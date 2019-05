THURGAU-TICKER: Seelinie zwischen Kreuzlingen und Romanshorn feiert ihr 150-Jähriges +++ 19-jährige Autofahrerin verunfallt auf der A1 wegen Sekundenschlaf

Mittwoch, 1. Mai, 13:42 Uhr

Wie die Bahn am See ins Rollen kam

Lange fristete sie ein Schattendasein als Nebenlinie, verhöhnt als «Dachrinne am Schweizerhaus». Am 4. und 5. Mai wird nun die 1869 eröffnete Bahnstrecke von Rorschach über Romanshorn bis Kreuzlingen Hafen nach Konstanz 150 Jahre alt. Der Blick zurück auf zwei Erfolgsgeschichten, die an der Seelinie entstanden.

Die Strecke Rorschach-Romanshorn wurde 1869 eröffnet; die Strecke Romanshorn-Kreuzlingen Hafen-Konstanz dann 1871, zwei Jahre später. Heute nutzen Touristen und Pendler die von der Regionalbahn Thurbo betriebene Strecke fleissig.

Mittwoch, 1. Mai, 13:17 Uhr

E-Bike-Fahrer verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen wurde am Mittwoch ein E-Bike-Fahrer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden. Ein 66-jähriger Autofahrer war kurz nach 14 Uhr auf der Remisbergstrasse in Richtung Remisbergkreisel unterwegs. Als er in den Kreisel einfahren wollte, übersah er gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau einen E-Bike-Fahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision wurde der 32-jährige Mann mittelschwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Mittwoch, 1. Mai, 12:20 Uhr

Kanton soll bei Gynäkologie handeln

(lsf) Hebammen wollen, dass das Geburtshaus St. Gallen auf die Thurgauer Spitalliste kommen. «Alle Thurgauer Familien sollen frei entscheiden können, wo ihr Kind zur Welt kommt. Und das nicht erst in drei oder vier Jahren», sagt Andrea Weber, Präsidentin des Vereins Thurgauer Hebammen.

Mittwoch, 1. Mai, 11:37 Uhr

Autofahrer wegen Marihuana fahrunfähig unterwegs

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag in Sulgen zwei nicht fahrfähige Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle eines 46-jährigen Autofahrers auf der Romanshornerstrasse kurz vor 11 Uhr konnten die Polizisten im Fahrzeug Marihuana sicherstellen. Zudem beurteilten die Einsatzkräfte den Ungaren als nicht fahrfähig. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

Kurz vor 14 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau einen 36-jährigen Autofahrer auf der Romanshornerstrasse. Der Lenker gab gegenüber den Polizisten an, dass er vor der Fahrt noch Marihuana konsumierte. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde beim Türken eine Blut- und Urinprobe durchgeführt. Die beiden Autofahrer mussten ihren Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgeben.



Mittwoch, 1. Mai, 10:45 Uhr

Nach Sekundenschlaf in Mittelleitplanke geprallt

(kapo) Eine Autofahrerin verursachte am Dienstagabend auf der Autobahn A1 bei Wängi einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Die 19-jährige Autofahrerin war kurz vor 18.45 Uhr auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, dass sie während der Fahrt kurz eingenickt und daraufhin in die Mittelleitplanke geprallt sei. Das Fahrzeug kam nach der Kollision auf der Überholspur zum Stillstand. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.



Beim Unfall blieb die Lenkerin unverletzt. (Bild: Kapo TG)

Mittwoch, 1. Mai, 09:56 Uhr

Neue Vize-Präsidentin für die BDP Thurgau

(pd) An der Jahresversammlung der BDP Thurgau haben die Mitglieder einstimmig Karin Peter zur Vize-Präsidentin gewählt. Die Präsidentin der KMU-Frauen Thurgau engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der Bürgerlich-demokratischen Partei BDP und wird im Herbst auch für den Nationalrat kandidieren.

Karin Peter. (Bild: PD)

Mittwoch, 1. Mai, 08:54 Uhr

Schweizer Eishockeyaner gastieren in Weinfelden

(mat) In dieser Woche trainiert das Schweizer WM-Kader samt NHL-Söldner in der Güttingersreuti in Weinfelden. Patrick Bloch, Geschäftsführer des HC Thurgau und designierter CEO von Swiss Ice Hockey, freut sich über das Geschenk. Im Hintergrund gibt es aber auch viel zu tun.

Auch der Ostschweizer NHL-Star Kevin Fiala trainiert in Weinfelden. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Nationalcoach Patrick Fischer beobachtet das Geschehen auf dem Eis. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder Hoteldirektor Alexandre Spatz begrüsst die Eishockey Nationalmannschaft bei sich im Wellnesshotel Golf Panorama in Lipperswil. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder So nächtigen die Hockey Cracks. Bild: Andrea Stalder Bild: Andrea Stalder In diesem Raum erklärt Trainer Patrick Fischer seine Strategie. Bild: Andrea Stalder Ort der Entspannung: der Indoor-Pool. Bild: Andrea Stalder 27 Bilder Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft trainiert, isst und schläft im Thurgau

Dienstag, 30. April, 19:20 Uhr

Thurgauer Regierung empfängt Norbert Riedel

(sme) Am Dienstag empfing die Thurgauer Regierung den Deutschen Botschafter Norbert Riedel. Dabei wurden Themen wie Rahmenabkommen, Fluglärm, Einkaufstourismus und der Grenzkonflikt im Tägermoos angesprochen. Riedel vertritt die Anliegen des Deutschen Staates und 309'000 Deutsche Staatsangehörige, die in der Schweiz leben.

Dienstag, 30. April, 18:43 Uhr

Leserbild des Tages

(mus) Einen speziellen Augenblick hat Beat Krähemann aus Wängi festgehalten. Diese Pusteblume oberhalb von Aadorf wird dank der Sonne zu einer leuchtenden Laterne.

Die Sonne strahlt durch die Pusteblume. (Bild: Beat Krähemann)

Dienstag, 30. April, 18:20 Uhr

Stadtbiber gesichtet

(seb.) Ein Journalist der «Thurgauer Zeitung» staunte nicht schlecht, als er am Montagabend der Murg entlang im Frauenfelder Lindenpark spazierte. Um 20.35 Uhr sah er im Wasser etwas schwimmen. Aktiv. Flussabwärts. Eine Ente? Nein? Ein PET-Flasche? Eher nicht. Oder doch ein Tier? Bei näherer Betrachtung entpuppte sich das schwimmende Objekt als Nagetier mit braunem Fell. Vermutlich gar als einen Biber. Der Journalist fühlte sich an eine klare Novembernacht im Jahr 2017 erinnert, als er – damals im Gras –ebenfalls einen Biber fotografieren konnte. Damals schickte er das Bild des Nagetiers dem Naturmuseum Thurgau. Von dort kam die Bestätigung: Es handle sich ziemlich sicher um einen Biber. Der Ort der Sichtung nährte die Vermutung. So wurde bereits 2015 einen Biber im Bereich des Lindenparks gesichtet. Abwegig ist das nicht. So zählt der Thurgau schätzungsweise 500 Biber.

Als der Biber nun am Montag den fotografierenden Journalisten bemerkte, tauchte er in die Murg ein. Dabei spritze Wasser in die Luft, wie wenn ein schwerer Stein ins Fliessgewässer geworfen worden wäre. Daraufhin machte auch der Journalist machte einen Satz in die Luft - allerdings vor Schrecken. Dieser klang schnell wieder ab und wich der Freude über die neuerliche Sichtung.

Das Beweisfoto des Bibers in der Murg bei Frauenfeld. (Bild: Sebastian Keller)

Dienstag, 30. April, 17:20 Uhr

Neue Rektorin der Kanti Frauenfeld heisst Roth

(pd) Chantal Roth ist auf den 1. August 2019 zur Rektorin der Kantonsschule Frauenfeld ernannt worden. Sie folgt damit auf Hanspeter Hitz, der per Ende März zurückgetreten ist und in Pension geht.

Chantal Roth wird per 1. August 2019 neue Rektorin der Kanti Frauenfeld. (Bild: PD)

Die 45-jährige Chantal Roth ist Gymnasiallehrerin für Französisch und Deutsch und seit 2003 als Prorektorin der Kantonsschule Romanshorn Mitglied der Schulleitung. Während ihrer Zeit als Prorektorin war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig, teilt das Amt für Mittel- und Hochschulen mit. Zunächst leitete sie die Diplommittelschule, die sie dann in die Fachmittelschule überführte. Später übernahm sie die Rekrutierung, Anstellung und Betreuung von Lehrpersonen sowie die Kommunikation und wirkte mit bei der Schulentwicklung. Chantal Roth ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Herdern.

Dienstag, 30. April, 17:02 Uhr

Mikro-Galerie in der alten Telefonkabine

(mte) In Weinfelden entsteht in einer ausrangierten Telefonkabine beim Thurgauerhof eine Mikro-Galerie. Die Idee zur sogenannten Kunstkabine hatte die Künstlerin Elsbeth Harling. Am Freitag wird die Kabine eingeweiht, danach sollen sich dort alle zwei Monate andere Künstler mit ihren Arbeiten präsentieren können.

Dienstag, 30. April, 16:17 Uhr

80 Kilo Fleisch über Landesgrenzen geschmuggelt

(lsf) Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) hat in den vergangenen Wochen mehrere Personen angehalten, die grössere Mengen an unverzollten Lebensmitteln in die Schweiz schmuggeln wollten. Auch im Thurgau konnte ein Versuch verhindert werden.

Ein 54-jähriger Schweizer wurde kurz nach dem Grenzübergang Tägerwilen angehalten und kontrolliert. Die Zoll-Mitarbeitenden fanden in seinem Fahrzeug 80 Kilogramm Fleisch, 50 Kilogramm Teigwaren, 30 Kilogramm Käseprodukte, 22 Liter Olivenöl sowie je 8 Kilogramm Tomaten und Artischocken. Sämtliche Lebensmittel waren unverzollt und wurden eingezogen. Der Mann muss die hinterzogenen Abgaben nachbezahlen und mit einer Busse bis zu mehreren Tausend Franken rechnen.

Die von den Zollbehörden beschlagnahmten Lebensmittel. (Bild: PD)

Dienstag, 30. April, 15:42 Uhr

OK fürs Kantonale Schwingfest am 5. Mai ist auf Kurs

(sko) Lange überlegen muss OK-Präsident Walter Lanz nicht, wenn er seinen Favoriten für den bevorstehenden 114. Kantonalschwinget nennen muss. «Sämi Giger, das wäre schon sehr schön», kommt er beinahe ins Schwärmen. Aber auch nebst dem Kronfavoriten aus Ottoberg treten diesen Sonntag, 5. Mai, insgesamt 13 eidgenössische und Dutzende weitere Schwinger ins Sägemehl inmitten der Schwingarena auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld – zwischen Turnfabrik und Kunsteisbahn.

Die Tribünen für den Grossteil der rund 4000 Besucher stehen. Am Dienstag haben die Helfer des Zivilschutzes unter der Anleitung der Bauverantwortlichen Dani Gubler und Stefan Fiechter die letzten Stühle montiert sowie das Raclette- und Weinzelt aufgebaut. Am Mittwoch wird das Sägemehl angeliefert, das von Helfern verteilt und bis am Sonntag mit Blachen abgedeckt wird. «Wir sind auf Kurs», meint Walter Lanz zum organisatorischen Zwischenstand.

OK-Präsident Walter Lanz (Mitte) sowie die beiden Bauverantwortlichen Stefan Fiechter und Dani Gubler in der Schwingarena. (Bild: Samuel Koch)

Dienstag, 30. April, 15:07 Uhr

Fotografenbild des Tages

(shi) Immer diese Katzen: Das Altersheim-Büsi Luana liegt, wie kann es anders sein, in einem frisch bezogenen Bett. Entdeckt haben wir sie auf einem Rechercheausflug im Alterszentrum Kreuzlingen.

Altersheim-Katze Luana blickt in die Linse der TZ-Fotografin. (Bild: Andrea Stalder)

Dienstag, 30. April,14:32 Uhr

Sozialhilfe im Hinterthurgau kostet weniger

(kuo) Die Gemeinde Fischingen verschickt in diesen Tagen die Botschaft für die Rechnungsgemeindeversammlung vom 23. Mai. Wie andernorts auch, kann der Fischinger Gemeinderat vermelden, dass die Rechnung 2018 wesentlich besser als budgetiert abgeschlossen hat. War einst ein Überschuss von 259'000 Franken vorgesehen, stehen nun gar 805'000 Franken unterm Strich.

Die Gemeinde Fischingen und das Kloser aus der Vogelperspektive. (Bild: Reto Martin)

«Im Wesentlichen trugen folgende Umstände zum Ergebnis bei», schreibt der Gemeinderat in den aktuellen Gemeindenachrichten, «ein Minderaufwand in der Sozialhilfe, Mehrerträge im Bereich Allgemeine Gemeindesteuern sowie ein Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern.» Ziemlich genau beim Budget landete hingegen die letztjährige Investitionsrechnung: Vorgesehen waren hier 1,17 Millionen Franken, nun schliesst die Rechnung mit Nettoinvestitionen von 1,07 Millionen Franken.

Dienstag, 30. April, 13:55 Uhr

Bachelorette-Kandidat aus Felben ersingt sich Rose

(shi) «Ich werde die Bachelorette umhauen, weil ich so schlagfertig bin», sagt Rico Giger. Der K1-Kämpfer aus Felben ist Kandidat bei der TV-Kuppelshow «Die Bachelorette». In der ersten Folge am Montagabend überraschte er seine Angebetete mit schrägem Gesang und gewagten Sprüchen. Einer davon: «Dein Achterbahnkörper zieht mich an, und ich hoffe, dein Charakter zieht mich aus».

Rico Giger möchte das Herz der Bachelorette erobern. (Bild: PD)

Rico zeigt sich in der ersten Folge selbstbewusst. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus sagt er: «Ich bin single, weil ich halt ein geiler Hengst bin und das nicht jeder schenken will.» Beim Gespräch mit Bachelorette Andrina krebst er ein wenig zurück, erklärt ihr aber mit einem Lachen: «Ich bin vielleicht nicht so heiss wie Lava, aber mindestens so heiss wie ein Bügeleisen.» Andrina ihrerseits «findet es nie verkehrt, einen Kämpfer um sich zu haben». Übrigens: Beim ersten Treffen erscheint er mit seinem Schwyzerörgeli vor Andrina und singt im breiten Thurgauer Dialekt «Bätschi schenk mir e Rose». Die Töne trifft er dabei zwar nicht, ihren Geschmack aber wohl schon. Denn er holt sich in der ersten Entscheidungsnacht eine Rose und darf nächste Woche erneut dabei sein.

Dienstag, 30. April, 13:13 Uhr

Werkbetriebe stellen sich neu auf

(pd) Die Werkbetriebe in Frauenfeld passen per 1. Mai ihre Organisationsstruktur an. Sie reagieren damit auf die geänderten Kundenbedürfnisse sowie das zunehmend kompetitivere Umfeld und die regulatorischen Anforderungen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Mit rund 60 Mitarbeitern stellen die Werkbetriebe die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft in der Region Frauenfeld mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sicher. Die bisherige Organisationsstruktur ist historisch gewachsen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Der zunehmende Wettbewerb, geänderte Kundenwünsche, aber auch regulatorische Aufwendungen machen eine Anpassung der Organisationsstruktur der Werke nötig. Ziel der neuen Organisation ist es, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden noch mehr ins Zentrum zu stellen. Zudem sollen Verantwortlichkeiten und Prozesse neu strukturiert werden. Damit verbunden werden auch Hierarchiestufen abgebaut, grössere Teams gebildet und dadurch Redundanzen vermieden.

Dienstag, 30. April, 12:01 Uhr

Offizielle 1.-Mai-Feier findet in Arbon statt

(lsf) Die Thurgauer Bevölkerung hat am Mittwoch frei. Nur in wenigen Kantonen gilt der Tag der Arbeit als gesetzlicher Feiertag. Nebst dem Thurgau sind dies die beiden Basel, Neuenburg, Zürich, Jura, Schaffhausen und das Tessin. Die Ursprünge des 1. Mai liegen im 19.Jahrhundert. Auf dem Haymarket in Chicago gab es Tote, als Arbeiter für den Achtstundentag streikten und demonstrierten. 1889 wurde zum Gedenken an die Opfer der 1. Mai als «Kampftag der Arbeiterbewegung» ausgerufen.

Im Thurgau organisieren der Gewerkschaftsbund und die SP Thurgau die kantonale 1.-Mai-Feier. Sie findet in diesem Jahr in Arbon statt und beginnt um 10.30 Uhr im Seeparksaal. Hauptrednerin ist Edith Graf-Litscher, Nationalrätin und Präsidentin des Thurgauer Gewerkschaftsbundes.

Dienstag, 30. April, 11:26 Uhr

Wechsel an der Spitze der Arbon Energie AG

(mso) Philip Schneider ist neuer Präsident der Arbon Energie AG. Der St.Galler Rechtsanwalt folgt auf Hansueli Bircher, der seit 2011 im Verwaltungsrat mitgewirkt und diesen seit 2015 als Präsident geführt hatte. Ebenfalls neu im Verwaltungsrat sind Iwan Nussbaumer, Philipp Sidler und Jürg Stäheli.

Hansueli Bircher übergibt das Verwaltungsratspräsidium der Arbon Energie AG an Philip Schneider. (Bild: PD)

Dienstag, 30. April, 10:48 Uhr

Teures Warten auf Liegeplätze

(wu) Wer in Kreuzlingen fünf Jahre auf einen Bootsliegeplatz wartet, zahlt dafür 150 Franken – und hat immer noch keinen Liegeplatz garantiert. Gemäss einer Erhebung des Preisüberwachers gehört der Kreuzlinger Wartetarif zu den teuersten der Schweiz.

Manchenorts kostet der Eintrag auf der Warteliste gar nichts. Die Unterschiede sind laut Preisüberwacher nicht zu rechtfertigen. Auch bei den Liegeplatzgebühren selber gibt es kaum zu erklärende Unterschiede.

Dienstag, 30. April, 10:22 Uhr

Verkehrsbeeinträchtigungen in Happerswil

(pd) Die beiden Kantonsstrassenabschnitte K103 Illighauserstrasse und K115 Mattwilerstrasse im Ortsteil Happerswil der Gemeinde Birwinken werden ab Montag, 6. Mai, bis Ende Juni saniert. Dabei wird der Belag erneuert und beidseitig ein Kiesbankett erstellt, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Die bestehende Strassenentwässerung wird wo nötig saniert.

Die Bauarbeiten beginnen an der Illighauserstrasse. Erst nach deren Vollendung wechselt der Unternehmer an die K115 Mattwilerstrasse. Für die gesamten Bauarbeiten an der K103 wird die Strasse gesperrt. Umleitungen werden vor Ort durch das kantonale Tiefbauamt signalisiert. An der K115 Mattwilerstrasse wird der Verkehr mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Während den Belagsarbeiten auf der Fahrbahn wird die Strasse kurzzeitig komplett gesperrt.

Dienstag, 30. April, 09:49 Uhr

88-jährige Velofahrerin bei Unfall leicht verletzt

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzlingen wurde am Montagnachmittag eine Velofahrerin leicht verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer war kurz nach 16.15 Uhr auf der Egelseestrasse stadteinwärts in Richtung Remisbergkreisel unterwegs. Als er in den Kreisel einfahren wollte, übersah er gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau eine Velofahrerin, die sich bereits im Kreisel befand. Bei der Kollision wurde die 88-jährige Frau leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3‘000 Franken.

Dienstag, 30. April, 09:10 Uhr

Neukonstituierung des Gemeinderates Matzingen

(sko) Der Anfang Februar neu gewählte Gemeinderat hat an seiner ersten Sitzung die Ressortverteilung vorgenommen. «Dabei wurden die Arbeitsweise und die Funktion des Gremiums besprochen», teilt die Politische Gemeinde Matzingen mit. Aufgaben, Pflichten und Verantwortung seien ebenso thematisiert worden wie anstehende Projekte, Ideen und Visionen.

Die Gemeinde Matzingen fotografiert vom Ruggenbühl. (Bild: Andrea Stalder)

Zum Start der neuen Legislatur per Anfang Juni besetzen die Gemeinderäte folgende Ressorts: Gemeindepräsident Walter Hugentobler (Verwaltung, Finanzen und Steuern, Soziale Sicherheit, Gesundheit), Vizegemeindepräsident Hanspeter Krähenbühl (Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung, Kultur, Sport und Freizeit), Roger Wegmüller (Hochbau, Gemeindeliegenschaften, Mehrzweckgebäude), Walter Lanz (Tiefbau, Werkhof, Verkehr und Nachrichtenübermittlung) und Peter Schellenberg (Umweltschutz, Raumordnung, Volkswirtschaft).

Dienstag, 30. April, 08:07 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter gastiert bei Stadler

Karin Keller-Sutter ist am Montagabend im Stadler-Rail-Werk in Bussnang aufgetreten. Die Ostschweizer Bundesrätin hat beim Podium der Thurgauer Zeitung für ein Ja zum AHV-Steuer-Paket und dem neuen Waffenrecht geworben. Auch Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler sprach sich für ein Ja zu beiden Vorlagen aus.

Zu Besuch in Bussnang: Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG), Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Alt Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG). Das Tagblatt-Podium zur AHV-Steuervorlage im Bussnang war gut besucht. Auch die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr war anwesend. Alt Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG) hielt eine kurze Rede. Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid im Gespräch mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Die Bundesrätin stand Red und Antwort. Die Ostschweizer Politiker Kantonsrat Ueli Fisch (GLP/TG), Alt Nationalrätin Yvonne Gilli (Grüne/SG), Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid diskutieren mit Alt Nationalrat Peter Spuhler (SVP/TG), Nationalrätin Edith Graf-Litscher (SP/TG) und Regierungsrat Jakob Stark (SVP/TG) über das wichtigste Politgeschäft des Jahres. 17 Bilder Bundesrätin Karin Keller-Sutter weibelt für die AHV-Steuervorlage bei Stadler

Dienstag, 30. April, 07:38 Uhr

Wildvogelpflegestation wird eröffnet

(pd) Diesen Samstag, 4. Mai, wird die Wildvogelpflege- und Reptilienauf-fangstation im Sägenösch in Kreuzlingen eröffnet. Vize-Stadtpräsidentin Dorena Raggenbass, Mitarbeiter des Tierschutzvereins Kreuzlingen und die Architektin Elisabeth Städler gewähren um 12 Uhr Einblicke in die Anlage.

Der Anfahrtsweg zur Anlage Sägenösch. (Bild: PD)

Montag, 29. April, 19:48 Uhr

Stadtfeuerwehr sperrt Zentrum für Übung

(sko) Mit einem Grossaufgebot übt die Feuerwehr Frauenfeld am Montagabend den Brandfall. Aus dem dafür vorgesehenen Haus an der Zürcherstrasse 224 vis-à-vis des Staatsarchivs qualmt Rauch, während das Fahrzeug mit Autodrehleiter vorfährt und Feuerwehr-Kommandant Fabrizio Hugentobler den Einsatz koordiniert. Für die Übung hat die Feuerwehr in Absprache mit der Kantonspolizei Thurgau den Strassenabschnitt Zürcherstrasse/Zeughausstrasse bis zum Schweizerhofkreisel komplett gesperrt und den Verkehr umgeleitet, der gerade in Stosszeiten durch die Baustelle bei Erchingerhof ohnehin oftmals ins Stocken gerät.

Die Feuerwehr Frauenfeld fährt mit einem Grossaufgebot zur Übungsstellen an der Zürcherstrasse. (Bild: Samuel Koch)

Montag, 29. April, 19:07 Uhr

Leserfoto des Tages

(mus/sko) Barbara Rohner aus Müllheim fing mit der Kamera die frühe Abendstimmung beim Frankirchli in Pfyn ein.

Abendstimmung im Frankrichli in Pfyn. (Bild: Barbara Rohner)

Montag, 29. April, 18:19 Uhr

Führungswechsel in der Schulzahnklinik

(pd) Nach insgesamt 40 Jahren Berufstätigkeit als Zahnarzt an der Schulzahnklinik Kreuzlingen, davon 31 Jahre als Klinikleiter, geht Mats Grahm Ende August 2019 in den verdienten Ruhestand. Mit Vania Roeniger übernimmt eine junge und ambitionierte Nachfolgerin die Klinikleitung. Der Führungswechsel erfolgt per 1. Mai, wie Markus Blättler, Vizepräsident der Primarschulgemeinde mitteilt.

Markus Blättler, Vanja Roeniger und Mats Grahm. (Bild: PD)

Montag, 29. April, 17:45 Uhr

Expertin schätzt Kursziel der Stadler-Aktien ein

(T.G.) Seit zweieinhalb Wochen ist Stadler Rail mit seinem Hauptsitz in Bussnang nun an der Börse. Die Aktie dürfte vorerst keine grossen Sprünge nach oben machen, wie eine Expertin sagt.

Montag, 29. April, 17:22 Uhr

Naturschauspiel in Weinfelden

(gbo) Der Frühling lässt die Natur wieder grün erleuchten. Nebst den Kirschbäumen die momentan ihre weisse Pracht entfalten, kann man auch das Austreiben der Reben beobachten. Von nun an sind Spätfröste von den Winzern gefürchtet, denn die Triebe der Reben sind überaus frostempfindlich. Erst nach Eisheiligen, Mitte Mai, sollte die Spätfrostgefahr vorbei sein. Weinbauer Markus Müller aus Weinfelden begutachtet die Triebe seiner Reben.

Der Weinbauer Markus Müller begutachtet die austreibenden Rebzweige. (Bild: Donato Caspari)

Montag, 29. April, 16:17 Uhr

Kantonspolizei ermittelt Raser

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Raser ermittelt, der Mitte April mit einem Auto innerorts in Kreuzlingen massiv zu schnell unterwegs war. Durch eine Geschwindigkeitsmessanlage wurde am 20. April kurz nach 2.15 Uhr an der Seetalstrasse in Richtung Bottighofen ein Auto registriert, das die Messstelle innerorts mit 110 Stundenkilometern passierte. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Lenker die Höchstgeschwindigkeit um 54 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich beim verantwortlichen Lenker um einen 28-jährigen Schweizer handelt. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Montag, 29. April, 15:57 Uhr

Brand Salmsach: Vermisster Bewohner verstorben

(kapo) Die menschlichen Überreste aus dem Brandobjekt in Salmsach können dem vermissten Bewohner zugeordnet werden. Die Abklärungen durch das Institut für Rechtsmedizin St. Gallen ergaben, dass die menschlichen Überreste dem vermissten, 50-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses zugeordnet werden können.

Montag, 29. April, 15:48 Uhr

Mit Messer bedroht – Mann verhaftet

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag in Münchwilen einen Mann verhaftet, der vorgängig in einem Imbisslokal einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht hatte. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau bedrohte der Mann gegen 13 Uhr einen Mitarbeiter in einem Imbisslokal an der Eschlikonerstrasse mit einem Messer und entfernte sich anschliessend von der Örtlichkeit. Verletzt wurde niemand. Während der Fahndung erkannten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau in der Nähe einen Mann, auf den das Signalement passte. Der 34-jährige Türke wurde vorübergehend festgenommen, das Klappmesser konnte auf dem Fluchtweg sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete beim Beschuldigten eine Blut- und Urinprobe an. Da der Mann psychisch auffällig war, wurde er im Anschluss in ärztliche Obhut gebracht. Die genauen Umstände werden durch die Kriminalpolizei abgeklärt. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Montag, 29. April, 15:23 Uhr

Eishockeystars trainieren in Weinfelden

(mte) Diese Woche bereitet sich die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in der Weinfelder Güttingersreuti auf ihre letzten beiden Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft in der Slowakei vor. Am Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr findet ein öffentliches Training statt, wie der Schweizer Hockeyverband mitteilt. Unter anderem werden auch die NHL-Stars Roman Josi, Yannick Weber oder Nico Hischier bei ihrem Training zu beobachten sein. Das Vorbereitungsspiel in Weinfelden findet dann am Samstagabend um 18.30 Uhr in der Gütti statt.

NHL-Söldner Nico Hischier gastiert mit der Schweizer Eishockey-Nati in Weinfelden. (Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi)

Montag, 29. April, 14:34 Uhr

Kandidat für Friedensrichteramt in Arbon

Marco Heer. (Bild: PD)

(mso) Am 19. Mai wählen die Stimmbürger im Bezirk Arbon einen neuen Friedensrichter. Seine Kandidatur in letzter Minute bekannt gegeben hat der 44-jährige Marco Heer aus Frasnacht. Der gelernte Koch arbeitet im Aussendienst der Firma Bufis AG in Gossau.

Auf der offiziellen Namensliste ist er nicht aufgeführt. Bis zum Ende der Eingabefrist war bei der Staatskanzlei kein Wahlvorschlag eingegangen.

Montag, 29. April, 13:51 Uhr

Tausendsassa Kimi

(rk) Wäsche abnehmen und Geschirrspüler einräumen kann Minipig Kimi bereits, und auch die Thurgauer Zeitung bringt er seinem Frauchen Rosmarie Langjahr aus Amriswil auch schon lange. Nun meistert das eineinhalbjährige Minipig vom Räuchlisberg die nächste Herausforderung: Es macht selbstständig Puzzles.

Montag, 29. April, 12:01 Uhr

Kantonspolizei Thurgau gibt die Gewinner des Leuchtwesten-Wettbewerbs bekannt

(kapo) Vom 1. Oktober 2018 bis 31. März 2019 gaben 2'389 Schülerinnen und Schüler bei Verkehrskontrollen der Kantonspolizei Thurgau die Wettbewerbstalons einer Polizistin oder einem Polizisten ab. Diese Kinder nahmen automatisch an der Verlosung beim Leuchtwesten-Wettbewerb teil.

Durch das Tragen der Leuchtwesten wird die Verkehrssicherheit der Schülerinnen und Schüler nachts und in der dunklen Jahreszeit erhöht. Deshalb bietet Verkehrssicherheit Thurgau seit einigen Jahren den Kindern der Primar- und Sekundarschulen im Kanton Thurgau kostenlos Leuchtwesten an und wird dabei von den Schulen tatkräftig unterstützt.

Verkehrsinstruktor Markus Mazenauer übergibt den Preis an den Gewinner Jorin Zürcher, der in Romanshorn die 3. Primarschulklasse besucht. (Bild: Kapo TG)

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner der Aktion 2018/2019 heissen: Zürcher Jorin, Romanshorn; Bäschlin Liam, Kreuzlingen; Asani Vjosa, Kreuzlingen; Ilic Andrej, Kreuzlingen; Ammann Lara, Tägerwilen; Huber Janis, Herrenhof; Kappler Svea, Gottlieben; Züllig Levin, Illighausen; Herensperger Lias, Landschlacht; Burkard Elena, Güttingen; Frey Alex, Kesswil; Hug Silja, Neukirch; Bussinger Stefanie, Hüttwilen; Rinaldi Jessenia, Oberaach; Sorice Ilary, Amriswil; Oberholzer Tobia, Schlattingen; Zimmermann Milena, Diessenhofen; Biedermann Til, Rheinklingen; Spitteler Martin, Eschenz; Bohli Michael, Steckborn; Schönenberg Kai, Steckborn; Eberli Leonie, Bürglen; Traber Lias, Weinfelden; Nusser Ana, Weinfelden; Pepaj Daniel, Klarsreuti; Heussi Sara, Donzhausen; Jäggi Lara-Alexandra, Müllheim; Thoma Philine, Wängi; Kuster Niklas, Wuppenau; Rohner Svea, Neukirch a.d. Thur; Fecker Luisa, Freidorf; Hollenstein Tim, Frasnacht; Ottinger Nando, Wilen; Kleiner Luca, Sirnach; Balmer Nico, Eschlikon; Haussener Leon, Braunau; Schär Pascal, Ettenhausen; Gülünk Asu, Wallenwil; Bocale Naira, Rickenbach; Schefer Aiyana, Zihlschlacht; Kreis Nevio, Bischofszell; Steinacher Gian, Hauptwil; Künzle Leandra, Zihlschlacht; Steiner Malin, Frauenfeld; Hofer Elina, Frauenfeld; Damiano Sara, Frauenfeld; Hilzinger Emanuel, Frauenfeld; Hofer David Hüttlingen; Maldini Lorenzo, Matzingen; Doetschmann Sophie, Berg.

Montag, 29. April, 11:40 Uhr

PHTG übergibt Masterdiplome

(pd) Die 44 Absolventinnen und Absolventen der Masterstudiengänge Sekundarstufe l, Sekundarstufe ll und Frühe Kindheit der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) durften am Freitagabend auf dem PHTG-Campus in Kreuzlingen im Rahmen einer würdigen Diplomfeier ihre Urkunden entgegennehmen.

Der Diplomredner Frank Schädler, Leiter des Amts für Bildung und Sport der Stadt Konstanz, betonte das Verbindende in der Grenzkultur zwischen der Schweiz und Deutschland, zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Die beiden Städte vereinen zusammengezählt fast 6000 Betriebe auf ihren Gebieten mit rund 45'000 Arbeitsplätzen. «In diesem Grenzgebiet bestehen Kooperationen nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch bei anderen öffentlichen Diensten. Dies stärke die ganze Region. Es seien aber vor allem die persönlichen Beziehungen, die zwei unterschiedliche Systeme zusammen erfolgreicher machen, als jedes einzeln für sich.

Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Sekundarstufe I. (Bild: PD)

Montag, 29. April, 11:27 Uhr

Tage der offenen Tür im St. Katharinental

(pd) Nächstes Wochenende, 4. und 5. Mai, lädt das kantonale Amt für Denkmalpflege zu zwei Tagen der offenen Tür in der Klosterkirche und im Kleinen Hausmuseum St. Katharinental ein. Die Führungen durch die barocke Klosterkirche und das Kleine Hausmuseum werden umrahmt von verschiedenen Orgel- und Chorkonzerten. Die Klosterkirche öffnet jeweils um 11 Uhr.

Das Gregorianikkonzert am Sonntag um 17.15 Uhr bildet den Abschluss der beiden Tage. Geleitet von Christoph Honegger, der auch Stücke auf der Bommer-Orgel spielen wird, wird die Schola Gregoriana Scaphusiensis musikalisch die Gründungszeit des Klosters noch einmal aufleben lassen.

Blick in die Klosterkirche St. Katharinental. (Bild: PD/Ueli Kröni)

Montag, 29. April, 10:37 Uhr

Alkoholisiert am Steuer

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagabend in Weinfelden einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte kurz vor 16.45 Uhr an der Deucherstrasse einen Autofahrer, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Atemalkoholprobe ergab beim 56-jährigen Portugiesen einen Wert von rund 1,06 Promille. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.

Montag, 29. April, 09:36 Uhr

Grünes Licht für Open Air Frauenfeld 2019

Tausende Hip-Hop-Fans verfolgen ein Konzert auf der Hauptbühne. (Bild: Andrea Stalder, 6. Juli 2018)

(pd/sko) Der Frauenfelder Stadtrat bewilligt das Open Air Frauenfeld 2019, das vom 11. bis 13. Juli 2019 auf der Grossen Allmend über die Bühne geht. Gemäss Stadtratsmitteilungen soll das grösste Hip-Hop-Festival Europas «unter den Bedingungen des Organisationshandbuchs für das Open Air 2019» stattfinden. Demnach sind die Konzepte zu Sicherheit und Sanität Bestandteil der Bewilligung, die nur unter der Auflage gilt, dass das Sanitätskonzept durch das Amt für Gesundheit des Kantons Thurgau und das Sicherheitskonzept mit Sicherheitsplan für temporäre Bauten durch die Kantonspolizei und die Feuerwehr der Stadt Frauenfeld genehmigt wurden.

Bereits seit Dezember gibt der Open-Air-Veranstalter das Line-Up bekannt, womit auch der Ticketverkauf startete. Laut Mediensprecher Joachim Bodmer sind nur noch wenige Dreitagespässe erhältlich. Im vergangenen Jahr feierte das Open Air Frauenfeld einen Rekord. Erstmals überhaupt waren unter anderem Dank Headliner Eminem bereits vor Festivalstart keine Tickets mehr erhältlich.