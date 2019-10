THURGAU-TICKER: SBB bauen Bahnhof Siegershausen um +++ Landschaden auf einem Feld bei Lamperswil +++ Frau von Kugelstoss-Weltmeister Werner Günthör verpasst Wahl in den Nationalrat

Montag, 21. Oktober, 18:58 Uhr

Einbürgern und Denkmale pflegen

Judith Ricklin, SVP Kreuzlingen.

(wu) Kantonsrätin Judith Ricklin (SVP, Kreuzlingen) legt an der Grossratssitzung vom Mittwoch ihr Amtsgelübde ab; sie rutscht für Matthias Rutishauser nach. An der öffentlichen, halbtägigen Sitzung des Grossen Rats, die um 9.30 Uhr im Rathaus Weinfelden beginnt, sind 118 Einbürgerungsgesuche traktandiert. Einem Antragsteller war es erst durch eine Anhörung in der Justizkommission gelungen, Zweifel an seiner Integration auszuräumen. Eine SVP-Interpellation hinterfragt den Vollzug der Ausschaffungsinitiative. Die Revision einer interkantonalen Vereinbarung soll verhindern, dass die Standortkantone von sozialen Einrichtungen für Jugendliche zahlen müssen, die von andern Kantonen eingewiesen worden sind. Zwei Motionen zielen auf eine Praxisänderung der Denkmalpflege; die eine will energetische Sanierungen fördern, die andere die innere Verdichtung erleichtern.

Montag, 21. Oktober, 18:01 Uhr

Bauarbeiten am Bahnhof Siegershausen

(ubr) Die Zugreisenden bekamen am Montag noch nicht viel mit von dem anstehenden Um- und Ausbauprojekt am Bahnhof Siegershausen. Aber die SBB starteten mit den Vorarbeiten für eine Grossbaustelle. Von Februar bis Dezember 2020 dauern die Hauptarbeiten für Kosten in Höhe von 6 Millionen Franken. Der Bahnhof werde nun so umgebaut, dass ein stufenfreies Einsteigen möglich ist. Der bestehende schmale Mittelperron werde abgebrochen und durch einen neuen Aussenperron ersetzt.

Montag, 21. Oktober, 17:33 Uhr

Mit Stein kollidiert

(kapo) Am Montagvormittag verursachte ein Autofahrer in Arbon einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 10.30 Uhr war ein 68-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Nach der Ausfahrt aus dem Kreisel verlor der Mann auf der Stickereistrasse die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Stein am rechten Strassenrand. Der Lenker wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Montag, 21. Oktober, 17:07 Uhr

Portugiesisch kochen

(jab) «Mein Vater hat den Frauenfelder Stadtlauf gewonnen. Dort wurde er von Adidas entdeckt und unter Vertrag genommen», erzählt Célia de Oliveira im «Migros-Magazin». Durch dieses Ereignis ist die gebürtige Portugiesin in Frauenfeld gelandet. Von ihrem Vater habe sie auch den Rat bekommen: «Von nichts kommt nichts.» Das nahm sie sich zu Herzen. Vor sechs Jahren hat sie sich beruflich weiterentwickelt: «Als ich bei der Klubschule einen Kochkurs besuchte, sah ich eine Chance. Denn in der ganzen Schweiz gab es keine Kochkurse zu portugiesischer Küche», erzählt de Oliveira. Die Leidenschaft zum Kochen hat sie von ihrer Mutter mitbekommen und gibt diese Freude nun in Frauenfeld, Zürich-Oerlikon und St. Gallen in ihren Kochkursen weiter. Die 39-Jährige ist ausserdem Eventmanagerin und Moderatorin.

Célia de Oliveira.

Montag, 21. Oktober, 16:53 Uhr

Mit Fahrzeug Flurschaden verursacht

(kapo) Unbekannte haben vergangene Woche auf dem Golfplatz in Lipperswil und auf einem Feld bei Lamperswil mit einem Fahrzeug Landschaden verursacht. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober befuhr eine unbekannte Täterschaft mit einem Motorfahrzeug den Golfplatz in Lipperswil. Dabei richtete sie auf dem Rasen Sachschaden von mehreren tausend Franken an.

Im Zeitraum vom 12. bis 17. Oktober kam es auf einem Feld bei Lamperswil ebenfalls zu Flurschaden von mehreren tausend Franken, nachdem Unbekannte mit einem Fahrzeug mehrfach durch ein Maisfeld gefahren waren.

Beim Maisfeld bei Lamperswil entstand Flurschaden von mehreren tausend Franken

Aufgrund der Nähe der beiden Örtlichkeiten geht die Kantonspolizei Thurgau von einem Zusammenhang aus. Für die Tat dürfte ein Motorfahrzeug mit erhöhter Bodenfreiheit und Allradantrieb verwendet worden sein.

Montag, 21. Oktober, 16:32 Uhr

Werner Günthörs Frau schafft die Wahl nicht

(sda) Eine weitere Sportlergattin führte die SVP Bern bei den eidgenössischen Wahlen vom Sonntag auf ihrer Liste 1: Nadja Günthör, aufgewachsen im Thurgau, seit 23 Jahren wohnhaft im Weinstädtchen Erlach am Bielersee, seit 26 Jahren mit Kugelstoss-Weltmeister Werner Günthör verheiratet. Sie hatte «Eine lebenswerte Umwelt für heute und morgen» auf dem Einkaufszettel. Für einen Sitz im Nationalrat reichte es nicht.

Montag, 21. Oktober, 15:47 Uhr

Salenstein sucht weiter Personal für Schule

(meg) Am 10. November findet der zweite Wahlgang für den freien Sitz in der Schulkommission in Salenstein statt. Wie dieser ausgeht, steht in den Sternen. Schliesslich gab es für den ersten Wahlgang am Sonntag keinen Kandidaten und folglich auch keinen Gewählten. Die Schulpräsidentin Eveline Gasser meint: «Wir haben bereits viele Personen aktiv angefragt, leider erfolglos. Doch wir machen weiter und wollen eine Strategie entwickeln, noch mehr Werbung machen.» Es sei nämlich absehbar, dass demnächst noch eine weitere Vakanz in der Kommission hinzukomme. Und auch diese wolle man wieder besetzen. Aktuell ist das Ressort Bau und Unterhalt frei, Nadja Ribi betreut es interimsmässig. Aber das sei keine Dauerlösung. Anders als im ersten Wahlgang gilt im zweiten das absolute Mehr nicht. Das heisst, der Kandidat oder Name, der am meisten Stimmen bekommt, gilt als gewählt.

Montag, 21. Oktober, 15:06 Uhr

Flucht nach Parkremplern

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Freitag zwischen 19.15 Uhr und 21.45 Uhr in Konstanz im Parkhaus Marktstätte auf der Ebene 3 zu einem Sachschaden von über 2000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten BMW geprallt und anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Ebenso Zeugen sucht das Polizeipräsidium Konstanz zu einer Flucht bei einem Verkehrsunfall, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, in der Strasse «Sankt-Gebhard-Platz» begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer 0049 7531 99 50 entgegen.

Montag, 21. Oktober, 14:33 Uhr

10. Jugendcup im Erlenacker

Am Mittwoch, 23. Oktober, findet im Schützenhaus Erlenacker in Buhwil auf der 10-Meter-Anlage der 10. Jugend-Cup statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen und Knaben der Jahrgänge 2003 bis 2011. Der Wettkampf wird in den Disziplinen Armbrust und Luftgewehr ausgetragen; eine Teilnahme mit beiden Waffen ist möglich. Eine Auszeichnung gibt es ab 65 Punkten, Spezialpreise (nur für eine Kategorie) ab 80 Punkten. Organisiert wird der Anlass von der Nachwuchskommission Erlenacker (Armbrustschützen Buhwil-Neukirch, Sportschützen Schönholzerswilen, Erlenackerschützen Kradolf-Schönenberg). Die Nachwuchsschützen werden von fachkundigen Betreuern in die Geheimnisse des Schiesssports eingeführt. Es ist keine Erfahrung notwendig. Standblattausgabe ist von 17.30 bis 19.30 Uhr. Die Anmeldung findet auf dem Schiessplatz statt. Es gibt keine Rangverkündigung.

Montag, 21. Oktober, 13:15 Uhr

Mit Geschicklichkeit zum Erfolg

Ramon Huber, Bankfilialleiter aus Horn.

«Ich war in der ersten Staffel noch nicht dabei, habe mich aber köstlich am TV amüsiert», sagt Ramon Huber. Der ehemalige Leistungssportler aus dem thurgauischen Horn springt, schwingt und hangelt sich ab dem 29. Oktober durch die zweite Staffel der Sendung «Ninja Warrior Switzerland», welche auf TV24 ausgestrahlt wird.

Bei «Ninja Warrior» geht es darum, einen trickreichen Hindernisparcours zu überwinden. Das Format hat seinen Ursprung in Japan und wird auch in diversen anderen Ländern, wie etwa Deutschland, Grossbritannien und Italien, ausgestrahlt. Ein mögliches Hindernis im Parcours ist die «Himmelsleiter». Bei diesem Hindernis geht es darum, sich mit einer Mischung aus Klimmzug und Sprungkraft nach oben zu hangeln.

Die zweite Staffel «Ninja Warrior Switzerland» ist im Hallenstadion Zürich gedreht worden. Während sieben Tagen haben sich die 160 Kandidatinnen und Kandidaten in drei Durchläufen gemessen. Mit dabei sind auch sieben Thurgauer. Unter ihnen Ramon Huber, der sich als langjähriger Leichtathlet fragte: «Reichen meine Kondition, Kraft und Schnelligkeit für den Sieg bei Ninja Warrior Switzerland?» Der Bankfilialleiter betätigt sich auch in seiner Freizeit sportlich – sein es beim Laufen, in der Kletterhalle, beim Skimarathon oder im Fitnesszentrum. Diese Aktivitäten «Just for fun!» haben ihm auch bei der Vorbereitung auf die Show geholfen.

Maria Onduskova, Produktionsmitarbeiterin aus Bürglen.

Die einzige Frau aus dem Thurgau, die bei «Ninja Warrior Switzerland» mit von der Partie ist: Maria Onduskova. Die gebürtige Slowakin träumt davon, mit dem Preisgeld in der Höhe von 100'000 Franken ein Fitnessstudio zu eröffnen. Sie freut sich über die Unterstützung ihrer Freunde beim Wettkampf: «Sie wissen schon, dass ich für jeden Spass zu haben bin», sagt die 29-jährige Produktionsmitarbeiterin aus Bürglen.

Der jüngste Thurgauer Teilnehmer ist der 19-jährige Shaun Luis Metzger aus Weinfelden. Er wollte schon bei der ersten Staffel dabei sein, «war aber noch zu jung dafür», sagt er. Er sei jedoch schon immer akrobatisch stark gewesen und wollte sich selbst herausfordern. Der angehende Kaufmann hat sich für die Dreharbeiten Ferien genommen. «Von einem Teil des Preisgeldes würde ich mir ein Auto kaufen», sagt er. Den Rest würde er sparen.

Shaun Luis Metzger, angehender Kaufmann aus Weinfelden.

Yannick Uhr aus Felben würde mit einem Teil des Gewinns eine Weltreise machen und den Rest für seine zukünftige Familie sparen. Er hat sich nicht speziell auf die Parcours vorbereitet, denn: «Ich bin der Meinung, dass die Aktivitäten, welche einem am meisten Freude bereiten, die beste Vorbereitung auf einen Event dieser Art sind», sagt der 23-Jährige. Uhr hat nicht allen seinen Freunden von seiner Teilnahme erzählt: «Vielleicht hätte ich dann einen grösseren Druck verspürt.»

Bei «Ninja Warrior Switzerland» treten auch der Kreuzlinger Konstantin Schuler (28) sowie Florian Reisch (30) aus Siegershausen und der Weinfelder Rasim Cakir (26) an. Sie haben auf die Anfrage der TZ nicht reagiert.

Montag, 21. Oktober, 11:51 Uhr

Seit Jahren wartet das Dienstleistungszentrum Arbeitsintegration (DLZ) in Kreuzlingen mit kreativen und handgefertigten Geschenkideen für Gross und Klein auf. Im vergangenen Dezember wurden die Produkte statt wie bisher an der Marktstrasse, erstmals im Begegnungszentrum «Das Trösch» an der Hauptstrasse 42 in der DLZ-BrauchBar verkauft.

Stefan Luginbühl und Barbara Gnädinger vor der DLZ-BrauchBar.

Das Angebot kam bei der Bevölkerung ausserordentlich gut an, weshalb die DLZ-BrauchBar seit diesem Frühjahr bis zum traditionellen Weihnachtsverkauf im Dezember, jeden ersten Mittwoch im Monat von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet ist, so auch am Mittwoch, 6. November.

Montag, 21. Oktober, 11:17 Uhr

Vorschläge für Steckborner/in des Jahres gesucht

Dieses Jahr verleiht die Stadt Steckborn wieder den Anerkennungspreis. Dazu nimmt der Stadtrat gerne Vorschläge entgegen, wer zur Steckbornerin oder zum Steckborner des Jahres gewählt werden soll. Vorschläge können bis 31. Oktober eingesandt werden per Mail an markus.michel@steckborn.ch oder per Post an Stadtrat Steckborn, Seestrasse 123, 8266 Steckborn.

Montag, 21. Oktober, 10:30 Uhr

Kurt Oberländer hat am vergangenen Samstag bei «Supertalent» die Jury begeistert. Dieter Bohlen verneigte sich vor der Leistung des Romanshorners. «Du bist ein Vorbild für mich», sagte er in die TV-Kameras. Trotzdem reichte es für den 84-jährigen Oberländer nicht in die zweite Runde.

Montag, 21. Oktober, 09:48 Uhr

Erfolg für Repair-Café Frauenfeld

(pd) Das elfte Repair-Café in Frauenfeld ist am vergangenen Samstag einmal mehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Laut Fazit der Veranstalter liegen die Zahlen im Rahmen der bisher durchgeführten Reperaturtagen. «Wir haben 117 Reparatur-Aufträge für 128 Gegenstände entgegengenommen», teilen sie mit. Im Vorjahr wurden 136 Gegenstände zur Reparatur gebracht. Von den defekten Gegenständen konnten dieses Jahr 82 repariert werden, was einem Gewicht von 199 kg entspricht.

Besucher am Repair-Café flicken ein ferngesteuertes Auto.

Montag, 21. Oktober, 09:38 Uhr

Jakob Stark bedankt sich für Ständeratswahl

Jakob Stark, frisch gewählter Ständerat.

Der frisch gewählte Ständerat Jakob Stark zeigt sich erfreut, dass er die Wahl ins Stöckli geschafft hat, obwohl er zuerst Brigitte Häberli zur klaren Wahl gratulieren will. «Ich danke den Thurgauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für ihr grosses Vertrauen», teilt Stark mit. Speziell danke er allen, die sich für ihn engagiert und ihn auf verschiedenste Art unterstützt und motiviert haben. «Dazu gehören insbesondere auch meine Ehefrau Coni und meine ganze Familie sowie das Wahlkomitee unter der Leitung von Max Arnold», schreibt Stark. Ein grosser Dank gehe auch die SVP Thurgau, deren Nomination meine Kandidatur erst möglich machte.

Die Wahl bedeutet für Stark eine grosse Ehre und die Verpflichtung, sich in Bern mit all meiner Kraft als Vertreter des ganzen Kantons Thurgau im Ständerat einzusetzen. «Ich werde für eine konsequente, bürgerliche Politik einstehen, die von klaren Werten und Positionen ausgeht, aber auch zu echten Kompromissen im Interesse unseres Landes bereit ist.»