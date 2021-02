THURGAU-TICKER Schnee im Flachland +++ Interpartei Arbon mit neuem Präsidenten +++ Corona-Hotline weniger stark ausgelastet +++ Thurgauer Bubble-Hotels sind wieder buchbar

Donnerstag, 11. Februar - 09:25 Uhr

Schnee bis ins Flachland und eisige Strassen

(red) Der Schnee erreicht das Flachland. Das zeigen diese Bilder aus Pfyn und Felben. Die Räumfahrzeuge waren in der Frühe bereits auf den Strassen unterwegs. Dennoch müssen alle, die auf den Strassen unterwegs sind, auf die Eisglätte gewappnet sein.

Mittwoch, 10. Februar - 18:01 Uhr

André Mägert, Unternehmensberater aus Arbon.

André Mägert ist neuer Präsident der Arboner Interpartei

(red) Die Interpartei Arbon, bestehend aus SP, CVP, EVP, FDP, XMV, BFA und Grüne, hat André Mägert (Xunder Menschen Verstand) zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Er besetzt das Amt in einem besonderen Jahr, nämlich dem Jubiläumsjahr von «50 Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz». Einstimmig wurde der Vorschlag von XMV befürwortet, dass deshalb Frauen aus allen Parteien gemeinsam die Festrede des 1. August 2021 für Arbon gestalten.

Auch hat sich die Interpartei laut Mitteilung vorgenommen, ab Herbst 2021 Bürgerinnen und Bürger von Arbon vermehrt zu motivieren, sich an Abstimmungen aktiv zu beteiligen. Im kantonalen wie nationalen Vergleich schneidet Arbon noch auffallend schlecht ab.

Mittwoch, 10. Februar - 16:37 Uhr

Bei der Corona-Hotline hat es weniger oft geklingelt

Eine Mitarbeiterin der Thurgauer Corona-Hotline.

(seb.) Die vom Kanton Thurgau betriebene Corona-Hotline war in der vergangenen Woche weniger stark ausgelastet als die Woche zuvor. Wie aus dem jüngsten Lagebericht des Fachstabs Pandemie hervorgeht, behandelte die Hotline in der vergangenen Woche 1446 Anfragen. In der Woche zuvor waren es 2129. Thema Nummer eins in beiden Wochen war das Impfen, auf zweiter Stelle folgte das Reisen. Die Auslastung gilt aber nach wie vor als hoch.

Weiter heisst es im aktuellen Lagebericht: Die Ansprechzeiten der Hotline seien werktags auf 8 bis 17 Uhr ausgeweitet worden. Die Nummer der Hotline lautet: 058 345 34 40

Mittwoch, 10. Februar - 14:41 Uhr

Video vom Gastspiel von Patrick Fischer beim EHC Frauenfeld

Patrick Fischer zu Gast beim EHC Frauenfeld.

(red) Der Trainer der Schweizer Eishockeynationalmannschaft besuchte unlängst den Nachwuchs des EHC Frauenfeld auf der Kunsteisbahn. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung. Diese Ehre wurde den Frauenfeldern zuteil, weil der EHC als bester Amateurverein auf der Erfassungsstufe ausgezeichnet worden ist. «Swiss Ice Hockey dankt dem EHC Frauenfeld für seinen grossartigen Einsatz in der Ausbildung», seht auf der Urkunde, die Fischer den Frauenfeldern im Namen des nationalen Verbandes überreicht hatte.

Der Nationaltrainer zu Besuch im Thurgau. Youtube

Beim Besuch mit dabei war auch Andri Zala vom nationalen Verband. Er hatte die Kamera am Anschlag. Entstanden ist ein Kurzfilm, den der Verband jetzt veröffentlicht hat. Auf einer Länge von 2 Minuten und 59 Sekunden äussert sich der 45-jährige Fischer über seinen Besuch bei den Jüngsten, die spontan ertönte Nationalhymne und Erinnerungen an seine eigene Kindheit.

Mittwoch, 10. Februar - 14:10 Uhr

Ein Bubble-Hotel.

Bubble-Hotels sind wieder buchbar

(red) Thurgau Tourismus kündigt auf Twitter an, dass die Bubble-Hotels ab sofort wieder buchbar sind. Im Angebot ist ferner: Schlafen auf dem Einachser. Die Bubbles befinden sich beispielsweise bei der Kartause Ittingen oder auf dem Arenenberg. Laut Website sind die «Himmelbetten» von April bis Oktober an mehreren Standorten im Thurgau verfügbar. So liegen üblicherweise in Rebbergen, Obsthainen oder Gärten.

Mittwoch, 10. Februar - 13:25 Uhr

Kanton Thurgau weist neuerdings erste und zweite Impfdosen aus

Eine Impfdosis wird aufgezogen.

(seb.) Wie jeden Wochentag gibt der Kanton Thurgau auch an diesem Mittwoch die aktuellen Coronazahlen bekannt. Neu präsentiert der Kanton eine weitere Zahl . Und zwar eine Unterteilung in erste und zweite Impfdosen. Demnach wurden bis Mittwoch 13'305 erste sowie 1232 zweite Impfdosen verabreicht.

An der Infektionsfront ist es weiterhin eher ruhig. Lediglich 26 Neuinfektionen gibt der Kanton am Mittwoch bekannt. In der Übersicht präsentieren sich die Zahlen wie folgt (in Klammern die Veränderungen zum Vortag):

Aktuell infizierte Personen (in Isolation): 263 (-22)

Anzahl bestätigter Fälle seit März 2020: 14'472 (+26)

Hospitalisiert: 24 (-1)

Davon Intensivstation: 12 (0)

Verstorben: 343 (+2)

Geimpfte Dosen: 14'537 (+804) davon 1. Dosis: 13'305; 2. Dosis: 1232

Stand 10.2.202

Mittwoch, 10. Februar 12:07 Uhr

Beim Brand eines Schweinestalls in Rothenhausen kamen am Montag, 1. Februar 150 Schweine ums Leben.

Tierschutzorganisation Peta reicht Strafanzeige gegen Schweinehalter ein

(red) 150 Schweine sind am Montag vor einer Woche beim Brand eines Schweinestalls in Rothenhausen ums Leben gekommen. Die meisten ertranken, da der Kunststoffboden unter ihnen wegschmolz und sie in die darunter fliessende Gülle stürzten. Nun hat die Tierschutzorganisation Peta Schweiz Strafanzeige gegen den Schweinehalter eingereicht.

«Laut Tierschutzgesetz muss, wer mit Tieren umgeht, sie vor Gefahren schützen. Wer dem ungenügend nachkommt, macht sich strafbar», sagt Ilana Bollag, Campaignerin bei Peta Schweiz. Der Schutz der Tiere sei in diesem Fall nicht gewährleistet gewesen. Bollag sagt:

«Es wird billigend in Kauf genommen, dass solche tragischen Fälle wie in Rothenhausen passieren»

Es bestehe deshalb auch dringender Handlungsbedarf seitens der Landwirte und der Politik. «Die gesetzlichen Vorgaben zum Brandschutz bei Gebäuden für Tiere sind völlig unzureichend - nicht so wie bei Menschen. Das muss sich dringend ändern.»

Mittwoch, 10. Februar 11.00 Uhr

Sophie Ade, Praktikantin der Thurgauer Zeitung.

Glücksfee Sophie zieht die drei Gewinner des Jahresquiz

(red) Zum Jahresquiz der Thurgauer Zeitung sind 763 Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort «Neujahrskärtli» eingegangen. Alois Brülisauer, Berg, erhält ein Paar Stöckli-Ski mit Bindung im Wert von 1400 Franken, gestiftet von Stöckli Swiss Sports AG in Wil. Margrith Hengartner, Neukirch-Egnach, gewinnt eine Systemkamera Olympus E-PL8 im Wert von 700 Franken, gestiftet von der Foto Winiger GmbH, Frauenfeld. Claudia Waldvogel aus Wellhausen erhält einen Pflanzengutschein im Wert von 250 Franken von der Roth Pflanzen AG, Kesswil.

Mittwoch, 10. Februar 10.30 Uhr

Die Arboner Pfarrer, darunter Sabine und Andreas Gäumann, nehmen Hilfsgesuche entgegen.

Evangelische Kirche Arbon hilft Corona-Geschädigten

Die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon hat beschlossen, aus ihrem Diakoniefonds - neben den jährlichen Vergabungen an verschiedenste Organisationen - 30'000 Franken à fonds perdu zur Verfügung zu stellen. Die finanzielle Unterstützung soll gemäss Medienmitteilung an evangelische Kirchbürger gehen, die unter den finanziellen Folgen der Corona-Massnahmen leiden.

Mittwoch, 10. Februar, 10.10 Uhr

Die Linie 908 wird ab Donnerstag verkürzt.

Konstanzer Bus verkehrt nur noch in der Schweiz

(pd/wu) Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt es ab Donnerstag, 11. Februar, eine Änderung im grenzüberschreitenden Busverkehr, wie die Stadtwerke Konstanz mitteilen. Die Busse der Linie 908, die üblicherweise von Konstanz-Zähringerplatz nach Landschlacht fahren, verkehren nur noch in der Schweiz. Sie fahren ab und bis zur Haltestelle Kreuzlingen-Hauptzoll.

Mittwoch, 10. Februar 9.30 Uhr

Am 7. März entscheidet die Schweiz über Gesichtsschleier.

JSVP Thurgau für Burkaverbot

(pd/wu) Einstimmig sagen die 50 Teilnehmer der Online-Parteiversammlung der Jungen SVP Thurgau Ja zum Verhüllungsverbot, das gemäss Mitteilung auch vermummte Hooligans betrifft. Ja sagt die JSVP-Mehrheit zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Ein Nein hingegen gibt es für das E-ID-Gesetz.

Dienstag, 9. Februar 18:01 Uhr

Auto kollidiert mit Velo - Eine verletzte Person

(kapo) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen in Frauenfeld ein Velofahrer verletzt.

Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 6 Uhr von der Oststrasse in Richtung Autobahneinfahrt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau übersah er einen Velofahrer, der bereits im Kreisel unterwegs war. Der 21-Jährige wurde verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von einigen hundert Franken.

Dienstag, 9. Februar 17:38 Uhr

Die Kantonspolizei hielt einen 38-Jähriger in Diessenhofen an. Er war fahrunfähig und ohne Führerausweis unterwegs.

Fahrunfähig und ohne Führerausweis unterwegs

(kapo) Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag in Diessenhofen einen fahrunfähigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der trotz Führerausweisentzug unterwegs war.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau hielt kurz nach 10.30 Uhr auf der Basadingerstrasse einen 38-jährigen Autofahrer an, der trotz Entzug des Führerausweis unterwegs war. Weil Atemalkoholtests Ergebnisse von rund 0,6 mg/l ergaben und der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft bei dem 38-Jährigen eine Blut- und Urinprobe an.

Dienstag, 9. Februar 16:29 Uhr

Kabarettist und Schauspieler Thomas Götz hat ein neues TV-Format entwickelt.

Bild: Andrea Stalder

(pd/gen) Dem Thurgauer Kabarettisten Thomas Götz geht es so wie allen Kulturschaffenden: Er hat wegen der Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie keinerlei Auftrittsmöglichkeiten - zumindest nicht physisch. Alleine im Monat Februar falle für ihn 21 Vorstellungen seines Erfolgsformats «Ergötzliches» aus. Götz arbeitet deshalb auch als Contact-Tracer.



Wie Thomas Götz in einer Mitteilung schreibt, wolle er nicht mehr länger Däumchen drehen und auf ein Ende der Impfaktion warten. Das Leben gehe weiter, auch in Zeiten der Pandemie. Deshalb startet er am 22. Februar das neue Format «Ergötzliches-Compact». Es findet alle zwei Wochen auf Tele Diessenhofen und Online statt. Unter www.ergoetzliches.ch kann das Format kostenlos abonniert werden.

Dienstag, 9. Februar, 15:16 Uhr

Arbon legt das Baugesuch für neue Wohnmobil-Stellplätze auf Eis

Der Stadtrat hält an den Plänen fest, den Campingplatz um 15 Stellplätze für Wohnmobile zu erweitern.

(mso) Der Stadtrat reagiert auf die Kritik an den Plänen, gegen die 71 Einsprachen eingegangen sind. Er will nochmals über die Bücher gehen und sich Zeit lassen, um eine bessere Lösung zu finden, die weniger polarisiert. «Wir haben unterschätzt, welche Emotionen Veränderungen im Strandbad bei einem Teil der Bevölkerung hervorrufen», räumt Stadtpräsident Dominik Diezi ein. Diesem Umstand wolle der Stadtrat inskünftig besser Rechnung tragen. Nebst negativen Reaktionen waren auch viele positive Rückmeldungen eingegangen.

Dieses Feedback will der Stadtrat nun im Detail auswerten und das aufgelegte Projekt entsprechend überarbeiten. Die Folge: Der Bau der geplanten 15 neuen Stellplätze für Wohnmobile verschiebt sich um mindestens ein Jahr. Sie werden also entgegen den früheren Absichten noch nicht auf die neue Saison hin zur Verfügung stehen.



Dienstag, 9. Februar, 13:27 Uhr

Zwei Personen bei Kollision verletzt

(kapo) Bei der Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen wurden am Dienstagmorgen in Wängi zwei Personen verletzt.

Eine 21-jährige Autofahrerin war kurz vor 7 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Münchwilen unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam sie in einer Linkskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen eines 31-Jährigen. Die beiden Lenker wurden beim Unfall leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Bei einem Unfall in Wängi wurden zwei Personen leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig geführt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Dienstag, 9. Februar, 12:50 Uhr

Der Kanton Thurgau meldet 36 Neuansteckungen

Der Kanton Thurgau meldet 36 Neuinfizierte.

(sae) Der Kanton Thurgau meldet auf seiner Homepage www.tg.ch/coronavirus 36 Neuinfizierte mit dem Coronavirus. 25 Personen sind derzeit hospitalisiert, 12 befinden sich auf der Intensivstation. Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gab es sechs. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 341 Personen seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt 13'731 Dosen des Impfstoffs wurden bereits verabreicht. Seit Donnerstag stieg die Zahl der Geimpften auf 892 Personen.

Dienstag, 9. Februar, 11:51 Uhr

Stadt Frauenfeld verabschiedet sich von Peter Lang

Markus Graf (links), Leiter Werkhof und Stadtrat Andreas Elliker (rechts) verabschieden den langjährigen Mitarbeiter Peter Lang.

(red) Am Montag, 8. Februar 2021, hatte Peter Lang nach 40 Jahren Tätigkeit beim Werkhof Frauenfeld seinen letzten Arbeitstag vor der Pensionierung. «Mister Winterdienst», wie er unlängst betitelt wurde, wurde als Vorarbeiter für den Strassenunterhalt eingestellt. Später übernahm er die Bereichsleitung für den Unterhalt der Verkehrswege.

An seinem letzten Arbeitstag ging Peter Lang Corona-konform mit dem kleinsten Winterdiensttraktor auf Abschiedstour. An mehreren Posten erhielt er Geschenke von seinen Weggefährten und Vorgesetzten. Stadtrat Andreas Elliker und Markus Graf, Leiter Werkhof, bedankten sich bei Peter Lang herzlich für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Stadt Frauenfeld und wünschten ihm für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Dienstag, 9. Februar, 10:54 Uhr

Thurgauer Frauen setzen ein Zeichen

Mit violetten Bändern erinnert die Frauenzentrale Thurgau an all die Frauen, die unermüdlich für die Rechte der Frauen gekämpft haben.

(red) Im ganzen Kanton wurden violette Schleifen aufgehängt. Unter anderem verzieren sie Brunnen und Statuen. Der Grund: Das 50-jährige Jubiläum des Frauenstimmrechts.

Die aktuelle Situation gestattete es nicht, die Sonderausstellung zu „50 Jahren Frauenstimm- und Wahlrecht“ am 7. Februar 2021 im Historischen Museum Schloss Arbon zu eröffnen. Daher erinnern die «Zeitfrauen» vorerst mit violetten Bändern - eine Aktion der Frauenzentrale Thurgau - an all die Frauen, die seit Jahren bis heute unermüdlich für die Rechte der Frauen gekämpft haben. Voraussichtlich wird die Vernissage im Schloss am 7. März 2021 um 10.30 Uhr stattfinden.

Dienstag, 9. Februar, 09:46 Uhr

Peter Wenk beendet seine Dienste für die Stadt Arbon

Peter Wenk übergibt die Leitung der Abteilung Einwohner/Sicherheit der Stadt Arbon an Rahel Morgenegg.

(red) Nach 35 Jahren im Dienste der Stadt Arbon tritt Peter Wenk am 12. Februar 2021 in den Ruhestand. Die Leitung der Abteilung Einwohner/Sicherheit übernimmt seine Nachfolgerin Rahel Morgenegg.

Als Wenks heutige Stellvertreterin ist seine Nachfolgerin mit der Materie bestens vertraut. Im Sommer 2005 hatte Rahel Morgenegg ihre kaufmännische Lehre bei der Arboner Stadtverwaltung begonnen. 2008 verliess sie das Stadthaus, um andernorts berufliche Erfahrungen zu sammeln, kehrte aber 2014 zurück. Nun freue sie sich darauf, die verantwortungsvolle Position der Abteilungsleiterin zu übernehmen.

Montag, 8. Februar, 17:26 Uhr

30 Thurgauer Ärzte erhalten Impfstoff

(red) Der Fachstab Pandemie des Kantons Thurgau sei erfreut, 30 Thurgauer Hausärzte mit einer ersten Lieferung an Impfstoffen gegen Covid-19 versorgen zu können. Auch in den Alters- und Pflegezentren laufe die Impfkampagne auf Hochtouren. Dort stehe die Erstimpfung vor dem Abschluss. Bis Mitte März soll auch die Zweitimpfung erfolgt sein. Dies teilt der Fachstab am Montagabend mit.

Im Thurgau seien bis Sonntagabend 12'176 Personen gegen Corona geimpft geworden. Dies entspreche gut 4,37 Prozent der Bevölkerung, die in den kantonalen Impfzentren oder von mobilen Equipen geimpft wurden. 663 Personen haben bereits die zweite Impfdosis erhalten.

Ab dieser Woche werden auch Covid-Impfungen in rund 30 ausgewählten Hausarztpraxen stattfinden. Diese erhalten je 100 Impfdosen für Erstimpfungen ihrer Hochrisikopatientinnen und -patienten. Weitere total 3000 Impfdosen werden sie für die Zweitimpfung der 3000 Personen erhalten. Bedingung für das Impfen in der Hausarztpraxis ist, dass alle zur Verfügung gestellten Impfdosen innerhalb von maximal 30 Tagen verabreicht werden. Ebenso ist ein fachgerechter Umgang mit dem Impfstoff zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass die knappe Ressource vollständig genutzt wird. Wenn der Kanton vom Bund weitere Lieferungen geeigneter Impfdosen erhält, ist eine Distribution an Hausarztpraxen wünschenswert. Aufgrund der aktuellen Ausgangslage kann hier aber noch keine Zusicherung gemacht werden.

Planmässig verlaufen die Impfungen in den über 50 Thurgauer Pflegeheimen, auch dank der grossen Flexibilität und Unterstützung des Heimpersonals. Dort wird der Grossteil der Erstimpfungen diese Woche abgeschlossen. Die Zweitimpfungen erfolgen bis Mitte März. Ursprünglich war Ende April als Abschlussziel gesteckt worden. Vereinzelt wird es Nachimpfungen von Heimbewohnerinnen und -bewohnern geben, die beim ersten Impftermin aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden konnten.

Montag, 8. Februar, 17:05 Uhr

Müller und Stäheli kreuzen Klingen

Andreas Müller (parteilos) und Michael Stäheli-Engel (parteilos) wollen VSG-Präsident werden.

(man) Am Dienstagabend um 19.30 Uhr kommt es zum Showdown. Die zwei Anwärter aufs Präsidium der Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri, Andreas Müller und Michael Stäheli-Engel, treffen im Pentorama aufeinander. Das von Walter Berger moderierte Podiumsgespräch kann von der Öffentlichkeit jedoch nicht im Pentorama mitverfolgt werden, sondern ausschliesslich über den Youtube-Kanal der Interpartei Amriswil, die den Anlass auch durchführt.

Montag, 8. Februar, 16:54 Uhr

Krattiger/Breer gewinnen Nationenturnier

Florian Breer und Marco Krattiger

(red) Das Schweizer Beachvolleyball-Nationalteam Marco Krattiger/Florian Breer triumphierte zusammen mit dem zweiten Schweizer Team Adrian Heidrich/Mirco Gerson beim Einladungsturnier «The Nations Clash» in Düsseldorf. Im Davis-Cup-ähnlichen Format setzten sich die Schweizer gegen Österreich, Deutschland und die Niederlande durch. Dies ist insofern bemerkenswert, als dass das Turnier mit Teams wie Varenhorst/Van der Velde, Doppler/Horst, Ehlers/Harms und Thole/Wickler stark besetzt war. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen den deutschen WM-Zweiten von 2019, Julius Thole, reihten Krattiger/Breer gegen die internationalen Topteams vier überzeugende 2:0-Siege aneinander, bevor sie erschöpft im letzten Spiel des Turniers Jasper Bouter/Ruben Penninga (NED) 0:2 unterlagen. Der Amriswiler Krattiger überzeugte mit seinem Partner Breer im Service und spielte ein starkes Side-out. Auch verbuchte der Thurgauer zahlreiche wichtige Blocks. «Wir freuen uns sehr über den Sieg», sagte Krattiger. «Es hat grossen Spass gemacht, wieder einen Wettkampf zu bestreiten. So hatten wir endlich wieder einen Direktvergleich mit der Konkurrenz.»

Montag, 8. Februar, 13:50 Uhr

«Grenzer»-Flohmarkt auch 2021 abgesagt

Ein Bild von einem der vergangenen Flohmärkte.

(red) Der grenzüberschreitende Flohmarkt in Kreuzlingen und Konstanz, geplant für das Wochenende vom 12. und 13. Juni 2021, muss aufgrund der Corona-Pandemie leider auch für dieses Jahr abgesagt werden. Diese Entscheidung haben das OK und die Stadt Kreuzlingen schweren Herzens getroffen. Auf Konstanzer Seite hatte man bereits im November entschieden, den Grossanlass 2021 nicht durchzuführen. Der nächste grenzüberschreitende Flohmarkt ist vom 25. bis 26. Juni 2022 geplant – wie gewohnt mit kilometerlangem Stöberspass entlang der Hauptstrasse in Kreuzlingen, über die Landesgrenze hinaus, über die Laube bis hin zum Rheinufer.

Die neuen Organisatoren des grenzüberschreitenden Flohmarktes sind sehr traurig, die Veranstaltung absagen zu müssen. Nicole Esslinger vom OK sagt:

Nicole Esslinger

Flohmarkt-OK (Bild: PD)

«Die Corona Pandemie macht es kaum möglich eine Veranstaltung in der Grössenordnung des grenzüberschreitenden Flohmarkts zu realisieren. Die Sicherheit unserer Besucher und der Standbetreiber geht vor.»

Was bedeutet das für die Standbetreiberinnen und Standbetreiber? Jeder, der für einen Stand gebucht hat, erhält die Standgebühr zurück. Ein entsprechendes Schreiben geht diese Woche an die Teilnehmer raus.

Montag, 8. Februar, 11:35 Uhr

58 positive Tests in 3 Tagen

(ubr) Der Kanton Thurgau meldet am Montag die aktuellen Coronazahlen nach dem Wochenende. In drei Tagen wurden 58 Personen neu positiv getestet. Verstorben sind 7 Personen. Die Zahl der Hospitalisierten verharrte bei 26 Personen, ebenso wie die Anzahl Covid-Patienten auf einer Intensivstation bei 12. 1147 Dosen wurden zudem verimpft, es erhielten somit nun 12'839 Personen im Thurgau eine Impfung, das sind etwa 4,6 Prozent der Bevölkerung.

Montag, 8. Februar, 11:25 Uhr

Neue Beleuchtung für den unterirdischen Kreisel

Der unterirdische Kreisel in Frauefeld.

(red) Der unterirdische Kreisel in Frauenfeld wurde 1999 gebaut. Nun muss im Interesse der Verkehrssicherheit die Tunnelbeleuchtung ersetzt werden. Zwischen dem 18. Februar und 14. April wird die Tunnelbeleuchtung inklusive der Steuerung ersetzt. Die Beleuchtung wird neu in LED-Technik ausgeführt. Der Grossteil der Arbeiten erfolgt in der Nacht, schreibt das Tiefbauamt des Kantons Thurgau. Dazu muss der unterirdische Kreisel zeitweise gesperrt werden. Die Sperrungen sind jeweils zwischen 20.15 Uhr und 5 Uhr geplant. Eine Umleitung wird signalisiert. Tagsüber ist der Kreisel normal befahrbar. Die Beleuchtung ist während der Umbauzeit im unterirdischen Kreisel und in den Zufahrten reduziert. Am 15. April ab 5 Uhr kann der unterirdische Kreisel nachts wieder normal befahren werden.

Montag, 8. Februar, 10:53 Uhr

Arbeitslosenquote steigt im Kanton Thurgau auf 2,9 Prozent

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum in Frauenfeld

(red) Per 31. Januar registrierten die drei Thurgauer RAV-Zentren 4'544 arbeitslose Personen. Damit stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 254. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,9 Prozent. Sie erhöhte sich innert Monatsfrist um 0,1 Prozentpunkte. Von 5,1 Prozent auf aktuell 5,2 Prozent wuchs die Quote bei den Stellensuchenden. Seit Ende Dezember 2020 stieg die Anzahl stellensuchender Personen um 114, von 7'878 auf 7'992. Dieser für den Thurgau ungewohnt hohen Zahl steht erfreulicherweise ein unerwarteter Anstieg bei den offenen Stellen gegenüber. Per 31. Januar waren bei den Thurgauer RAV 1'377 offene Stellen registriert (+410 gegenüber dem Vormonat).

Sonntag, 7. Februar - 16:58 Uhr

Kantonsbibliothek Thurgau empört über die Löschung Tabea Steiners

Schriftstellerin Tabea Steiner.

(seb.) Die im Thurgauer Dorf Altishausen aufgewachsene Autorin Tabea Steiner teilt am Sonntagnachmittag auf Twitter mit: «Ein Mann hat heute den Wikipedia-Artikel über mich gelöscht, wegen Irrelevanz.» Und dies just an dem Tag, an dem die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht begeht. Auf Wikipedia heisst es zur Löschung, Steiner sei zwar für den Buchpreis nominiert gewesen, habe ihn aber nicht gewonnen. Zudem habe sie «nur eine eigenständige Veröffentlichung» vorzuweisen.

Die Kantonsbibliothek Thurgau zeigt sich ebenfalls auf Twitter empört über die Löschung: «Irrelevant? Die Autorin von ‹Balg›, einem Buch, das für den Schweizer Literaturpreis nominiert worden ist, ist irrelevant? Unglaublich! Und das am heutigen Tag.»

Steiner, Jahrgang 1981, hat Germanistik und Geschichte studiert. Gemäss Website ihres Verlages lebt sie in Zürich.

Sonntag, 7. Februar - 15:20 Uhr

«Shot ship»: Internationale Presseagentur schreibt über das Thurgauer Impfschiff

Die MS Thurgau fungiert seit wenigen Tagen als Thurgauer Impfschiff.

(seb.) Das Schweizer Fernsehen war da, Radios, Onlinemedien: Die Eröffnung des Thurgauer Impfschiffs im Beisen von Bundesrat Alain Berset stiess auf eine grosse Medienresonanz. Gar ein Journalist der internationalen Presseagentur Thomson Reuters wohnte der Medienkonferenz am Dienstag in Romanshorn bei. Das Schiff habe den Spitznamen «vaccine vaporetto», schreibt der Journalist. Im auf Englisch verfassten Artikel wird auch ein Mann zitiert, der soeben die Impfung erhalten hat. «It was perfectly organized. I didn’t even feel the needle», diktiere dieser in den Notizblock des Nachrichtenjournalisten. Er rühmte also die gute Organisation - und die Nadel habe er nicht einmal gespürt.

Ausschnitt aus dem Onlineartikel der Nachrichtenagentur.

Die Nachrichtenagentur Thomson Reuters hat ihren Sitz in New York und Toronto. Sie ging 2008 aus der Übernahme der britischen Nachrichtenagentur Reuters durch die kanadische Thomson Corporation hervor. Der Journalist, der am Dienstag in Romanshorn war, ist in Zürich stationiert und berichtet für die Nachrichtenagentur in die ganze Welt. Vor allem über Wirtschaftsthemen.

Sonntag, 7. Februar, 13:50 Uhr

Ueli Fisch übernimmt eine Aufgabe in der nationalen Partei

Ueli Fisch, Fraktionschef der GLP Thurgau.

(seb.) Die GLP Thurgau mischt neu auch bei der Mutterpartei mit. Die Delegierten wählten den Thurgauer Kantonsrat Ueli Fisch (Ottoberg) anlässlich einer virtuellen Versammlung am Samstag in die Geschäftsleitung der GLP Schweiz. Der 58-Jährige verantwortet gemäss Twittereinträgen neu den Bereich Wirtschaft und Fundraising. Unternehmer Fisch gilt im Thurgau als umtriebiger Kantonsrat. Er ist Vater der Initiative für ein Öffentlichkeitsprinzips in der Thurgauer Verwaltung. Die Gesetzesvorlage dazu befindet sich derzeit in der Vernehmlassung.