innenbereich handelt, abgesagt werden. Der Stadtrat bedauert sehr, erneut nicht mit den Einwohnerinnen und Einwohnern von Frauenfeld auf das neue Jahr anstossen zu können.

Mittwoch, 8. Dezember, 09:19 Uhr

Eschlikon: Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Ein Polizist führt bei einem Fahrzeuglenker eine Atem-Alkoholkontrolle durch. Symbolbild: AGZ

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Mittwoch in Eschlikon einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Kurz nach 0.15 Uhr hielt eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau einen Autofahrer auf der Stöckstrasse zur Kontrolle an, der wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemlufttest ergab beim 40-jährigen Schweizer einen Wert von rund 0.7 mg/l (also umgerechnet etwa 1,4 Promille). Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

Mittwoch, 8. Dezember - 06:00 Uhr

Therese Schläpfer tritt als Gemeindepräsidentin von Hagenbuch zurück

Weil sie 2014 die Steuern wegen einer Flüchtlingsfamilie erhöhen wollte, erlangte die Gemeindepräsidentin von Hagenbuch, Therese Schläpfer, nationale Bekanntheit. Mit «Sozialhilfe-Schreck» betitelte sie der «Blick», als Schläpfer 2019 in den Nationalrat einzog. Nun hat sich die SVP-Politikerin wegen der Doppelbelastung der beiden Posten schweren Herzens dazu entschieden, im Frühling 2022 von ihrem Amt in Hagenbuch zurückzutreten, wie sie in einer Mitteilung verlauten liess. Die 62-Jährige schreibt:

Ihr Posten ist ab 2022 frei. Therese Schläpfer tritt als Hagenbucher Gemeindepräsidentin zurück. Bild: Keystone

«Zu oft musste ich Sitzungen im Zusammenhang mit der Gemeinde verschieben oder mich vertreten lassen, da die Reise von oder nach Bern gegen zwei Stunden beträgt.»

Schläpfer ist seit 2014 Gemeindepräsidentin in Hagenbuch. In Zukunft möchte sie sich auf ihre Funktion als Nationalrätin fokussieren. (aye)

Dienstag, 07. Dezember, 17:15 Uhr

Der Motocrosssportler Andy Baumgartner im Bildvergleich

Andy Baumgartner (Jahrgang 1991) wuchs in Romanshorn auf. Bereits als Fünfjähriger begann er mit dem Motocross-Sport. Das Foto links zeigt ihn beim elterlichen Landwirtschaftsbetrieb vor dem Rennsaisonstart 2003 auf einem 65-ccm-Töff. Nach zahlreichen Meistertiteln in der Jugendklasse stiess er bis an die internationale Spitze vor und wurde mehrfach Schweizer Meister in der höchsten Kategorie International Open. Heute ist er auch Nachwuchs-Trainer und sitzt hier auf einem 350-ccm-Töff.

Andy Baumgartner früher und heute 2003 2021 Helio Hickl

Dienstag, 07. Dezember, 16:20 Uhr

Bäckerinnen-Kalender verkaufen sich überraschend gut – sogar im Ausland

Sie wollen den Beruf sexyer machen: Diese Thurgauer Bäckerinnen veröffentlichten einen Kalender mit aufreizenden Fotos aus der Backstube. Bild: PD

(red) Sie posieren leicht bekleidet in der Backstube und zeigen ihre Backwaren. Die Thurgauer Bäckerinnen wollten damit das Image ihres Berufes aufpolieren. Damit sorgten sie einerseits für Kritik. Andererseits scheint ihr Vorhaben Früchte zu tragen. Die Kalender verkaufen sich überraschend gut, wie «FM1-Today» berichtet. Nachdem eine deutsche Bäckerzeitschrift über die Damen berichtet hat, sollen auch Bestellungen aus Deutschland eingegangen sein. Der Bestand ist mittlerweile erschöpft, jetzt brauchen die Bäckerinnen Nachschub.

Dienstag, 07. Dezember, 14:55 Uhr

Gärtnerei Gschwend verkauft «Rotes Gold» aus Egnach

Safranfäden sind äusserst wertvoll. Bild: PD

(red) Viktor Gschwend von der gleichnamigen Gärtnerei in Egnach hat mit seinen Mitarbeitenden rund 3000 Safranknollen in Neukirch und Romanshorn gepflanzt. Im Oktober dieses Jahres konnten die ersten Safranfäden geerntet und getrocknet werden. Das «Rote Gold» – einheimischer Safran kostet aktuell 20 bis 30 Prozent mehr als Gold – verkauft Gschwend ab sofort in seinen Filialen.

Dienstag, 07. Dezember, 14:30 Uhr

Bild des Tages: Kreuzlinger Yoga-Gruppe geht Eisbaden im Bodensee

Die Teilnehmenden müssen es drei Minuten im eiskalten Wasser aushalten. Bild: Donato Caspari

Dienstag, 07. Dezember, 13:39 Uhr

GLP Thurgau verzichtet auf Regierungsrats-Kandidatur

Noch ist er alleiniger Kandidat für den Thurgauer Regierungsrat: Dominik Diezi, derzeit Arboner Stadtpräsident. Bild: Ralph Ribi

(red) An seiner Sitzung vom 6. Dezember beschloss der Vorstand der GLP Thurgau, auf eine Kandidatur für die Ersatzwahlen des Regierungsrates am 13. Februar 2022 zu verzichten. Stefan Leuthold, Co-Präsident der GLP Thurgau, fasst den Entscheid des Kantonalvorstands wie folgt zusammen:

«Der von der Mitte/CVP nominierte Dominik Diezi ist ein valabler und gut qualifizierter Kandidat, welcher der GLP politisch sehr nahesteht. Er unterstützt in vielen Fällen unsere grünliberalen Anliegen im Grossen Rat. Es ergibt deshalb für uns keinen Sinn, diese Kandidatur zu konkurrenzieren.»

Die GLP würde es jedoch begrüssen, wenn sich bis zur Anmeldefrist weitere Personen für dieses Amt bewerben - damit mehrere Kandidierende zur Wahl stehen und somit die Thurgauer Stimmbevölkerung eine echte Auswahl für die Nachfolge der abtretenden Regierungsrätin Carmen Haag hat.

Dienstag, 07. Dezember, 11:54 Uhr

Steinach: Unbewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft

(red) Am Montag, 6. Dezember, hat die Kantonspolizei St.Gallen kurz nach 14 Uhr die Meldung von einem unbewaffneten Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft erhalten. Tatort war die Hauptstrasse in Steinach. Ein unbekannter Täter betrat das Lebensmittelgeschäft, bezahlte mit Münzgeld und griff anschliessend in die geöffnete Kasse. Daraus entnahm er in Anwesenheit der Verkäuferin eine geringe Menge Bargeld, wie es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst.

Anschliessend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei leitete umgehend eine gross angelegte Fahndungsaktion ein, bei der auch Diensthunde zum Einsatz kamen. Der Täter ist noch flüchtig.

Dienstag, 07. Dezember, 10:29 Uhr

Thurgauer Arbeitslosenquote stagniert bei 2,1 Prozent

(red) Die Arbeitslosenquote bleibt im Kanton Thurgau im November gleich wie im Vormonat bei 2,1 Prozent. Per 30. November waren 3303 Personen arbeitslos; das sind 57 Arbeitslose mehr als im Oktober mit 3246. Eine stärkere Erhöhung ist bei den Stellensuchenden zu verzeichnen. Bei den drei Thurgauer RAV-Zentren waren 6709 Stellensuchende gemeldet. Die Anzahl stieg innerhalb eines Monats um 184. Die Quote der Stellensuchenden stieg entsprechend von 4,2 Prozent im Oktober auf 4,3 Prozent im November. Positiv zu werten ist, dass es im November wiederum einen Zuwachs an offenen Stellen gab und die aktuellen Arbeitslosenzahlen deutlich unter denjenigen von November 2020 liegen

Dienstag, 07. Dezember, 09:25 Uhr

HC Thurgau setzt vorerst auf 2G

(red) Für das heutige Heimspiel des HC Thurgau gegen den HC Sierre um 20 Uhr gilt in der Weinfelder Güttingersreuti das 2G-Prinzip. Einlass als Besucherin oder Besucher erhält demnach nur noch, wer über einen gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis verfügt. Ungeimpfte mit negativem Testergebnis erhalten keinen Zutritt mehr. Der HCT reagiert damit auf die strengeren Vorschriften zur Eindämmung der Coronapandemie.

Hobi Dominic vom HC Thurgau gegen Bezina Goran vom HC Sierre. Bild: Mario Gaccioli

Zwar wäre die 3G-Regel im Stadion weiterhin möglich gewesen, hätte aber dazu geführt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer eine medizinische Maske hätten tragen müssen und dass die Konsumation im Stadion nur noch im Sitzen möglich gewesen wäre. Mit der 2G-Regel besteht weder eine Maskentragpflicht im Stadion noch gibt es Einschränkungen punkto Konsumation. Nach dem Sierre-Spiel will der HCT die Situation neu evaluieren.

Dienstag, 07. Dezember, 7:00 Uhr

Schmerzhafte Transformation beim SRF

SRF-Direktorin Nathalie Wappler ist in Kreuzlingen aufgewachsen. Bild: Gaetan Bally

«Dass die Qualität der Sendungen ungebrochen hoch ist, wird uns regelmässig von unabhängiger Stelle attestiert», verteidigt sich Nathalie Wappler, Direktorin von SRF in einem Interview über die Sparmassnahmen in ihrem Unternehmen in der «NZZ am Sonntag». Dennoch gibt die in Kreuzlingen aufgewachsene Chefin zu, dass ein Abbau stattgefunden habe. Gerade in den letzten Monaten haben einige Aushängeschilder das SRF verlassen, gingen wichtige Sportrechte – etwa die Champions League – verloren und wurden alte Formate durch neue, digitale ersetzt. Auf die daraus resultierende Unzufriedenheit der Mitarbeitenden angesprochen, sagt Wappler: «Eine derart grosse Transformation ist mit Irritation verbunden. Die letzte Zeit war schmerzhaft, aber wir haben die Talsohle durchschritten und sind jetzt auf Kurs.» (aye)

Montag, 06. Dezember, 17:29 Uhr

Die Weinfelder Bochselnacht wird abgesagt

Bilder vom Bochselnacht-Umzug 2020 Bild: Reto Martin

Wie die Schulen und die Stadtkanzlei Weinfelden heute mit grossem Bedauern mitteilen, muss die traditionelle Bochselnacht in diesem Jahr abgesagt werden. Aufgrund der pandemiebedingten Vorgaben sei der gemeinsame Umzug mit rund 900 Schülerinnen und Schülern zuzüglich Zuschauern und insbesondere das gemeinsame Singen des Bochselnachtlieds auf dem Rathausplatz nicht möglich. Die Bochselnacht findet normalerweise jeweils am letzten Donnerstag vor Weihnachten statt. Damit die Kinder nicht schon wieder auf ein Erlebnis verzichten müssen, sollen wenn möglich dezentrale Umzüge von den Schulzentren aus im Quartier stattfinden. Das Bochselnachttheater wird, Stand heute, wie geplant als 3G-Anlass durchgeführt, wie die Schulen und die Stadtkanzlei Weinfelden mitteilt. (red.)

Montag, 06. Dezember, 17:10 Uhr

Frauenfeld: Biber in der Murg gesichtet

Im Murgauenpark sind jenste Bäume angeknabbert, denn in Frauenfeld geht der Biber um. Doch die Frage bleibt: wo denn genau? In der «Du bisch vo Frauefeld wenn...»-Facebook-Gruppe fragt eine Userin nach Tipps, wo man den Biber an der Murg finden kann. Die meisten User wissen es nicht, oder aber haben Angst, dass die Tiere durch Menschenandrang verscheucht würden. Aber wer im Video erkennt, wo wir den nachtaktiven und scheuen Biber entdeckt haben, weiss beim nächsten Spaziergang an der Murg vielleicht, wo man etwas genauer hinschauen muss. (aye)

In der Frauenfelder Murg können zurzeit mit etwas Glück Biber gesichtet werden. Video: Aylin Erol

Montag, 06. Dezember, 15:31 Uhr

Pfarrer Paul Wellauer schafft das absolute Mehr für den Kirchenratseintritt

Das neu gewählte Kirchenratmitglied, Pfarrer Paul Wellauer neben Synodepräsidentin Judith Hübscher Stettler. Bild: PD

Der Bischofszeller Pfarrer Paul Wellauer ist von der Synode als sechstes Mitglied in den Kirchenrat der Evangelischen Kirche Thurgau gewählt worden. Der 54-Jährige setzte sich im dritten Wahlgang hauchdünn gegen den Aadorfer Pfarrer Steffen Emmelius durch. Bei 105 gültigen Stimmen erreichte Wellauer im dritten Wahlgang mit 53 Stimmen exakt das für die Wahl notwendige absolute Mehr. Auf Steffen Emmelius entfielen 52 Stimmen. Am 1. Juni 2022 wird Wellauer sein neues Amt antreten, genauso wie die neue Präsidentin der Evangelischen Kirche Thurgau, die Theologin Prof. Dr. Christina Aus der Au antreten. (red.)

Montag, 06. Dezember, 14:38 Uhr

Tausende Lichter auf 14 Metern Höhe

Besonders schön anzusehen ist der Christbaum im Romanshorner Hafen bei Nacht. Bild: Manuel Nagel

Der diesjährige Weihnachtsbaum am Hafen in Romanshorn steht nun in seiner vollen Pracht. Gespendet hat ihn die Familie Saameli aus Hefenhofen. Der Baum wurde Mitte November per Lastwagen nach Romanshorn transportiert. Zu bestaunen ist die geschmückte Tanne noch bis zum 6. Januar. (hol)

Montag, 06. Dezember, 13:16 Uhr

Velofahrer nach Zusammenstoss mit einem Auto verletzt

Der 18-jährige Velofahrer wurde verletzt ins Spital gebracht. Bild: Benjamin Manser

Nach dem Zusammenstoss mit einem Auto in Roggwil musste am Montagmorgen ein Velofahrer ins Spital gebracht werden. Ein 52-jähriger Autofahrer war kurz vor 7 Uhr auf der St. Gallerstrasse von Arbon in Richtung Roggwil unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er links in die Grünaustrasse abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit einem Velofahrer, der auf der St.Gallerstrasse in die Gegenrichtung fuhr. Der 18-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. (red)

Montag, 06. Dezember, 11:20 Uhr

Mehrere zehntausend Franken Sachschaden nach Vollbrand in Egnach

Beim Brand des leerstehenden Hauses in Egnach wurde niemand verletzt, die Ursache bleibt aber noch ungeklärt. Bild: kapo tg

Am Montag kurz nach 4 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Haus an der Bahnhofstrasse in Flammen stehe. Die Feuerwehren Egnach und Arbon kamen mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand des leerstehenden Hauses löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf mehrere zehntausend Franken. Wieso der Brand im leerstehenden Haus ausgebrochen ist, wird durch den Brandermittlungsdienst und den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Die Polizei sucht deshalb nun Zeugen. Wer im Zusammenhang mit dem Brandausbruch Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter der Nummer 058 345 21 00 melden. (kapo)

Mehr Hintergründe:

Montag, 06. Dezember, 11:11 Uhr

Samichlaus liess sich in Diessenhofen vertreten

Weil der Chlausbesuch in Diessenhofen wegen Corona abgesagt werden musste, können Kinder ihr Säckli nun in den Läden in und um Diessenhofen abholen - auch ohne Sprüchli aufsagen. Bild: Dieter Ritter

Bis 2019 kam er jedes Jahr und hielt Audienz beim Diessenhofer Siegelturm, auf einer Bühne neben dem riesigen Weihnachtsbaum. Die Detaillisten-Vereinigung Diessenhofen (DVD) lud ihn jeweils samt Schmutzli und Esel ein. Doch diesmal gab es keine Versli und auch kein Eseli zum Streicheln. Der Samichlaus aus dem Tannenwald kam nicht nach Diessenhofen, aus Respekt vor Corona. Stattdessen wurden dreihundert Chlaussäckli, gefüllt und teilweise finanziert durch die Mitglieder des Industrie- und Gewerbevereins Diessenhofen (IGVD), in den Länden in und um Diessenhofen platziert. Die Diessenhofer Kinder gehen also auch in diesem Jahr nicht leer aus. (red.)

Montag, 06. Dezember, 10:46 Uhr

Schriftsteller Pedro Lenz offenbart seine Thurgauer Wurzeln

Pedro Lenz liest im Bernerhaus in Frauenfeld. Bild: Claudia Koch

Der Langenthaler Schriftsteller Pedro Lenz gastierte am Sonntagnachmittag im Bernerhaus in der Altstadt von Frauenfeld. In breitem Berndeutsch las er vor Gemälden der Künstlerin Heike Müller, deren Bilder noch diese Woche ausgestellt sind. Lenz’ wortgewandte Reise zog auch durch den Thurgau, denn sein Vater hat Wurzlen in Uesslingen. (clk)

Montag, 06. Dezember, 10:11 Uhr

Münchwiler Weihnachtszauber gestartet

Erich und Helene Berger, Inhaber Restaurant by Bergers, und Simon Dahinden, Vorsitzen-der der Bankleitung Münchwilen-Tobel, im Alfred Sutter Park Bild: PD

In Münchwilen ist der Weihnachzauber eröffnet. Initiiert von der Raiffeisen Münchwilen-Tobel, bewirten Erich und Helene Berger noch bis am 23. Dezember im malerischen Sutter-Park ihre Gäste – jeweils Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr. Da der Anlass im Freien stattfindet, besteht keine Zertifikatspflicht. (kuo)

Montag, 06. Dezember, 09:30 Uhr

Aufbauarbeiten für Chlausmarkt Frauenfeld

Marktstände vor dem Regierungsgebäude Bild: Samuel Koch

Im Stadtzentrum von Frauenfeld laufen die Vorbereitungen für den Chlausmarkt auf Hochtouren. Etliche Marktstandbetreiber stellen ihre Stände zwischen Vorstadt und Promenade auf und bieten ihre Sachen feil. Der Frauenfelder Chlausmarkt dauert von 9 bis 18 Uhr. (sko)

Montag, 06. Dezember, 7:00 Uhr

Thurgauer Verhaltensforscherin weiss, dass eine Impfpflicht nicht alle Probleme löst

«Eine Impfpflicht ersetzt nicht die Aufklärung.» Das sagt Dr. Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin am Thurgauer Wirtschaftsinstitut in Kreuzlingen, in einem Interview mit dem ZDF. Seit der Einführung der Impfpflicht in Österreich wird nun auch in Deutschland darüber diskutiert. Die Psychologin erklärt, dass auch bei einer Impfpflicht nicht vergessen werden dürfe, welche Schritte unternommen werden müssten, damit die Akzeptanz in der Gesellschaft möglichst hoch sei. Schmelz sagt:

Katrin Schmelz ist Psychologin und Verhaltensforscherin des Thurgauer Wirtschaftsinstituts Bild: PD

«Menschen, die unter einer Impfpflicht von Impfgegnern zu Befürwortern werden, werden das, weil sie in der Zwischenzeit ihre Überzeugungen geändert haben»

Man müsse also mit oder ohne Impfpflicht weiter in Aufklärungsarbeit investieren, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass die Impfung wirkungsvoll sei und dazu diene, dass alle ihre Freiheiten wiedergewinnen können. (aye)

Sonntag, 5. Dezember, 12:56 Uhr

Fussgängerin angefahren

In Kreuzlingen wurde eine Fussgängerin angefahren. Bild: Reto Martin

Eine 17-jährige Fussgängerin wollte am Samstag, kurz vor 18 Uhr, die Unterseestrasse auf dem Fussgängerstreifen beim Kreisel Rebstockplatz in Kreuzlingen überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto touchiert, das stadtauswärts in Richtung Kreisel fuhr. Die Fussgängerin stürzte zu Boden, blieb aber weitgehend unverletzt. Die Lenkerin oder der Lenker des Autos fuhr ohne anzuhalten weiter.

Wer Angaben zum Auto respektive zur Lenkerin oder zum Lenker machen kann, soll sich gemäss der Polizei beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter der Nummer 058 345 20 00 melden. (kapo/red)

Sonntag, 5. Dezember, 09:52 Uhr

Brand in Küche

In Sirnach kam es zu einem Brand, verletzt wurde niemand. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Die Bewohnerin und der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Fischingerstrasse in Sirnach bemerkten am Samstag, kurz nach 20 Uhr, einen Brand in der Küche. Die beiden schlugen Alarm und konnten das Feuer, das auf der Küchenkombination ausgebrochen war, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Sirnach löschen.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist einige zehntausend Franken hoch. Zur Klärung der Brandursache hat der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau zusammen mit einem Elektroinspektor die Arbeit aufgenommen. (kapo/red)

Sonntag, 5. Dezember, 09:20 Uhr

Hoher Sachschaden

Die Polizei sucht nach Überholmanöver Zeugen. Bild: kapo

Eine 19-jährige Autofahrerin war gegen 22 Uhr auf der Sulgerstrasse in Richtung Sulgen unterwegs. Wie sie gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau sagte, wurde sie ausgangs Bürglen von einem anderen Auto überholt. Die 19-Jährige erschrak, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet neben die Strasse. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Die Lenkerin oder der Lenker des überholenden Autos fuhr weiter.

Wer Angaben zum überholenden Auto machen kann, soll sich geäss der Polizei beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter der Nummer 058 345 25 00 melden. (kapo/red)

Samstag, 4. Dezember, 16:45 Uhr

80-Jähriger gerät mit Auto auf Gegenfahrbahn

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos in Guntershausen bei Aadorf musste am Samstag ein Mann ins Spital gebracht werden.

Bild: Kapo TG

Ein 80-jähriger Autofahrer war kurz vor 12 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Aadorf unterwegs. Beim Ortsausgang geriet er gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Auto.

Der 80-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 40-jährige Lenker des anderen Autos wurde ebenfalls verletzt, suchte aber selbstständig einen Arzt auf. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. (kapo/vat)

Video: Katja Jeggli/BRK News

Samstag, 4. Dezember, 12:48 Uhr

Ersatzwahl in den Regierungsrat: Mitte Thurgau nominiert Dominik Diezi

Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi möchte Nachfolger von Regierungsrätin Carmen Haag werden. Bild: Benjamin Manser

An ihrer Delegiertenversammlung nominierte die Mitte Thurgau am Samstagvormittag in Aadorf den Arboner Stadtpräsidenten Dominik Diezi ohne Gegenstimme zu ihrem offiziellen Kandidaten für die Ersatzwahl in den Regierungsrat. Diese wird nötig durch den angekündigten Rücktritt von Mitte-Regierungsrätin Carmen Haag per Ende Mai 2022. Bislang hat keine andere Partei Anspruch auf den Sitz der Mitte erhoben. Eingaben für die offizielle Wahlliste sind noch bis 20. Dezember möglich. Weiter haben die Delegierten der Mitte Thurgau zwei Ja-Parolen zu eidgenössischen Vorlagen beschlossen: Einerseits zum Tabakpräventionsgesetz, anderseits zum Mediengesetz. Die eidgenössische Volksabstimmung wie auch die Ersatzwahl in den Thurgauer Regierungsrat finden am 13. Februar 2022 statt.

Samstag, 4. Dezember, 08:52 Uhr

28 Jährige muss Führerausweis abgeben

Bild: Daniel Duschletta / Kantonspolizei Thurgau

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte am Freitag gegen 21.30 Uhr an der Bahnhofstrasse in Weinfelden einen Autofahrer. Weil die Atemalkoholprobe beim 28-jährigen Bosnier einen Wert von 0,53 mg/l ergab, wurde sein Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen. (kapo/red)

Freitag, 3. Dezember, 17:22 Uhr

Sachschaden an Schiffen, jedoch nicht an Fahrzeugen

Am Donnerstag gegen 15.10 Uhr touchierte eine Fähre aus bislang ungeklärter Ursache bei der Fahrt im BSB Hafen Friedrichshafen mit zwei an den Anlegestellen stillliegenden Fahrgastschiffen. Dies verursachte diverse Schäden an den drei beteiligten Schiffen in Höhe von insgesamt zirka 28'000 Euro, wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt.

Die Fähre Euregia verkehrt zwischen Romanshorn und Friedrichshafen. Bild: Donato Caspari

Bei dem Streifvorgang wurden keine Personen verletzt. Zudem entstand auch kein Sachschaden an den Fahrzeugen, die sich auf der Autofähre befanden. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Zusammenstoss machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer ++49 7541/28930 zu melden. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen dauern an.

Freitag, 3. Dezember, 15:24 Uhr

August von Finck junior ist tot

August von Finck. (11.3.1930 - 28.11.2021) Bild: Imago

Der Schlossherr von Weinfelden lebt nicht mehr. Im Alter von 91 Jahren ist der reichste Thurgauer am Sonntag gestorben, wie die NZZ berichtet. Der Münchner Bankier und Unternehmer August von Finck junior verlegte im Jahr 1999 seinen Wohnsitz nach Weinfelden und hielt sich jedes Jahr einige Wochen in seinem Schloss am Ottenberg auf. Von Finck galt mit einem geschätzten Vermögen von über 8 Milliarden Dollar zu einem der reichsten Deutschen und dem zweitreichsten Ostschweizer, er war unter anderem Hauptaktionär der Mövenpick-Gruppe und gründete den Degussa Goldhandel. Aufgefallen ist der öffentlichkeitsscheue Mann in den vergangenen Jahren vor allem wegen seiner Parteispenden an konservative und rechte Deutsche Parteien. (mte)

Freitag, 3. Dezember, 14:29 Uhr

67-Jährige muss wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital

Nach dem Brand eines Wäschetrockners in Landschlacht musste am Freitagvormittag eine Frau ins Spital gebracht werden.

Die Bewohnerin bemerkte kurz nach 10 Uhr die Rauchentwicklung im Untergeschoss des Einfamilienhauses Im Bachacker und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Die Feuerwehren Münsterlingen sowie Altnau-Güttingen waren rasch vor Ort und konnten den in Brand geratenen Wäschetrockner löschen. Die 67-jährige Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einige zehntausend Franken.

Zur Klärung der Ursache wurde ein Elektroinspektor beigezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau steht ein technischer Defekt als Brandursache im Vordergrund. (kapo/sko)

Ein Feuerwehrkorps begibt sich an einen Einsatzort. Bild: Reto Martin

Freitag, 3. Dezember, 13:19 Uhr

Verbandsset und App für Hunde und Katzen

Auch Haustiere benötigen im Notfall Erste Hilfe. Damit Besitzer wissen, was zu tun ist, hat das in Tägerwilen ansässige Unternehmen Innotas in Kooperation mit VetTrust ein Erste-Hilfe-System für Hunde und Katzen entwickelt. Es besteht aus einem Verbandsset und einer App. In diesem Zusammenhang entstand auch ein Projekt für einen Tiernotruf. (ubr)

Verbandskästchen und eine App helfen bei der Verarztung der Haustiere. Bild: PD

Freitag, 3. Dezember, 11:47 Uhr

Zum 20. Mal, heuer mit Geschichte von Fee und Elfe

Der Weihnachtsmarkt Märlistadt im Städtchen Stein am Rhein direkt an der Grenze zum Kanton, das viele Thurgauerinnen und Thurgauer gerade in der Region Untersee und Rhein bestens kennen, feiert heuer das 20-Jahr-Jubiläum mit zwei Fabelwesen, der Fee Faba und der Elfe Nox. Noch bis am 2. Januar gibt es im Rheinstädtchen allerlei Weihnachtliches und Märchenhaftes zu entdecken. (kü)

Ein Marktstand mit weihnächtlichen Artikeln. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Freitag, 3. Dezember, 10:26 Uhr

Gemeinderat äussert sich noch nicht

Was passiert mit meinem Geld? Das wollen viele Salmsacherinnen und Salmsacher wissen. Und zwar in Zusammenhang mit der an der Budgetgemeinde gutgeheissenen Lohnkürzung von Gemeindepräsident Martin Haas. Dessen Salär finanziert sich aus öffentlichen Geldern. Die Stimmberechtigten müssen sich aber noch gedulden: Obschon dessen Rekursfrist im Lohnstreit abgelaufen ist, will der Gemeinderat noch nichts kommunizieren. (tva)

Martin Haas, Gemeindepräsident Salmsach. Bild: Reto Martin (26.11.2020)

Freitag, 3. Dezember, 08:47 Uhr

Polizei sucht Zeugen

Beim Brand eines Schrebergartenhauses entstand am Donnerstag in Tägerwilen Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Gegen 15.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Schrebergartensiedlung an der Zweiten Strasse ein Gartenhaus brenne. Die Feuerwehr Tägerwilen war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Am Schrebergartenhaus entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau.

Wer Angaben zum Brand machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Ermatingen unter 058 345 20 80 zu melden.

Das Gartenhaus steht in Vollbrand. Bild: PD/Kantonspolizei Thurgau

Freitag, 3. Dezember, 06:30 Uhr

An der Unihockey-Weltmeisterschaft in Finnland

Nils Conrad ist Verteidiger beim HC Rychenberg Winterthur. Bild: PD

«Hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, dass ich zwei Weltmeisterschaften spielen darf, hätte ich das sofort unterschrieben. Es ist das Grösste, was man als Unihockeyaner erreichen kann», sagt Nils Conrad, Verteidiger des HC Rychenberg Winterthur, im «Landboten». Die Unihockey-Weltmeisterschaft in Finnland startet heute. Mit dem ersten Spiel der Schweiz am Samstag gegen Norwegen geht für den 27-jährigen Weinfelder ein Traum in Erfüllung. Neben dem Sport arbeitet der Thurgauer sechzig Prozent als Betriebsökonom für Stadler Rail in Bussnang. Obwohl die Schweiz bei Conrads erster WM 2018 im Halbfinal gegen Schweden verlor, hofft der Verteidiger diesmal auf den Final: «Wir wissen natürlich, dass das schwierig ist, aber ohne dieses Ziel müssten wir nicht an die WM gehen.» (aye)